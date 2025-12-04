Volver a Tenerife

Fran Hidalgo Periodista y sumiller. Director de Mdecomunicación Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:51 Comenta Compartir

Dicen, decimos, que algunos vinos que te llevan a un lugar. Te transportan mentalmente. Y luego está Vidonia añada 2020, de Suertes del Marqués, que a mí en particular no solo me lleva: me devuelve. Cada copa es un viaje de regreso a Tenerife, a sus laderas volcánicas, a ese paisaje que parece pintado con fuego. Y sí, también a aquel día años atrás en que hinqué rodilla en lo alto del Teide y pedí matrimonio a mi mujer. Quizá por eso este vino me toca más de la cuenta: porque huele a ese mismo aire limpio, salino y salvaje que todavía recuerdo.

Vidonia es un vino blanco hecho con listán blanco, variedad autóctona de la isla, cultivada en La Orotava sobre suelos de ceniza y piedra volcánica. Cepas viejas de más de 100 años, muchas de ellas en cordón trenzado, un sistema de poda tan bello como improbable, que solo los viticultores canarios entienden del todo. En la bodega, fermentación espontánea en fudres de roble y crianza sobre lías durante unos diez meses, lo justo para domar la acidez sin perder frescura.

La añada 2020 aún hoy sigue viva, brillante, con una energía que parece brotar del subsuelo. En nariz aparecen notas de manzana verde, cáscara de limón, flores blancas y humo, un humo fino, elegante, que recuerda al origen volcánico del viñedo. En boca, es pura tensión: afilado pero amable, con ese punto salino que te hace salivar y una textura que acaricia sin empalagar. Es largo, equilibrado, con alma. Y, sobre todo, tiene esa sensación de eternidad que pocos blancos logran mantener después de varios años.

Vidonia 2020 Bodega: Suertes del Marqués.

Variedad: Listán blanco.

Zona: Valle de la Trataba (Tenerife).

Precio: 40 euros.

Mientras lo bebemos pienso que Vidonia es la definición perfecta de Tenerife: carácter, belleza, y una mezcla de calma y fuerza que solo se entiende al estar allí. No es un vino para ponerlo de fondo; es un vino que pide silencio, atención y mucho respeto.

Suertes del Marqués no sólo hace vino: captura un paisaje, una luz, una forma de entender el tiempo. Y este Vidonia 2020, aún fresco, aún vibrante, es testimonio de eso.

Al final, hay vinos que se disfrutan y otros que te devuelven a un momento exacto de tu vida. Este hace ambas cosas.

Y por eso, Vidonia siempre sabrá a Tenerife. Y un poco a nosotros.

Minería Bodega: Carchelo.

Variedad: Airén.

Zona: Jumilla.

Precio: 35 euros.

Hay proyectos que nacen en silencio y aun así hacen ruido desde la primera copa. Minería, el nuevo vino de Bodegas Carchelo, es exactamente eso: un airén 100% de viñas viejas, recuperadas a los pies de la Sierra del Carche, donde el viento afila la piel y la tierra cuenta historias que casi se habían perdido. Vinificado en barrica de roble, este blanco es una reivindicación de una variedad que muchos dieron por muerta, pero que aquí resucita con una elegancia inesperada: notas de fruta de hueso, hierbas mediterráneas, un toque salino, volumen en boca y esa mineralidad que solo dan los suelos austeros y la paciencia. Llevo tiempo recomendando vinos de Carchelo, y no es casualidad. Hacen las cosas con cabeza, con intención y con alma. Este proyecto lo confirma: Minería dará que hablar. Y cuando lo pruebes, entenderás por qué.

