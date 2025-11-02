30 recetas para celebrar el Día Mundial del Sándwich Práctico y cómodo, este plato tiene todas las ventajas para ser el sustento ideal que acompaña a nuestro vertiginoso ritmo de vida actual

J. Ruiz Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

La cena cuando no hay cena, el tentempié inmediato cuando ataca la gusa, el almuerzo que sacas del bolso entre clase y clase, la comida que sacas de la máquina cuando se te olvida el táper, la merienda rápida de los niños, el complemento imprescindible del pícnic, de Nocilla obligatorio en los cumpleaños de los peques... nuestra vida sería mucho más complicada si los sándwiches no existieran.

Tras la resaca de Halloween y la festividad de Todos los Santos llega otra gran jornada: el 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich. Debemos este popular bocadillo a John Montagu, cuarto conde de Sándwich, un genio con unas prioridades muy claras: le gustaba jugar a las cartas y no le gustaba perder el tiempo comiendo en la mesa con cuchillo y tenedor, así que para seguir manejando los naipes y no morir de inanición metió la carne entre dos rebanadas de pan. Todo un visionario que cambió la historia de la gastronomía para siempre.

Práctico y cómodo, el sándwich presenta todas las ventajas para ser el sustento ideal que acompaña a nuestro vertiginoso ritmo de vida actual. Además puede ser un alimento muy completo ya que contiene todos los ingredientes de una dieta equilibrada: los cereales del pan, carne, pescado, verdura y productos lácteos. Si también le añadimos aderezos y condimentos además de sano será delicioso.

Tantas recetas como ingredientes existen

El listado de recetas puede ser interminable, todo cabe entre dos rebanadas de pan. Fríos, calientes o tostados, la presentación también juega un papel importante a la hora de hacer apetecible este plato. Estas son sólo algunas de las recetas de los sándwiches más populares:

1 Sándwich mixto Es el más clásico. Entre dos rebanadas de pan de molde metemos lonchas de jamón cocido y queso. Se puede untar el pan con mantequilla, sobrasada o añadir alguna salsa como mayonesa. Hay que servirlo caliente, se puede meter en la sandwichera o tostarlo por los dos lados en una sartén (Johnny Depp los aplastaba con una plancha en la película «Benny & Joon, el amor de los inocentes»). 2 Sándwich mixto de pueblo Con ingredientes muy castizos. Sobre una rebanada de pan de pueblo tostada untamos un poco de manteca de cerdo o sobrasada, ponemos unas lonchas de jamón ibérico y queso manchego, ponemos la otra rebanada por encima e imaginamos cómo nos miraría salivando el Lazarillo mientras degustamos este manjar.

3 Sándwich California Una variante del Sándwich mixto, a las lonchas de jamón cocido y queso le añadimos rodajas de tomate, huevo cocido y lechuga. Se recomienda tostar el pan aparte antes de montar este emparedado para que no se caliente la lechuga. 4 Sándwich de jamón y queso con huevo frito Otra variante. Sobre las lonchas de jamón cocido y queso ponemos un huevo frito. Tostamos las rebanadas y hacemos un agujero a la que irá en la parte superior justo para que encaje la yema.

5 Sándwich mixto rebozado Una variante más. Preparamos un sándwich con jamón cocido y queso con el pan sin tostar, lo cortamos en diagonal y con ayuda de un palillo para que no se nos desmonte lo mojamos en huevo y lo freímos en aceite de oliva bien caliente. 6 Sándwich club Otro clásico. Este es un poco más elaborado y lleva más ingredientes: jamón cocido, queso, pollo, bacon, tomate, lechuga, mayonesa y mantequilla. Primero salpimentamos el pollo y lo doramos a fuego fuerte en una sartén, doramos también el bacon. Untamos con mantequilla el pan y lo tostamos. Sobre una rebanada ponemos el queso, el jamón, el pollo, el bacon, el tomate, la lechuga y por último la mayonesa, coronamos con la otra rebanada de pan y listo.

7 Sándwich de jamón serrano y huevo frito Tostamos 3 rebanadas de pan y untamos con mantequilla, ponemos sobre una de las rebanadas una loncha de queso emmental y jamón serrano, una rebanada de pan en medio y después más jamón serrano y el huevo frito. Podemos añadir tomate para que quede más meloso. La tercera rebanada de pan encima y a comer. 8 Sándwich de rosbif y cebolla caramelizada Podemos usar rosbif loncheado listo para consumir o comprar un lomo de ternera fresco, asarlo en el horno y lonchearlo después, depende del tiempo y la disposición para cocinar. En cualquier caso, ponemos sobre un pan tostado untado con mantequilla un poco de mayonesa y mostaza, cebolla caramelizada, queso, las lonchas de rosbif y un poco de rúcula, cerramos con la otra rebanada de pan y listo.

