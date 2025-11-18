La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía y Broncano junto al bizcocho en la La Revuelta. La Revuelta

Rosalía desvela la receta del bizcocho de La Revuelta

La cantante revela paso a paso cómo realizar este postre viral

L.G.

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

El pasado lunes 10 de noviembre, la cantante Rosalía pisó el plató de La Revuelta para presentar su nuevo disco 'Lux' en España. El programa fue el más visto del día en todas las cadenas, con una media de más de 2,7 millones de espectadores. En una entrevista peculiar, la cantante, como todos los invitados que van a La Revuelta, trajo un especial regalo, un bizcocho que además de repartir con los miembros del programa, repartió pequeños trozos al público. Todos ellos afirmaron que el postre estaba exquisito y Broncano le pidió la receta, ella prometió que la compartiría con todos, y así ha sido.

Rosalía ha explicado paso a paso la receta del que ella llama 'El bizcocho de 14 kilates'. Como primer consejo, la cantante recomienda utilizar el «mejor aceite de oliva que tengas» y «las mejores naranjas que tengas a mano». La receta dura una hora y media de preparación.

Ingredientes del bizcocho de 14 kilates

Ingredientes del bizcocho de 14 kilates

  • Una taza Aceite de oliva virgen

  • Tres Huevos grandes

  • 1,25 tazas Leche entera, si es posible fresca

  • Dos cucharadas de ralladura de naranja

  • 0,25 tazas de Gran Marnier o Anís del Mono

  • 1,75 tazas Azúcar granulado

  • Dos tazas Harina de trigo

  • 1,5 cucharaditas o al gusto Sal

  • 0,5 cucharaditas Polvo de hornear

  • 0,5 cucharaditas Bicarbonato de sodio

  • Mucho azucar glas para espolvorear

Después de recolectar cada uno de los ingredientes, recomienda precalentar el horno a 165ºC y forrar la base de un molde desmontable con papel de horno. Posteriormente, se debe emulsionar el aceite de oliva con los huevos hasta que estén totalmente integrados. Después, agregar la leche, la ralladura de naranja y el licor, y mezclar. Seguidamente, hay que incorporar el azucar y batir bien.

Cuando se tengan todos esos ingrediente menzclados, de debe añadir la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato, mezclando hasta que quede homogéneo. Advierte que la masa puede quedar un poco líquida, pero que eso es normal. Finalmente, verter la masa en el molde que se ha preparado previamente y meter al horno durante unos 70/75 minutos.

Rosalía advierte una recomendación importante mientras el bizcocho se hornea. Cuando se vea ya dorado por arriba, recomienda sacarlo, cubrir con papel de plata y devolverlo al horno. Cuando esté terminado el bizcocho deberá tener una forma abovedada y si al pinchar en el centro con un palillo, este debe salir con pocas migas húmedas o ninguna.

Para sacarlo del molde debes esperar una hora a que se enfríe y espolvorear todo el azucar glas que quieras. Recomienda acompañarlo con una vaso de leche o la bola de tu helado favorito, y que suele estar más bueno al día siguiente de haberlo preparado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  3. 3 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  4. 4 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  5. 5 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  6. 6 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  7. 7 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  8. 8 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  9. 9 Primera negociación para las oposiciones de maestro en la Región de Murcia: los sindicatos exigen llegar a 1.600 plazas
  10. 10

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rosalía desvela la receta del bizcocho de La Revuelta

Rosalía desvela la receta del bizcocho de La Revuelta