33 cócteles para celebrar el Día Mundial sin Alcohol Desde el clásico mojito hasta los combinados más exóticos, disfruta de alternativas saludables que mantienen el sabor y la diversión

Hay muchas razones por las que es conveniente no beber alcohol. A pesar de que es una droga socialmente aceptada en España, donde brindar y tomar copas forma parte de nuestra forma de celebrar, los daños relacionados con el consumo de estas bebidas son suficientes para plantearnos otras alternativas.

El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, un aniversario que nos recuerda la importancia de concienciar a la población acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona su consumo. Según el Ministerio de Sanidad, el 51,8% de los jóvenes españoles asegura beber alcohol de forma más o menos habitual. Aunque la cifra es muy alta hay un descenso con respecto a años anteriores, lo que se traduce en una tendencia a adquirir los hábitos de vida saludables que tanto fomentan los influencers.

Cócteles sin alcohol

Ser abstemio está de moda. Actores famosos como Mario Casas y Tom Holland presumen de los cambios positivos tanto físicos como mentales que ha supuesto en sus vidas dejar de beber. Pero eso no implica guardar la coctelera en el fondo del armario, la vida sana y la diversión no están reñidas, por eso traemos aquí hoy una lista de cócteles sin alcohol para no renunciar ni a los brindis ni a nuestra forma de socializar con una copa en la mano tan arraigada en nuestra cultura.

Preparar estos combinados puede ser por sí mismo un momento de diversión, una reunión de viejas amigas o una fiesta baby shower será más alegre y saludable si vamos haciendo mimosas mientras nos ponemos al día. La presentación es muy importante a la hora de servir estas bebidas; fruta troceada, hierbas aromáticas, sombrillas, pajitas e incluso flores servirán para adornar las copas y hacerlas más apetecibles.

Se pueden preparar tantos cócteles distintos como combinaciones de bebidas existen, eliminar el alcohol de sus ingredientes no será una limitación en esta lista:

1 Bloody Mary Para preparar el más famoso de todos los cócteles necesitamos zumo de tomate, el jugo de dos limones, tabasco, salsa inglesa y cubitos de hielo. Se mezcla todo suavemente y se sirve en un vaso largo con una rama de apio. Delicioso, divertido y saludable. 2 Mimosa Es uno de los más sencillos. Primero exprimimos las naranjas y dejamos el zumo en el frigorífico para que esté bien frío. A la hora de servir echamos zumo en una copa y añadimos gaseosa (será nuestro sustituto del cava), ponemos una rodaja de naranja para decorar y listo. Si no te gusta la gaseosa se puede sustituir por agua mineral con gas o por sidra de manzana sin alcohol. 3 Shirley Temple El ingrediente principal es ginger ale, una bebida a base de jengibre, al que añadiremos un chorrito de granadina. Se sirve frío, con hielo picado y se adorna con una rodaja de naranja y cerezas. Si no te gusta el toque picante del jengibre puedes sustituir el ginger ale por una bebida gaseosa de lima-limón.

4 Michelada Los ingredientes de la michelada varían enormemente entre países, aunque la versión más extendida consiste en verter un tercio de cerveza sin alcohol sobre un vaso con hielo, añadir el zumo de una lima, sal y diferentes salsas al gusto. Lo habitual es echar unas gotas de tabasco y salsa inglesa. Para decorar usaremos algún cítrico, como el pomelo. 5 San Francisco Para esta versión sin alcohol de otro de los grandes clásicos necesitamos preparar zumo de naranja, zumo de limón, zumo de piña y zumo de melocotón. Los mezclamos todos, añadimos granadina y hielo y lo servimos en un vaso alto y ancho. Se suele decorar con una rodaja de naranja y una guinda. 6 Sangrita Preparamos zumo de lima, zumo de tomate y zumo de naranja. Mezclamos y añadimos granadina, salsa inglesa, una pizca de pimienta negra molida, un chile fresco picado muy fino y una pizca de sal. Dejamos enfriar al menos cuatro horas en la nevera y a la hora servir decoramos el vaso con tomatitos y rodajas de pepino.