9 Sándwich de pastrami Este, como el de rosbif, es bastante contundente, así que recomendamos usar rebanadas de pan de centeno, si es de pueblo mejor. Después de tostarlas y untarlas con mantequilla ponemos sobre la primera rebanada un poco de mostaza, unas rodajas de pepinillo encurtido, las lonchas de pastrami en una cantidad generosa, una loncha de queso gouda y un poco de lechuga. Cerramos con la otra rebanada de pan y tendrás una cena de lo más completa. 10 Sándwich de pastrami con cebolla morada Si la lechuga no te convence y el pan de pueblo te daña el paladar, te traemos otra versión del sándwich de pastrami. Dividimos un bollo de pan de leche y lo tostamos ligeramente, untamos con mantequilla y ponemos mostaza, pepinillo, pastrami y queso. Cortamos en juliana un poco de cebolla morada que añadimos a nuestro tierno bocadillo y coronamos con la otra rebanada de pan de leche. Blandito y delicioso.

11 Sándwich de pechuga de pavo con espinacas Más ligero que los anteriores. Para este emparedado usaremos un pan de semillas, puedes prescindir de la mantequilla si quieres hacerlo todavía más saludable. Después de tostar las rebanadas untamos con un poco de mostaza y mayonesa, añadimos pechuga de pavo loncheada, queso y espinacas. También puedes sustituir la mayonesa por un poco de aceite de oliva virgen extra. 12 Sándwich de pera, gorgonzola y bacon Una auténtica delicia. La combinación de fruta y queso es un placer para el paladar. Necesitamos un pan contundente para este emparedado, una rebanada de hogaza o rústico. Primero cocinamos el bacon y en la misma sartén calentamos el pan, untamos con mantequilla y ponemos el bacon y el queso cortado en lonchas, añadimos rodajas de pera y coronamos con la otra rebanada de pan.

13 Sándwich de salchichas Podemos usar las de tipo Frankfurt, Viena o las que más nos gusten. Tostamos tres rebanadas de pan de molde, untamos con mantequilla y sobre la primera rebanada ponemos jamón cocido y queso, colocamos otra rebanada y ponemos las salchichas y más queso, coronamos con la tercera rebanada. Si lo quieres más sabroso puedes añadir unas lonchas de bacon a la plancha y acompañar de pimientos fritos. 14 Sándwich de pollo empanado y pisto Otra receta contundente. Comenzamos por el pollo, tenemos que filetearlo en lonchas finas, mojarlo en huevo y pan y freírlo en aceite de oliva bien caliente. Por otro lado tostamos las rebanadas de pan de molde untadas con mantequilla y sobre la primera ponemos un poco de mayonesa, un filete de pechuga de pollo empanada, una loncha de queso y un poco de pisto. Podemos añadir un huevo frito y sólo falta cerrar con la otra rebanada de pan.

15 Sándwich de pollo con tortilla y champiñones Preparamos una tortilla y cocinamos una pechuga de pollo y un par de lochas de bacon a la plancha. Tostamos las rebanadas de pan y untamos con mantequilla. Para montar este emparedado comenzamos poniendo lechuga, tomate, champiñones laminados, la pechuga de pollo, una loncha de queso, la tortilla y el bacon. Se puede condimentar con mayonesa y mostaza. 16 Sándwich de albóndigas Para preparar esta receta podemos usar albóndigas de bote, pero si disponemos de tiempo es mejor prepararlas de forma casera. Mezclando carne picada con cebolla, romero, pimienta y orégano tendremos unas bolas de carne perfectas, las doramos en una sartén y le añadimos un pocos de salsa de tomate frito. Usaremos pan de chapata que debemos tostar y untar con mantequilla, ponemos varias albóndigas sobre una rebanada, cubrimos con queso y espinacas y tapamos con la otra rebanada.

17 Sándwich de pollo al curry Asamos una pechuga o un muslo de pollo y los desmenuzamos. En una sartén con aceite de oliva ponemos el pollo y añadimos 2 cucharaditas de curry en polvo, una pizca de sal y queso crema, dejamos se vaya deshaciendo lentamente mientras mezclamos hasta que quede cremoso. Para montar el emparedado colocamos sobre una rebanada nuestra mezcla de pollo con queso y añadimos tomate y lechuga. 18 Sándwich de queso de cabra Sobre una rebanada tostada de pan de centeno ponemos unas rodajas de queso de cabra, rodajas de rábano y una mezcla de hojas de rúcula y espinacas, tapamos con la otra rebanada.

