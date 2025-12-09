La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paloma prepara una de las mesas del restaurante Santa Ana, donde trabaja.

Paloma prepara una de las mesas del restaurante Santa Ana, donde trabaja. Vicente Vicéns / AGM

Paloma Sánchez Carrillo, aspirante a mejor camarera de España: «No entiendo mi vida sin la hostelería»

La murciana, del Restaurante Santa Ana, competirá en la Feria Alimentaria de Barcelona

Rebeca Martínez Herrera

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La pasión que Paloma Sánchez Carrillo (Murcia, 2003) siente por la hostelería se podría definir como un maridaje perfecto entre tradición y vocación. A pesar ... de su juventud, lleva desde que tiene uso de razón entre la cocina y la sala de un restaurante. En su caso, el salón de celebraciones Santa Ana, en Los Ramos. Un negocio familiar con treinta años de historia que empezó como un mesón y que en la actualidad está enfocado a los eventos, entre los que destacan bodas y comuniones.

