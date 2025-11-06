Zambullida mediterránea

Fran Hidalgo Periodista y sumiller. Director de Mdecomunicación Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:06 Comenta Compartir

Hay vinos que huelen a campo, otros a bodega… y luego está Terra XabeaE Blanco, que huele directamente a Mediterráneo. A ese instante en el que el sol te calienta la nuca, el aire sabe a sal y la vida va al ritmo de las olas. Lo firma Coster d'en Sala, una micro bodega que no hace ruido, pero que cuando habla lo hace con razón.

Nace en La Romualda, en la partida de Lluca, dentro de la DOP Alicante, y es el tipo de vino que parece sencillo hasta que lo pruebas. Vendimia al amanecer, prensado directo, fermentación espontánea, tres meses sobre lías y solo 3.500 botellas. Pequeño, preciso, honesto. Aquí no hay trucos ni fórmulas de laboratorio: solo uvas con alma y un respeto casi religioso por el paisaje, como me transmite siempre Francisco Ruiz (impulsor de Coster D'en Sala) cuando hablo con él. Además, el viñedo de Coster D'en Sala ha obtenido hace pocos meses la prestigiosa etiqueta ambiental Wildlife Estates, que premia a las fincas rurales comprometidas con la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Esta distinción certifica el enfoque sostenible del proyecto que ha implementado un plan de conservación integral.

Hablando ya del propio producto, en copa es luminoso, amarillo pajizo con reflejos dorados, limpio como una mañana sin nubes. En nariz, flores blancas, cítricos, fruta de hueso y un susurro mineral que te lleva directo al mar. En boca tiene ese punto eléctrico que te sacude, una acidez viva, una tensión sabrosa, un final salino que pide repetir. Es el vino que te hace pensar en una terraza, un arroz y el tipo de sobremesa que se alarga sin pedir permiso.

Terra XabeaE Blanco Bodega: Coster d'en Sala.

Variedad: Viognier, meseguera y xarel·lo.

Zona: DOP Alicante.

Precio: 18 euros.

Terra XabeaE Blanco no busca 'likes', busca momentos. Es un vino que no pretende ser el centro de atención, pero acaba siéndolo. Un blanco que se bebe despacio, con mirada cómplice y la sensación de estar exactamente donde quieres estar.

Recuerdo que lo abrí una tarde, sin plan, con dos amigos. Solo ganas de sol y conversación. No lo maridamos con nada (ni falta que hizo): el vino hizo su parte. Pero si te apetece algo más terrenal, va perfecto con pescado al horno, verduras a la brasa o un buen arroz. Todo lo que huela a costa y a verdad.

Y es que de eso va Terra XabeaE: de verdad, de paisaje, de gente que hace vino sin poses ni fuegos artificiales. Un blanco que no quiere impresionar, pero lo consigue. Que te mira de frente. Un vino que te hace cerrar los ojos un segundo y recordar que vivir junto al Mediterráneo no era una metáfora. Era un territorio. Una excusa para brindar.

Descubrimiento de la semana Bollinger Special Cuvée

Ampliar Bollinger Special Cuvée

Bollinger Special Cuvée Bodega: Bollinger.

Variedad: Pinot Noir, chardonnay y meunier.

Zona: Champagne.

Precio: 60 euros.

Los puristas dirán que hay champagnes más finos, más raros, más auténticos. Pero luego abres una botella de Bollinger Special Cuvée y todo ese ruido se apaga. Este champagne no necesita justificarse, siempre cumple. Te mira de frente y te dice: «relájate, disfruta, deja de pensar tanto». Hoy es 6 de noviembre, estoy de escapada con mi mujer, y sí: lo estoy volviendo a beber. Otra vez. Porque hay placeres que no envejecen ni se discuten. Pinot Noir dominante, burbuja elegante, notas de brioche, manzana asada y esa textura cremosa que te hace cerrar los ojos. Quizá no sea el champagne que recomiende un purista, pero es el que elijo yo (por instinto, por memoria, por puro gusto). Hay botellas que no buscan aprobación, solo acompañarte bien mientras la vida pasa…

