Adriana Abenia presume de cuerpo tras dar a luz a su primera hija «Tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla» LA VERDAD Martes, 31 julio 2018, 12:34

Adriana Abenia se convertía en madre hace tan solo dos semanas y ya ha querido mostrar a sus seguidores su cuerpo postparto. La colaboradora de televisión, que podría definirse como una mujer sin complejos, ha sacado su lado más reivindicativo enseñando una foto donde muestra su abdomen tras haber dado a luz.

Así, con un bikini blanco y con la barriga aún hinchada, Adriana Abenia ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram mostrando las secuelas de su embarazo. Además, la presentadora ha acompañado la imagen con un texto en el que explicaba que no es necesario lucir un cuerpo perfecto tras el embarazo.

«Han pasado 12 días desde que Luna aterrizó en nuestras vidas y, aunque ya he recuperado mi peso, tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de súper mamá . Estoy orgullosa y muy feliz de haber dado cobijo allí dentro a mini Abenia y no entiendo esa absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz. Así que aquí va esta foto, para que veamos que lo imperfecto también puede ser maravilloso», terminaba escribiendo Adriana en su cuenta de Instagram.