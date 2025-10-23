Llamada a las tres de la mañana Barrancos del Prado 2015 hizo que me reconciliara con los vinos de Rioja, y así se lo hice saber a Javier Arizcuren en un mensaje en su contestador

María Nadal Metre y sumiller restaurante japonés Take (Mallorca) Jueves, 23 de octubre 2025, 01:33

Después de un día duro de trabajo, cuando el restaurante estaba en silencio, llegaba nuestro momento. El descanso de los canallas, lo llamábamos. Solíamos elegir la mesa más cercana a la cava para hablar de cómo había ido el día y poner a punto los vinos de rotación. Y, por supuesto, aprovechábamos para probar un vino.

Ese día tocó un Rioja. Yo, la verdad, no tenía muchas expectativas. Pero, quizás justo por eso, la sorpresa llegó como un mazo en forma de garnacha riojana que me rompió la cabeza. Así fue como conocí Barrancos del Prado 2015.

Este vino tiene una tirada de 296 botellas, con un 95% de garnacha y un 5% tinto velasco y calagraño. De un color granate vivo, con un aroma muy floral con toques de incienso, hierbas silvestres y notas minerales.Concentrado en boca, denso pero con mucha frescura a pesar de sus 15 grados. Los taninos son elegantes con un ligero toque a madera. Un vino ideal tanto para carnes, arroces, pescado graso o una sobremesa con chocolate o 'cascaruja'.

Barrancos del Prado 2015 Bodega: Arizcuren.

Variedad: 95% garnacha y 5% tinto velasco y calagraño.

Zona: Rioja.

Precio: De 60 a 80 euros.

Esa misma noche, nada más llegar a casa, busqué quien estaba detrás de ese vino. Encontré un teléfono de un tal Javier Arizcuren y, sin pensarlo dos veces, lo llamé. Eran las tres de la mañana y sólo pude hablar con un contestador: «Hola. Me llamo María, soy una sumiller de Murcia. Acabo de degustar Barrancos del Prado y ha hecho que me reconcilie con Rioja. Me gustaría conocerle». A los dos días, para mi sorpresa, me contestó Javier: «Buenos días, María, me alegra muchísimo que mi vino llegara tan lejos y a esas horas. Será un placer hablar contigo».

Concretamos un día y me contó que había dejado su carrera de Arquitectura para dedicarse al vino y a recuperar viñedos autóctonos en la Sierra de Yerga. Sus cepas son centenarias, prefiloxéricas, con suelo arenoso y a más de 700 metros de altitud. Tiene un gran respeto por preservar la biodiversidad (no usa pesticidas ni fertilizantes sintéticos) y apuesta por el trabajo manual con una mínima intervención.

Podría contar un sinfín de bondades de los vinos de Arizcuren, pero voy a dejar que la curiosidad les haga indagar más al respecto. Eso sí, por favor, no manden mensajes a las tres de la mañana. ¡Salud!

Descubrimiento de la semana Supernova mantonegro

Ampliar Supernova mantonegro

Supernova mantonegro Bodega: Can Verdura.

Variedad: Mantonegro.

Zona: Binissalem (Mallorca).

Precio: Entre 15 y 18 euros.

Entre los suelos únicos de arcilla roja de Binissalem, en el centro de Mallorca, se encuentra Can Verdura, una bodega reconocida por sus variedades de uvas autóctonas (montenegro, giro ros, escursac, etc.) que nos ofrece en cada uno de sus vinos un sorbo del Mediterráneo. Supernova Mantonegro es un vino 100% mantonegro, de color rojo intenso con matices violáceos, con una nariz donde abundan los frutos rojos y negros. En boca es firme, con final persistente y mucha frescura, convirtiéndolo en un vino versátil para maridar. Un Mantonegro con una tostada de sobrasada caliente puede hacerte cambiar un mal día.

