La Audiencia de Madrid archiva la causa a Nacho Cano por los becarios de Malinche Estima el recurso de los investigados, no ve delito en la contratación de los estudiantes mexicanos y tampoco tráfico ilegal de personas

Mateo Balín Viernes, 25 de abril 2025, 11:31 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso del productor musical Nacho Cano y de otros investigados y ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa del denominado 'caso Malinche', la presunta contratación irregular de estudiantes mexicanos para su musical.

El tribunal de tres magistrados resuelve que los imputados «no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería, sino siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea».

En la misma línea, la Sala establece que «no se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal, pues el propósito era conseguir el permiso necesario que, si bien fue denegado, la razón no fue por dicha entrada». El procedimiento puede ser o no el adecuado, abundan los magistrados, pero no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis, que castiga con penas de cárcel el tráfico ilegal de personas.

Contra este auto no cabe recurso y el juzgado de instrucción de Madrid solo podría reabrir la causa si aparecen nuevos indicios de delito.