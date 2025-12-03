La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

«El círculo más cercano me confirma que la pareja no lo va a superar», ha presagiado Kike Quintana en 'El tiempo justo'

Joaquina Dueñas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:58

Comenta

Hace diez meses, Alice Campello y Álvaro Morata decidían darse una oportunidad después de atravesar una grave crisis que les llevó a anunciar una separación. Terminó siendo solo un paréntesis en su matrimonio. Parecía que, tras retomar su relación, todo iba bien pero sus últimos movimientos en redes sociales han hecho saltar todas las alarmas. El futbolista ha eliminado de su descripción la frase «marido de Alice», mientras que ella ha modificado su apellido, antes «Campello Morata», para dejarlo solo en «Campello». Dos gestos que confirman que la pareja está atravesando de nuevo un momento complicado.

De momento, ninguno ha querido pronunciarse, como sí hicieron el año pasado, cuando confirmaron su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. El objetivo es mantenerse alejados de todo el ruido mediático para intentar salvar su matrimonio. Así lo ha confirmado el director de la revista 'Semana' en el programa 'El tiempo justo', donde ha comentado que «están luchando». «Se quieren mucho. Simplemente no entienden cosas el uno del otro y se encuentra en un periodo de reconciliación que viene de la ruptura del año pasado», ha explicado.

Menos optimista ha sido su compañero de plató, Kike Quintana, quien ha precisado que si bien «no ha habido cuernos» sí que «hay una tercera persona por parte de Álvaro». «El círculo más cercano me confirma que la pareja no va a superar esta crisis y que está condenada a la ruptura», ha presagiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  2. 2

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  5. 5 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  6. 6 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  7. 7 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  8. 8 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  10. 10 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial