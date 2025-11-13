La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del evento. The Burguer Week

The Burguer Week llega a Murcia del 13 al 23 de noviembre

El Jardín Chino será escenario de este evento gastronómico, que contará con recetas inspiradas en la ciudad

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:30

El Jardín Chino será, desde este jueves hasta el próximo 23 de noviembre, el escenario de 'The Burger Week', el festival gastronómico itinerante que llega por primera vez al centro de la ciudad de Murcia. Así, durante 11 días, este espacio urbano acoge una programación abierta a todos los públicos con el lema '1.200 años de historia en tan solo 11 días', con hamburguesas de autor que rendirán homenaje a la identidad murciana, con recetas inspiradas en la Huerta, el río Segura o personajes históricos como el Conde de Floridablanca, Salzillo o Carlos Alcaraz.

Además de la oferta culinaria, The Burger Week contará con actividades gratuitas para niños, un espacio petfriendly, música ambiental y una amplia selección de bebidas locales, así como opciones sin gluten y veganas. El horario será de lunes a jueves, de 19.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Esta edición murciana de The Burger Week incluye, una campaña de participación ciudadana en redes sociales con motivo del aniversario de la ciudad, que permitirá sortear 1.200 euros en hamburguesas en vales de 5 euros durante la jornada de este jueves, primer día del evento, a través de Instagram.

