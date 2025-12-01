La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panettone ganador del premio Pastelería Cremoso La Casa del Panettone

Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península

También se lleva el tercer galardón en las categorías de 'Mejor Artesano de Panettone' y 'Mejor Panettone Innovador'

Candela González

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:23

Alberto Navarro, el artesano de la pastelería Cremoso, en Moratalla, dominó los premios de Irca Group en la categoría 'Panettone Clásico' y ha logrado el primer puesto en una prueba en la que participaron cientos de profesionales de toda la Península Ibérica. Según Irca, se distinguió por el equilibrio de sabores, la suavidad de la masa y el desarrollo de su panettone. Las presentaciones de Alberto incluyeron propuestas innovadoras, entre las que destacó El Perfume de Mi Madre, un panettone relleno de chocolate blanco y pétalos de rosa liofilizados, que le recuerda a la colonia de rosas que utilizaba su madre.

Los premios constan de tres desafíos, que son evaluados por el jurado de acuerdo con parámetros como aspecto, gusto, aroma, estructura y el concepto detrás de cada producto. El panettone ganador de Cremoso está cocinado en un proceso lento de fermentación con masa madre y vainilla de Madagascar, relleno de naranja, limón, albaricoque, melocotón y uvas pasas.

Además, Alberto ha sido premiado en otras dos categorías: el 'Mejor Panettone Innovador' y el 'Mejor Artesano de Panettone en Ibérica', en los que ha obtenido el tercer puesto. En el stand 24 de la Muestra de Artesanía, en la avenida Alfonso X desde el 4 de diciembre al 5 de enero, Cremoso se encontrará ofreciendo al público la amplia variedad de panettones de la que disponen. Entre ellos, muerte por chocolate, galleta lotus, chocolate blanco y pistacho, tatín de manzana o el 'pijotero'.

Como él mismo mencionó durante su presentación, el resultado de sus productos es gracias a mucho esfuerzo y al trabajo en equipo junto con su esposa, María Dolores.

