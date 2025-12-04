La codorniz: ave que no vuela...

Pachi Larrosa Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:50 Comenta Compartir

Dice una de las leyendas de Yucatán que la codorniz fue una vez favorita de los dioses. Y que su soberbia la llevó a perder su favor. Desde entonces anida a ras de suelo expuesta a sus depredadores. Y si ya sabemos que «ave que vuela, a la cazuela», pues la codorniz con mucha más facilidad.

El caso es que esta pequeña ave ya aparece representada en jeroglíficos egipcios datados hace más de 4.000 años y que las civilizaciones precolombinas tenían mitos en los que simbolizaban el vínculo entre lo cósmico y lo terrenal. Más tarde, en Japón fue muy valorada por su canto, hasta que un emperador, que aseguraba haberse curado de la tuberculosis por comer su carne, impulsó su consumo. Ave migratoria, en el siglo XI llegó a Europa.

La codorniz está muy presente en la Región de Murcia, zona de paso y caza. Curiosamente, lo que más se ha asentado en los platos tradicionales de la Región son sus huevos, presentes en ensaladas, tapas y guisos. Las zonas habituales para la caza de esta especie son Lorca y Caravaca. En Murcia abundan tanto las silvestres como las de granja, aunque en la última década, su población ha descendido gravemente hasta un 50%, sin que se hayan aclarado las causas.

Se trata de una pieza que siempre ha tenido relevancia en las mesas señoriales y está presente en los recetarios de la Edad Media. Su carne es delicada y muy sabrosa. Forma parte de guisos y estofados acompañadas de especias y aromáticas. Uno de los platos más tradicionales y conocidos es la codorniz en escabeche, una elaboración cuya función original era la de la conservación de la carne, práctica que a la Península trajeron los árabes. De hecho su hombre procede del persa: 'sikbag'. También puede prepararse de formas más sencillas como a la parrilla, abiertas en canal y a la plancha o asadas en el horno. Otra forma característica de prepararla es rellena. Los ingredientes pueden ser muy variados: setas, foie, tocino, cebollitas. Les va muy bien en asados y guisos el vino y los destilados (vermú; whisky, ron...). Los muslos y las pechugas se pueden preparar a la sartén o al wok junto con todo tipo de verduras.

En definitiva, es una gran opción (estamos, además en la temporada de caza) para un buen plato navideño que, por cierto, podemos prepararlo con ant elación.

Los dioses les cortaron las alas para castigar su falta de humildad, cosa que los mortales les agradecemos porque de esta manera las tenemos más a tiro.

Una receta Pochas con codorniz

Ingredientes: 2 codornices. 2 botes de pochas. 1 cebolla. 2 pimientos verdes italianos. 2 puerros. 1 pimiento rojo. 3 zanahorias. 1 hueso de jamón; Carne de ñoras. Caldo de ave. Vino blanco. Aceite de Oliva. Sal. Pimienta. Romero.

Ponemos las pochas en un colador y las lavamos bajo el chorro del grifo hasta que se vaya la espumilla del líquido de la conserva. Ponemos una cazuela al fuego con un chorrito e aceite de oliva y pochamos a fuego muy lento la cebolla, los dos tipos de pimiento, los ajos y las zanahorias, todo picado en una brunoise fina (cubitos). Cuando la verdura esté pochada, añadimos las pochas, el hueso de jamón, el caldo de ave, un par de cucharaditas de las de café con carne de ñoras y un par de ramas de romero. Salpimentamos, llevamos a ebullición y dejamos que cueza lentamente durante media hora. En ese tiempo, limpiamos las codornices y abrimos por la mitad. Salpimentamos y reservamos. En una sartén o tartera, añadimos aceite de oliva y doramos las codornices. Cuando hayan tomado color, añadimos lo blanco de los puerros muy picado y removemos bien. Añadimos un vaso de vino blanco y las dejamos unos 20 minutos a fuego suave. Terminada la media hora de cocción de las pochas, volcamos sobre ellas las codornices con todo el contenido de la sartén. Otros cinco minutos de cocción de todo el conjunto y listo.

