El aguacate, el tercer 'testículo'

No deben tener ustedes reparo porque el nombre del aguacate signifique originariamente 'testículo', teniendo en cuenta que nos comemos sin empacho -si no son muchas- unas criadillas, que esas sí son, y no solo de nombre, atributos genitales. Los conquistadores españoles los llamaron 'avocado', palabra ya conocida que significa «abogado». Que no sé yo si no sería porque los abogados suelen tocar los... aguacates. No. No será por eso. En fin, referencias sexistas aparte, estamos ante una farmacia viviente, con grandes propiedades nutritivas.

Ya desde el periodo precolombino se conoce el cultivo del aguacate en América. Fue en el siglo XVIII cuando viajeros españoles lo introdujeron en las Canarias, de donde pasó a la Península, donde creció exponencialmente. Hoy, España es el quinto mayor productor del mundo. Tanto es así que se ha dado en llamar a este fruto «el tercer testículo español». La producción llegó a Murcia a comienzos de este siglo. Las principales zonas de cultivo están en Abanilla, Lorquí, Totana y Mazarrón.

Y así, en la última década, los aguacates han entrado a saco en nuestras cocinas y en nuestra dieta. ¿Lo más fácil? En ensaladas, tostas, tartares y rellenos, donde el aguacate fresco aporta su delicado sabor con notas que recuerdan a nueces y avellanas.

Van genial acompañando cócteles, salpicones, con mariscos y pescados como el salmón, armonizan con el atún y con nuestros salazones... Y por supuesto son la base del famoso guacamole, esa especie de pasta mexicana que tan bien sirve para untar o, como se dice ahora, 'dipear'.

Eso sí, la carne del aguacate se oxida inmediatamente en cuanto se la despoja de la coraza de su piel, ennegreciéndose. Así que debemos pelar los aguacates justo antes de su consumo o regarlos con zumo de limón para atrasar el proceso. Otra forma de cocinarlos menos frecuente es cortados a medias rodajas y dorados a la plancha o a la brasa, lo que intensificará su sabor si le añadimos unos granitos de sal.

Mayas y aztecas los consideraban símbolo de fertilidad. Por eso prohibían a las mujeres recolectarlos. Los hombres, como siempre, tocando los... aguacates.

Una receta Sándwich de guacamole y huevos revueltos

Ingredientes: 8 rebanadas de pan de molde, 6 huevos, 1 aguacate, 1 cebolla roja, 2 tomates maduros, polvo de chile, aceite de oliva, 3 rabanitos, cilantro, 1 limón y frutos secos.

Tostamos el pan de molde ligeramente y reservamos aparte. En un bol ponemos la cebolla lo más finamente picada posible y las semillas y el agua de vegetación de los tomates que sacaremos ayudándonos con una cucharilla. Ahora, a por el guacamole. Pelamos el aguacate y troceamos su pulpa para después proceder a aplastarla con un tenedor. Añadimos a la masa la carne de los tomates muy picada, al igual que la cebolla y el cilantro, además del contenido del bol. Removemos bien (no queremos una masa demasiado homogénea), regamos ligeramente con el limón y salpimentamos. Untamos con el guacamole las rebanadas de pan e incrustamos en la masa unas rebanadas muy finas de rabanito. Batimos (no mucho) los huevos, salpimentamos y hacemos unos huevos revueltos, dejándolos jugosos pero sin que se queden líquidos. Ponemos el revuelto de huevos sobre el guacamole y espolvoreamos por encima un pellizco de polvo de chile y ya tenemos un bocado delicioso, que podemos mejorar añadiendo un toque crujiente espolvoreando por encima cualquier fruto seco machacado en un almirez (nueces, avellanas...).

