Rosalía desvela la receta del bizcocho de La Revuelta

El pasado lunes 10 de noviembre, la cantante Rosalía pisó el plató de La Revuelta para presentar su nuevo disco 'Lux' en España. El programa fue el más visto del día en todas las cadenas, con una media de más de 2,7 millones de espectadores. En una entrevista peculiar, la cantante, como todos los invitados que van a La Revuelta, trajo un especial regalo, un bizcocho que además de repartir con los miembros del programa, repartió pequeños trozos al público. Todos ellos afirmaron que el postre estaba exquisito y Broncano le pidió la receta, ella prometió que la compartiría con todos, y así ha sido.

Rosalía ha explicado paso a paso la receta del que ella llama 'El bizcocho de 14 kilates'. Como primer consejo, la cantante recomienda utilizar el «mejor aceite de oliva que tengas» y «las mejores naranjas que tengas a mano». La receta dura una hora y media de preparación.

Ingredientes del bizcocho de 14 kilates Una taza Aceite de oliva virgen

Tres Huevos grandes

1,25 tazas Leche entera, si es posible fresca

Dos cucharadas de ralladura de naranja

0,25 tazas de Gran Marnier o Anís del Mono

1,75 tazas Azúcar granulado

Dos tazas Harina de trigo

1,5 cucharaditas o al gusto Sal

0,5 cucharaditas Polvo de hornear

0,5 cucharaditas Bicarbonato de sodio

Mucho azucar glas para espolvorear

Después de recolectar cada uno de los ingredientes, recomienda precalentar el horno a 165ºC y forrar la base de un molde desmontable con papel de horno. Posteriormente, se debe emulsionar el aceite de oliva con los huevos hasta que estén totalmente integrados. Después, agregar la leche, la ralladura de naranja y el licor, y mezclar. Seguidamente, hay que incorporar el azucar y batir bien.

Cuando se tengan todos esos ingrediente menzclados, de debe añadir la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato, mezclando hasta que quede homogéneo. Advierte que la masa puede quedar un poco líquida, pero que eso es normal. Finalmente, verter la masa en el molde que se ha preparado previamente y meter al horno durante unos 70/75 minutos.

Rosalía advierte una recomendación importante mientras el bizcocho se hornea. Cuando se vea ya dorado por arriba, recomienda sacarlo, cubrir con papel de plata y devolverlo al horno. Cuando esté terminado el bizcocho deberá tener una forma abovedada y si al pinchar en el centro con un palillo, este debe salir con pocas migas húmedas o ninguna.

Para sacarlo del molde debes esperar una hora a que se enfríe y espolvorear todo el azucar glas que quieras. Recomienda acompañarlo con una vaso de leche o la bola de tu helado favorito, y que suele estar más bueno al día siguiente de haberlo preparado.