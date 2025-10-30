Sorbos de excelencia y tradición

Juan Luis García Restaurante Casa Farpón Asador. Campeón del Mundo IV Copa Jerez (Asturias) Jueves, 30 de octubre 2025, 02:39 Comenta Compartir

En el sur de España, donde el sol y el mar definen paisajes y sabores, Chipiona se distingue por sus viñedos de uva moscatel. Allí se elabora uno de los vinos más emblemáticos de la región: el Moscatel Especial de César Florido, un vino que combina historia, calidad y carácter andaluz en cada copa.

La bodega César Florido, fundada en 1887, es uno de los referentes en la elaboración de vinos dulces y generosos del Marco de Jerez. Su Moscatel Especial no solo representa un producto de alta calidad, sino también la continuidad de una tradición centenaria, donde la paciencia y la dedicación marcan cada etapa del proceso. La uva moscatel de alejandría, cultivada en suelos arenosos y con clima soleado, es seleccionada manualmente en vendimias que aseguran el equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.

Una vez recogida la uva y obtenido el mosto, hace una pequeña fermentación y se adiciona alcohol hasta los 17,5% vol. Tras el prensado y fermentación, el vino se somete al tradicional envejecimiento en botas de roble mediante el sistema de criaderas y soleras. Este método, característico de la región, permite que el Moscatel Especial sea un vino dulce tradicional donde su singularidad radica en que al vino se le añade una pequeña cantidad de arrope, un mosto reducido mediante cocción lenta que le aporta un color más oscuro, matices de caramelo y una mayor complejidad aromática. Esta práctica ancestral, poco común hoy en día, refuerza el carácter artesanal y el sello distintivo de la bodega.

Moscatel Especial César Florido Bodega: César Florido.

Variedad: Moscatel de Chipiona y/o alejandría.

Zona: Chipiona.

Precio: 33 euros.

El Moscatel Especial de César Florido se ha consolidado como un vino versátil: ideal para acompañar postres, quesos curados e incluso ciertos platos salados. Pero más allá de su perfil gastronómico, cada botella es un testimonio de la historia de Chipiona y del compromiso de una familia con la enología artesanal. César Florido ha sabido preservar la autenticidad de su proceso, convirtiendo cada sorbo en un reflejo de la tierra, el clima y la cultura local.

Hoy, más de un siglo después de su fundación, César Florido continúa siendo sinónimo de tradición, excelencia y autenticidad. Su Moscatel Especial no solo deleita al paladar; también cuenta la historia de generaciones que han trabajado la vid con paciencia, respeto y amor por la tierra. En cada copa se percibe la esencia de Chipiona: el sol, la brisa marina y la dedicación de quienes hacen del vino un arte.

Descubrimiento de la semana Luz de Outarelo sobre lías 2023

Ampliar

Luz de Outarelo Bodega: Blare.

Variedad: Godello.

Zona: Valdeorras.

Precio: 19 euros.

Este godello nacido en los parajes de Vilanova y Outarelo, en la provincia de Ourense, encierra la esencia del viñedo atlántico de montaña. Criado seis meses sobre sus lías finas, revela una boca untuosa y elegante, donde la frescura y la acidez se equilibran con matices cítricos, hinojo y un fondo mineral. Reflejo de paciencia y respeto por el tiempo, Luz de Outarelo es un blanco que ilumina cada sorbo con la pureza de su origen y la calma de su elaboración.

Temas

Vino

Garum

Reporta un error