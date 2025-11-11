La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación de la Ruta de la Tapa de las Fiestas del Milagro 2025 en Mazarrón. LV

Presentada la Ruta de la Tapa de las Fiestas del Milagro 2025 en Mazarrón

Vinculada a las fiestas de la romería de bol nuevo, la ruta ofrecerá una decenas de pequeños bocados propios de la gastronomía local

Pachi Larrosa

Pachi Larrosa

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Diez establecimientos hosteleros de Mazarrón participan en la Ruta de la Tapa de las Fiestas del Milagro 2025. La concejalía de Festejos, a cargo de Miguel Ángel Peña, junto con los representantes de Asociación de Comerciantes de la localidad y de los restaurantes y entidades participantes, presentaron esta ruta de la tapa, que se engloba alrededor del marco de las actividades programadas para las Fiestas del Milagro 2025.

«Unas fiestas como las de la Romería de Bolnuevo, solo son entendibles alrededor de la gastronomía que acompaña a las tradiciones. Y que mejor manera de disfrutar de la gastronomía en estas fiestas, que con una nueva edición de la Ruta de la Tapa, que nos permita experimentar los sabores y las tendencias gastronómicas que las cocinas de Bolnuevo nos ofrecen. Quiero agradecer a todos los responsables de organizar esta magnífica ruta gastronómica, y os animo a todos a disfrutar de esta gran semana de festejos», ha declarado Ginés Campillo, alcalde de Mazarrón.

Esta Ruta de la Tapa estará disponible del 15 al 23 de noviembre, ambos días incluidos. Los restaurantes participantes son Bar Bemajumi, Barra Las Redes, Café Colonia, Hotel Playa Grande, Kebab Bolnuevo, La Freshca, Mar Moy, Pizzería Pepone, Restaurante La Siesta y Taberna El Boliche.

