Queso de cabra 'El hechizo', de la Zarcillera. Alfonso Pérez-Muelas en la imagen pequeña. LV

Un producto de la Zarcillera, mejor queso de cabra del mundo

La quesería murciana obtiene el galardón en el certamen internacional World Cheese Awards celebrado en Suiza

Pachi Larrosa

Pachi Larrosa

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:48

La quesería murciana La Zarcillera, radicada en Zarcilla de Ramos, una de las pedanías altas de Lorca, ha logrado otro hito en su corta pero fulgurante trayectoria como elaboradores de un producto de máxima calidad. Su queso 'Hechizo' ha recibido un reconocimiento 'Super Gold' en los World Cheese Awards (Premios a los Mejores Quesos del Mundo) entregados en la ciudad suiza de Berna.

El queso murciano llegó a la final junto con otros catorce procedentes de todo el mundo y tras una selección del jurado entre 5.400 que se presentaron al certamen, siendo el único queso español presente en la final. Una final que lo ha calificado como el mejor queso de cabra del mundo. Alfonso Pérez-Muelas, gerente de la quesería murciana se ha manifestado satisfecho con este galardón y también un poco sorprendido: «Parece mentira, pero solo llevamos cinco años elaborando quesos; estamos en una nube», asegura. Pero no es la primera vez que se suben a ella, porque 'Hechizo' ya había recibido premios en este concurso mundial; bronce en 2021 y 2024 y plata en 2023, además de plata en el Campeonato de los Mejores Quesos de España este mismo año.

'Hechizo' es un queso de pasta blanda de leche pasteurizada de cabra con entre 25 y 35 días de maduración, elaborado uno a uno, a mano y con leche de las propìas cabras de la quesería. El el World Cheese Awards es un concurso anual que se celebra desde 1995. En este caso, 'Hechizo' ha sido valorado, junto con el resto de los 14 finalistas, por un jurado internacional compuesto por 264 jueces que lo han situado en el octavo puesto total y el primero de leche de cabra, teniendo en cuenta la procedencia de la leche (vaca, oveja, búfala, cabra…).

