Profesionales del sector analizan en el CCT las últimas tendencias de la alta cocina Las jornadas, desde este lunes y hasta el miércoles, reúnen a varios chefs con estrellas Michelin, además de periodistas y empresarios de hostelería

LA VERDAD Murcia Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

El Centro de Cualificación Turística (CCT), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, acogerá desde mañana lunes y hasta el próximo miércoles, 5 de noviembre, unas nuevas jornadas de alta cocina enfocadas a cocineros, sumilleres y empresarios de hostelería adscritos al sello '1.001 Sabores Región de Murcia' de la Comunidad Autónoma.

Durante estos tres días se impartirán un total de 16 horas de formación especializada, distribuidas en tres talleres magistrales de cuatro horas cada uno y una sesión práctica de comunicación personalizada. Este lunes, 3 de noviembre, se abrirá el programa organizado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia con el taller 'Cocina esencial: platos con tres ingredientes. Técnicas y proceso creativo', dirigido por el cocinero y propietario del restaurante Bagá (Jaén), Pedro Sánchez, reconocido con una Estrella Michelin y recientemente distinguido con el Premio Nacional de Hostelería 2025 en la categoría de 'Cocinero Empresario'.

Mañana martes, 4 de noviembre, será el turno del cocinero propietario de El Culler de Pau (O Grove, Pontevedra), Javier Olleros, primer cocinero gallego en conseguir dos estrellas Michelin. Olleros será el encargado de impartir la ponencia 'Creatividad en torno al universo vegetal: filosofía y técnicas', centrado en la gastronomía responsable y el compromiso de la hostelería con la sostenibilidad en nuestro país.

Finalmente, el miércoles 5 de noviembre, la periodista y formadora Julia Pérez, directora de la revista 'Gastroactitud' y Premio Nacional de Gastronomía 2005, ofrecerá la sesión 'Comunicar con claridad: técnicas de expresión oral', enfocada a mejorar las habilidades comunicativas de los profesionales de la hostelería. Todos los talleres se desarrollarán en horario de 9.00 a 13.00 horas. El número de plazas disponibles será limitado a 15 participantes por taller.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que estas jornadas «se consolidan como una cita imprescindible de la escena formativa regional, impulsando la excelencia de los profesionales de la Región y fomentando que conozcan las últimas tendencias en alta cocina, en gestión dentro de la restauración y en comunicación especializada».

Estas jornadas se enmarcan en el Plan de Impulso del Turismo Gastronómico de la Región y del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, que identifica la gastronomía como un producto estratégico por su capacidad de desestacionalizar la demanda, generar empleo y dinamizar la economía regional.

Temas

Gastronomía

Hostelería