La parte de la cafetera que nunca limpias y que arruina el sabor: «Quedará reluciente» Muchos desconocen que se puede desmontar esta pieza

María Ramírez Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El café podría ser el mejor amigo del hombre: acompaña durante la rutina, ameniza encuentros sociales y está presente hasta en los momentos de soledad. Es tradicionalmente conocido por su capacidad para despertar la mente y proporciona energía al cuerpo. Las maravillas de esta bebida también se traducen en beneficios para la salud, como sus propiedades antioxidantes.

La ingesta de cafeína también tiene riesgos asociados cuando se consume en exceso. Por ese motivo, hay que tener presente cuántas tazas se pueden tomar al día para no sobrepasar los límites recomendados y evitar posibles efectos adversos, como el insomnio o el aumento de la presión arterial. En concreto, Mayo Clinic señala que hasta 400 gramos de cafeína es seguro para los adultos, lo que equivale a unas cuatro tazas.

El sabor es uno de los aspectos que más hipnotiza. Sin embargo, este varía según distintos factores: el tipo de grano, la forma de preparación y, especialmente, el estado de la cafetera. Si no se limpia de forma adecuada, puede cambia notablemente y adoptar un toque más amargo o incluso rancia.

La pieza que puede pasar desapercibida

Las redes sociales han desvelado numerosos trucos para dejar la cafetera italiana impoluta. Más allá del producto o fórmula que se elija, lo más importante es limpiar todas las partes del aparato para eliminar la cal y cualquier tipo de residuo. Sin embargo, hay una pieza que pasa desapercibida. La conocida cuenta de Instagram MyRealFood (Myrealfood_app), centrada en contenido sobre recetas y nutrición, ha publicado un vídeo sobre esta cuestión: «Muy poca gente sabe que también hay que limpiarlo», aseguran.

Se trata del filtro metálico perforado que se coloca dentro del portafiltro y que sirve de base para el café molido. Muchos desconocen que puede desmontarse del compartimento en el que viene encajado. En el tutorial explican que basta con introducir un tubo o palo por el orificio del portafiltro y empujar con suavidad desde la parte inferior hasta que se desprenda. «Así podrás limpiar las dos partes para que quede reluciente», señalan. Un paso indispensable para contribuir a mantener la taza con su sabor original.