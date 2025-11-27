Un acto de resistencia
Barolo Artist Label 1996 es un nebbiolo lleno de mensaje tras la revolucionaria etiqueta 'No Barrique No Berlusconi'
Carlos Nicolás
Restaurante Churra
Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:36
Hay artistas que trabajan como si afinaran un hilo de luz en mitad de una habitación en penumbra. Antonio Vega era uno de ellos: componía desde la quietud, sin voluntad de imponerse ni de competir, como si cada nota debiera justificarse ante sí misma antes de salir al mundo. Mientras el país perseguía el éxito de consumo rápido -esa combustión brillante que dura lo que un verano-, él escarbaba en lo íntimo, en lo pequeño, en lo que no grita. Y, al final, como suele ocurrir con lo verdadero, lo que parecía menor terminó quedándose, mientras tanto estruendo se evaporaba. Vega defendía la autenticidad sin proclamarla, y esa forma discreta de resistencia lo emparenta, casi sin querer, con un viticultor que jamás habría buscado esa comparación.
Bartolo Mascarello, desde una bodega más parecida a un taller de artesano que a una empresa, tomó decisiones del mismo orden: hacer lo que creía correcto aunque el mundo pidiera otra cosa. Y lo declaró donde nadie declara nada: en la etiqueta de una botella. 'No Barrique, No Berlusconi'. Cuatro palabras manuscritas que funcionaban como un bisturí, sin necesidad de discurso adjunto. Un gesto tan inesperado como definitivo.
Barolo Artist Label 1996
-
Bodega: Bartolo Mascarello
-
Variedad: Nebbiolo.
-
Zona: Barolo (Italia).
-
Precio: 300 euros.
En pleno auge de la modernidad enológica -barricas nuevas, tostados amistosos, vinos diseñados para seducir al primer sorbo y a ciertos paladares influyentes-, Mascarello se negó a jugar esa partida. Siguió fermentando en cemento, mantuvo maceraciones largas y continuó criando su nebbiolo en toneles grandes, sin someterlo a la madera que uniformaba acentos y acallaba particularidades. Su rechazo a la barrica no era una pataleta tradicionalista, sino una defensa frontal del carácter: el vino debía hablar de su lugar, no de su estilista.
Y su rechazo político seguía la misma lógica: para él, cierta idea de actualización política compartía con la barrica el mismo defecto fundamental: la apariencia. Lo superficial. El brillo postizo. Su mensaje no era abstracto: veía en cierta idea de modernización nacional el mismo barniz cosmético que en el vino estandarizado. Y lo dijo donde más dolía: en su propia obra.
Aquella etiqueta pintada a mano por él mismo se volvió símbolo. No por provocar, sino por recordar algo que se nos olvida con facilidad: que hay gestos que aún pueden significar. Que la coherencia -esa virtud antigua, casi pasada de moda- sigue teniendo precio. Como Vega afinando una estrofa hasta que no hubiera una sílaba sobrante, Mascarello ajustó su mensaje hasta dejarlo así de limpio: sin concesiones, sin laca, sin glosa. Un acto de resistencia tranquilo, pero inolvidable.
-
Descubrimiento de la semana
Novetat total
Novetat total
-
Bodega: Sistema Vinari.
-
Variedad: Callet, montonegro.
-
Zona Mallorca.
-
Precio: Precio: 25 euros.
Novetat Total, de Eloi Cedó, recuerda que la sencillez bien hecha también emociona. Nace de viñas trabajadas con calma y respeto, y eso se nota desde el primer trago: fruta limpia, frescura franca y una sensación de ligereza que invita a seguir bebiendo sin pensar demasiado. No busca impresionar ni disfrazarse; simplemente ofrece lo que es, con transparencia.
Lo interesante es su naturalidad. Fermentación suave, mínima intervención y una lectura clara del paisaje mediterráneo hacen que el vino tenga un ritmo propio, fácil de entender y aún más fácil de disfrutar. Un tinto que cumple lo que promete: directo, amable y con esa chispa de personalidad que distingue a los proyectos honestos. Ideal para acompañar comidas cotidianas o para abrir sin excusas.
