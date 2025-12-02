La pastelería de Moratalla con el Mejor Panettone Clásico de la Península tiene 17 sabores: listado y precios Este postre se puede comprar en su obrador, por internet o en la Muestra de Artesanía de Alfonso X en Murcia

María Ramírez Martes, 2 de diciembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La receta del Mejor Panettone Clásico de España, Portugal y Andorra 2025 se cocina en el Noroeste de la Región de Murcia. Así lo ha reconocido Irca Group, que ha otorgado el oro de esta categoría a la pastelería Cremoso – La Casa del Panettone, ubicada en Moratalla. Se trata de un campeonato muy reconocido en el sector y que cada año reúne a los mejores artesanos de la Península en Italia para buscar las elaboraciones más sobresalientes.

El obrador no solo ha conquistado este reconocimiento en Milán, sino que ha sumado dos distinciones adicionales: el tercer premio al Panettone de Fruta Innovador 2025 y el tercer premio al Mejor Artesano del Panettone de la Península Ibérica 2025, este último otorgado a su maestro pastelero Alberto Navarro. «Han sido semanas de muchísimo esfuerzo, noches sin dormir, pruebas infinitas y nervios que van y vienen… Pero también han sido días de pasión, de entrega y de hacer lo que más nos gusta», comparten emocionados sobre la experiencia.

Detrás del horno hay una trayectoria que se germinó en 2014 como un pequeño proyecto familiar de pastelería artesana. Sin embargo, no fue hasta 2017, tras varios viajes a la capital lombarda, cuando descubrieron la receta que hoy les llevaría al estrellato. «El obrador dio un giro decisivo que culminó en 2019 con la creación de La Casa del Panettone», recuerdan. El secreto no es otro que una «calidad extrema en chocolates, harinas, azúcares y cualquier ingrediente que pueda dar lugar a un nuevo panettone». Además, trabajan con materias primas libres de grasas vegetales y aceites de palma.

Una carta con 17 sabores

La versión clásica, galardonada con el primer premio, es indiscutiblemente la joya del obrador, pero no se conforma con una sola opción. Su carta ofrece más de 15 sabores distintos, que van desde los tradicionales hasta combinaciones innovadoras. Estas son las opciones que figuran en su página web:

-Clásico: 26 euros (750 gramos)

-Chocolate: 19 euros (750 gramos)

-Chocolate y naranja: 19 euros (750 gramos)

-Kinder Bueno: 22 euros (850 gramos)

-Muerte por chocolate: 22 euros (850 gramos)

-Nutella: 24 euros (850 gramos)

-Galleta Lotus: 22 euros (850 gramos)

-Happy Hippo: 22 euros (850 gramos)

-Pijotero: 25 euros (750 gramos)

-Tatin de manzana: 23 euros (850 gramos)

-Albaricoque, miel de romero y chocolate rubio: 25 euros (750 gramos).

-El perfume de mi madre: 26 euros

-Chocolate blanco, limón y jengibre: 23 euros (750 gramos)

-Chocolate blanco y pistacho: 23 euros (850 gramos)

-Turrón, chocolate blanco y crema de limón: 25 euros (750 gramos)

-Ferrero: 25 euros (850 gramos)

-Melocotón, chocolate con leche y caramelo: 25 euros (750 gramos)

La buena noticia es que hay distintas vías para degustar este postre navideño. Aunque el obrador se mantiene abierto en Moratalla, también estará presente este mes en la Muestra de Artesanía de Alfonso X en Murcia (stand número 24). Asimismo, realiza envíos a toda España desde su tienda online.