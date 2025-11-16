La pastelería de Murcia que está especializada en productos sin gluten: «No renunciamos al sabor» Este obrador cuenta con una amplia variedad de elaboraciones aptas para celíacos

María Ramírez Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Seguir una dieta sin gluten continúa siendo un equilibrio entre antojos y renuncias continuas. Para muchas personas con celiaquía o intolerancia, encontrar productos sabrosos y de calidad es todo un reto. Los lineales de los supermercados ofrecen todavía pocas opciones, y parte del 'stock' disponible son artículos industriales, congelados o con precios más altos que los convencionales. Esta es precisamente una de las quejas más extendidas: la elevada factura para acceder a una alimentación variada y completa.

Las limitaciones no solo persisten al llenar el carrito de la compra, sino que se extrapolan a las cafeterías, restaurantes y celebraciones, donde las alternativas suelen ser escasas o inexistentes. El riesgo de la contaminación cruzada es otra de las grandes preocupaciones a la hora de consumir fuera de casa, ya que no todos los establecimientos aplican los protocolos de seguridad necesarios. La buena noticia es que el mapa de la capital de la Región cuenta cada vez con más ubicaciones que adaptan o elaboran propuestas para este segmento de la población.

El horno de Murcia a prueba de antojos sin gluten

Una pastelería de Murcia rompe con las limitaciones de los celíacos y demuestra que la repostería sin gluten puede ser igual de deliciosa y creativa que la tradicional. Se llama Ilusiones Sin Gluten y se encuentra en el barrio de El Ranero. «Trabajamos para que nadie se quede sin disfrutar de un capricho dulce, delicioso y seguro», asegura este obrador, que dispone de una extensa carta de opciones, entre las que también hay productos sin lactosa.

Palmeras XL, crumbl cookies, tartas de cumpleaños personalizadas, macarons, cupcakes, pizzas, todo tipo de pan y hasta recetas típicas de la Región. Incluso en las fechas más señaladas, como la Navidad, exponen una selección de bocados tradicionales: roscón de Reyes, mantecados, Panettone… Además, ofrecen cada día comidas preparadas.

No hay receta que se les resista para contentar el paladar de aquellos que suelen tenerlo más complicado: «La palabra imposible no existe», afirman ante las nuevas tendencias pasteleras que han incorporado. Y es que, como abanderan en sus redes sociales, «no renunciamos al sabor». Con ese objetivo, trabajan cada día para que en su mostrador no falte ninguna elaboración, desde los clásicos de siempre hasta las creaciones más virales.

Temas

Alimentación

Instagram

Murcia

Alimentaria