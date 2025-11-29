Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante Una destilería artesanal fundada en 2016 comercializa bebidas que son el reflejo «de una tierra y una pasión»

Elisa Carrascosa y José Mateo vivían cómodamente allá por el 2016. Un 'modus vivendi' sin grandes complicaciones, con sendos puestos de trabajo en una gran corporación. Pero eran vidas «vacías de pasión». Sus corazones, cuentan, «no latían al ritmo de los proyectos que teníamos entre manos». Se levantaban cada día, cumplían con sus responsabilidades y regresaban a casa sintiendo que «algo faltaba». Todo parecía estar bien, en orden. Pero en su interior algo les llamaba con una fuerza que «no podíamos ignorar más». La idea de crear «algo único» fue germinando en estos dos emprendedores como una semilla que crece poco a poco hasta convertirse en una realidad ineludible. A partir de ese momento, la duda dejó de ser una opción. La pasión por los destilados, el amor por la tradición y la excelencia, los unió en un viaje «maravilloso» repleto de descubrimientos personales y profesionales. Y muchos brindis.

Así lo cuentan a pecho descubierto en la web de su empresa Spirit Tellers, que traducido al castellano vendría a ser algo así como 'contadores de espíritus' o, en este caso, según matiza José Mateo, «contadores de espirituosos». Después de renunciar a esa vida llena de comodidades y enfrentarse a la pila de dudas que también alimentaba su entorno -«¡estáis locos!», les decían-, Elisa y José abrieron su destilería artesanal en el Polígono Industrial La Estrella, en Molina de Segura. Y empezaron a investigar para obtener no solo un ron cualquiera, un whisky del montón, sino «una mezcla perfecta entre arte y ciencia». Y, además, con un inconfundible e irrenunciable sello murciano.

«Estuvimos un año entero haciendo mil pruebas, investigando, hasta que por fin dimos con la tecla», recuerda Mateo, que se pasó muchos meses formándose en la materia. Esa fórmula final, explica, no dio como resultado «simples bebidas». Nada de alcohol de andar por casa. Estos destilados 'made in Murcia' «son el reflejo de una historia, un arte, una tierra y una pasión que se destila gota a gota», subrayan. Productos que, además, no dan una sola puntada sin hilo. Desde el nombre del whisky, que se llama Rey Lobo; al del vermú -Benifayó-, pasando por la esencia «mediterránea» de los diferentes tipos de ron, y que son la punta de lanza de la empresa. La nomenclatura -Santarén, de Santa Irene- bebe de la acequia Santarén, que nace de la Acequia Mayor de Alquibla, por la izquierda, entre Alcantarilla y la Puebla de Soto. En el catálogo también figura «el primer licor del mundo elaborado cuidadosamente a partir de pimentón picante -de Murcia, claro, y también de La Vera- y una selección de ingredientes «100% naturales». Y, en el almacén, también una ginebra infusionada con limón. Limones murcianos, obvio.

Una de las características principales del proceso de producción es el doble añejamiento en barricas minuciosamente seleccionadas, «una práctica ancestral de la cual nos nutrimos y aportamos nuestro sello personal». Destilados como el ron Santarén inician su periodo de envejecimiento en su país de origen, donde adquieren matices únicos del lugar, como puede ser el caso de República Dominicana. Después aquí se da el toque propio de la Región de Murcia, que ya es labor artesana del pequeño equipo de Spirit Tellers, compuesto por Oliver Linares, Eugenia Garrido y Daniel Peñaranda, además de Elisa Carrascosa y José Mateo.

Solo con luna menguante

No contentos con eso, algunos productos van más allá y rizan el rizo de la destilería artesanal. Así ocurre con el Santarén Vintage PX -con una maduración de 12 años y seis meses en barricas de roble americano y antiguas botas de Pedro Ximénez-, que es embotellado únicamente en noches de luna menguante «con el fin de preservar la plena expresión de sus propiedades organolépticas», explican en la empresa. También se utilizan botas de Pedro Ximénez para conseguir el resultado final de Rey Lobo, el exclusivo whisky envejecido durante un mínimo de 15 años y cuyos elementos y procesos -desde el grano, la fermentación, el envejecimiento y el embotellado-, se realizan en España y Murcia. No diga escocés ni segoviano; diga murciano.

Aunque, a ciencia cierta, esto se dice más en lugares como Lituania o Bielorrusia -donde las bebidas de esta empresa han encontrado un gran nicho de mercado- que en la propia Región de Murcia. Aquí, la empresa sigue abriéndose camino con mucho esfuerzo diez años después de iniciar su andadura. Y eso que el Club Gourmet de El Corte Inglés apostó por estos productos exclusivos nada más salir al mercado. Aún así, «cuesta mucho. Aquí somos muy 'marquistas' y es difícil salir de las referencias habituales», explica Mateo, que no renuncia al sueño de ser «profetas en nuestra tierra».

Ojo, que aquí no hay sitio para puristas. El ron será muy exclusivo, pero «está buenísimo con cola», tranquiliza el destilador. «Hemos descubierto mezclas deliciosas, como el ron con cava», ilustra. Póngame un ron (murciano, claro) con cola y después otro con cava, por favor. Aunque esa será otra historia.