7 Mojito Otro clásico. Imprescindible para sobrevivir a un verano caluroso. Necesitamos una lima, hojas de menta fresca, azúcar moreno, soda y hielo picado. Troceamos la lima reservando unas rodajas finas para decorar y la ponemos en el fondo de un vaso, añadimos el azúcar y machacamos con un mortero; añadimos la menta, el hielo y la soda y mezclamos bien con una cuchara. Decorar con menta y rodajas de lima. 8 Mojito de manzana Para esta versión del combinado anterior debemos preparar zumo de manzana, limas, jengibre y menta fresca. En primer lugar pelamos y rallamos el jengibre y lo echamos al zumo de manzana, añadimos dos limas exprimidas, hojas de menta y hielo picado, mezclamos todo y decoramos con hojas de menta y rodajas de manzana. 9 Piña Colada Los ingredientes principales de este famoso cóctel son zumo de piña, nata y leche de coco. Los mezclamos con hielo en la licuadora y lo servimos en una copa larga, decoramos con rodajas de piña y una pajita.

10 I Wanna be Americano La base de este cóctel es vermú sin alcohol, añadimos Bitter Kas y tónica y complementamos con una pizca de pimienta rosa, hierbabuena y zumo de fresa. Mezclamos, servimos en un vaso largo y decoramos con rodajas de lima. 11 Banana Summer Saludable y nutritivo, es ideal para animar una tarde soporífera. Ponemos en una batidora de vaso un plátano, leche, zumo de piña y el jugo de un limón. Añadimos hielo picado y trituramos todo hasta que quede incorporado. Se sirve en un vaso y se decora con una pizca de canela. 12 Mint Tonic Tónica es el ingrediente principal de este refrescante cóctel. Muy parecido al mojito, comenzamos machacando en un vaso alto unas hojas de menta con almíbar. Añadimos cubitos de hielo, jarabe de menta y zumo de limón. Removemos bien y rellenamos con tónica, volvemos a remover y decoramos con hojas de menta y rodajas de limón.

13 Kiwi Mint Seguimos con el refrescante sabor a menta pero esta vez acompañado de kiwis. Pelamos los kiwis, los trituramos y los pasamos por un colador chino. Picamos hojas de menta y las añadimos al puré de kiwi, rellenamos con agua mineral con gas y decoramos con hojas de menta y rodajas de limón. 14 Scarlett Dream Imprescindible en las fiestas al borde de la piscina. Se prepara mezclando zumo de lima con azúcar y jarabe de frambuesa. Pasamos la mezcla a una coctelera con cubitos de hielo y añadimos soda. Agitamos enérgicamente (en este punto la Generación X tiene en mente a Tom Cruise), servimos y decoramos con menta y frambuesas. 15 Sex on the Beach Otro clásico. Se prepara a base de néctar de melocotón, zumo de piña, zumo de naranja y zumo de lima. En la coctelera ponemos hielo y añadimos los zumos, agitamos y servimos en un vaso alto. Decoramos con un trocito de piña.

16 Daiquiri de fresa Lo ideal es que quede con la textura de un granizado. En la batidora de vaso pondremos fresas y jugo de limón, añadimos granadina y hielo y trituramos todo hasta conseguir una mezcla homogénea. Servimos en una copa y decoramos con una fresa en el borde. 17 Daiquiri de sandía Una variante del cóctel anterior. Necesitamos pulpa de sandía, zumo de uva blanca, almíbar, zumo de limón y hielo. Lo mezclamos todo en una batidora de vaso hasta conseguir una textura de granizado. Servimos en copas y decoramos con menta y un trozo de sandía. 18 Fresh up Exotisch Ponemos en la batidora de vaso rodajas de piña, zumo de naranja y granadina. Añadimos agua mineral muy fría y mezclamos todo hasta conseguir una textura homogénea. Servimos en una copa decorada con rodajas de fruta.