19 Sándwich trufado Haremos este emparedado contundente con tres rebanadas de pan de molde. Untamos una rebanada tostada con salsa de trufa, ponemos encima una loncha de queso curado y después la otra rebanada. Un par de lonchas de jamón ibérico y otra de queso azul. Coronamos con la tercera rebanada y listo. 20 Sándwich de salmón Sobre una rebanada de pan de cereales tostada ponemos un poco de salsa de yogur, aguacate laminado, salmón ahumado, tomate, cebolla caramelizada y una mezcla de hojas de lechuga y de rúcula con brotes. Ponemos encima la otra rebanada de pan de cereales y ya podemos comenzar a morder.

21 Sándwich de anchoas Untamos una rebanada de pan de molde con mantequilla, ponemos una loncha de queso tierno, rodajas de tomate, mezcla de lechugas y varias anchoas, añadimos unas tiras de pimiento asado y lo tapamos con la otra rebanada. 22 Sándwich de palitos de cangrejo Tostamos tres rebanadas de pan de molde. Sobre la primera pondremos una loncha de jamón cocido y queso manchego. Ponemos otra rebanada de pan y sobre esta varios palitos de cangrejo, rodajas de huevo cocido y alcaparras. Untamos de mayonesa y colocamos la última rebanada de pan encima.

23 Sándwich de atún Sobre un pan de molde tostado ponemos un poco de mayonesa, un puñado de atún, varias hojas de lechuga, pepinillos y rodajas de huevo cocido. Para una presentación más original puedes rallar el huevo y ponerlo encima de la otra rebanada, perfecto para hacerle una foto y subirlo a Instagram. 24 Sándwich de espinacas y queso brie Haremos este bocadillo con pan de semillas. Comenzamos preparando las espinacas, que deben hervir en agua durante unos minutos, escurrimos. Sobre la primera rebanada pondremos queso brie y tomates secos, una rebanada en medio y encima espinacas y más queso. Colocamos la última rebanada y listo.

25 Sándwich vegano Podemos usar las verduras que más nos gusten. En este caso primero haremos un salteado de pimientos cortados en tiras con cebolla. Sobre una rebanada de pan integral ponemos el salteado, añadimos lechuga, tomate, aguacate brotes, aliñamos con un poco de alioli y tapamos con otra rebanada de pan integral. 26 Sándwich de tortilla y aguacate Primero preparamos una tortilla francesa y laminamos un aguacate. Sobre una rebanada de pan de molde tostado ponemos la tortilla y encima una loncha de queso havarti, añadimos el aguacate y unas hojas de rúcula. Ponemos la otra rebanada de pan encima y a comer.

27 Sándwich de ahumados Primero preparamos una ensalada con salmón, bacalao y palometa ahumados (hay preparados listos para consumir en el mercado). Sobre una rebanada de pan tostada ponemos un poco de salsa rosa, nuestra ensalada de ahumados y una mezcla de lechugas y rúcula, añadimos unas alcaparras y la otra rebanada de pan encima. 28 Sándwich de bogavante Para esta receta usaremos pan brioche. Es un poco más laborioso, así que hay que prepararlo con tiempo. Por un lado cocemos un bogavante y sacamos su carne. Por otro cocemos un repollo cortado en juliana. Tras tostar el pan untamos con mayonesa, ponemos repollo y bogavante, ponemos en medio otra rebanada y volvemos a poner mayonesa, repollo y bogavante, añadimos huevo cocido y la tercera rebanada. Se puede decorar con huevo rallado y huevas de esturión.

29 Sándwich de ensalada de puerro con jamón Comenzamos preparando la ensalada, para ello cortamos el puerro a tiras y lo cocemos durante 3 minutos, lo mezclamos con mayonesa, mostaza y vinagre. Sobre una rebanada de pan de molde ponemos mayonesa y unas lonchas de jamón cocido, otra rebanada en medio y encima la ensalada de puerro, la tercera rebanada y un poco más de ensalada. 30 Sándwich de tofu con verduras Primero rehogamos las verduras con un poco de aceite de oliva, para ello cortamos a tiras finas cebolla, calabacín y col. Una vez rehogadas podemos montar nuestro emparedado; sobre una rebanada de pan ponemos las verduras y otra rebanada, sobre esta una loncha de tofu y la tercera rebanada.

Hemos comenzado por los clásicos, pasado por los de carne y terminado con los más ligeros a base de pescado y vegetales. Esta lista podría ser tan larga y variada como variados son los ingredientes que pueden meterse entre dos panes. ¡Buen provecho!

Temas

Recetas

Carne

Queso

pollo