19 Tropical Love Ponemos en la coctelera néctar de maracuyá, néctar de cereza, zumo de piña y agitamos hasta que quede bien mezclado. Servimos un poco en un vaso y completamos con tónica bien fría, mezclamos otra vez para que quede bien combinado y decoramos con romero. 20 Apricot Fizz Cogemos la coctelera y echamos zumo de albaricoque, zumo de naranja, zumo de limón y jarabe de almendra. Agitamos enérgicamente, servimos en un vaso con hielo y rellenamos con soda hasta arriba. Decoramos con una rodaja de fruta. 21 Joger Cremoso e ideal para endulzar un momento especial. Ponemos en una batidora de vaso un plátano y añadimos zumo de naranja, zumo de limón, jarabe de almendra y nata. Servimos en un vaso alto y decoramos con una ramita de menta fresca y lascas de chocolate.

22 Spritz de naranja y romero En la coctelera ponemos zumo de naranja, sirope de miel y una gotas de granadina. Mezclamos bien y servimos en un vaso con hielo, completamos con tónica y decoramos con una ramita de romero. 23 Kiwi soda Comenzamos pelando un kiwi, lo ponemos en la batidora de vaso y añadimos zumo de lima y sirope de agave, ponemos la mezcla en una copa con hielo y añadimos soda hasta el borde. Decoramos con rodajas de kiwi. 24 Roy Rogers No podía faltar en esta lista un cóctel con el refresco más universal. El ingrediente principal de este combinado es Coca Cola, añadimos granadina, mezclamos y servimos en un vaso con abundante hielo. Se puede decorar con limón.

25 Chispazo Otro cóctel con Coca Cola. Esta vez mezclamos el refresco con Martini rojo sin alcohol, añadimos zumo de naranja y ponemos en un vaso con mucho hielo. Decoramos con una rodaja de naranja y cerezas. 26 Frisco Para un momento muy dulce. En un vaso largo con hielo ponemos en primer lugar zumo de lima, añadimos licor de piruleta, refresco de limón y granadina. Mezclamos y decoramos con una piruleta y trozos de fruta. 27 Cucumber Tonic Bastante más ligero que el anterior y muy hidratante. Ponemos en un vaso jugo de pepino y añadimos agua con gas, azúcar y hielo. Mezclamos y decoramos con hojas de menta fresca y rodajas de pepino.

28 Little Pink Pearl El ingrediente principal es zumo de pomelo. Llenamos la coctelera hasta la mitad con hielo y añadimos zumo de pomelo, sirope de almendras y zumo de lima, agitamos con fuerza y servimos en un vaso adornado con piel de pomelo. 29 Arnold Palmer Refrescante y ligero, este cóctel se hace mezclando limonada con té negro, se sirve en un vaso con mucho hielo y se decora con pedazos de fruta. 30 Blue De un peculiar color azul que le otorga la bebida blue tropic sin alcohol. Añadimos zumo de piña y un toque de granadina. Servimos en una copa y decoramos con dos aceitunas en un palillo y un poco de piel de limón.

31 Clayton Pussy Foot Llenamos la coctelera con hielo hasta la mitad y añadimos zumo de naranja, zumo de piña, zumo de uva y granadina. Agitamos enérgicamente hasta que se mezcle todo bien y servimos en copas. Decoramos con trozos de piña y pajitas. 32 Fuzzy Navel Preparamos zumo de naranja natural recién exprimido y lo echamos en la coctelera, añadimos licor de melocotón sin alcohol, un chorrito de granadina y hielo, agitamos bien y servimos en vasos. Decoramos con rodajas y piel de naranja. 33 Pisco Sour De origen peruano, este cóctel se prepara con pisco sin alcohol, zumo de limón, sirope de azúcar y una clara de huevo. Se pone todo en la coctelera y se mezcla hasta conseguir que se monte. Se añade hielo y se vuelve a agitar. Se sirve en copas y se decora con rodajas de limón y canela.

Ya no caben excusas para celebrar este día brindando por todo lo alto. ¡Salud!