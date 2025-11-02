El pan nuestro de cada día

Es una evidencia que el pan es un alimento fijo en la gastronomía mundial. El arte culinario ha hecho despertar curiosidad en todos nosotros sobre ... los alimentos, al igual que nos ha aumentado el interés por la procedencia y calidad de los productos que se utilizan y que son complemento en la mesa. Y, por supuesto, nuestro interés es mayor en lo relativo a los beneficios de llevar una dieta saludable, conociendo más al detalle los alimentos que comemos.

El pan, a pesar de ser el primer plato que nos colocan en la mesa del restaurante, es un elemento primario incluso en nuestra propia cocina. Es un alimento que cada vez se consume menos, a pesar de formar parte de la dieta de los españoles desde hace miles de años. Según los escritos, el cultivo del trigo surgió en Etiopía hace 9.000 años y, desde allí, se expandió por todo el mundo. En el Paleolítico se aplastaba el trigo entre rocas para obtener la harina. Los estudios realizados en nuestro país concluyen que el consumo de pan por persona es de 38 kilos. Una cifra que ha bajado en las últimas décadas. En los años 60 el consumo anual por persona era sobre 130 kilos. En los años 90 eran 56. En España el consumo es muy bajo respecto al resto de Europa: los alemanes consumen 70 kilos y, los turcos, 105.

El pan cada vez se compra más en grandes superficies y gasolineras. De hecho, siete de cada diez españoles lo adquieren allí, por tres que lo hacen en panaderías tradicionales alternando, a veces, para comprar distintas variedades. La espelta se digiere mejor que el trigo; el centeno tiene un sabor más amargo y es más contundente; la avena es más suave y, su textura, más fina; sin embargo, el maíz es más dulce y jugoso.

Pero lo que ahora está de moda y ha aumentado su consumo es el pan «de masa madre». Es usado como reclamo en panaderías y puntos de distribución de pan para incrementar las ventas. Los consumidores lo identifican como un pan más saludable y de más calidad. Es más digerible, contiene menos productos perjudiciales, es más saciante y dura más tiempo. Su miga es aromática y suave, alveolar, súper esponjosa y llena de burbujas. Su corteza es crujiente y tiene un sabor intenso.

El pan de masa madre ofrece beneficios para la digestión, la nutrición y la salud general. Contiene mayor número de nutrientes y mejor digestibilidad, se conserva de manera natural, tiene un bajo índice glucémico, posee muchas vitaminas y minerales y mucho ácido láctico. Al margen de ser un pan más limpio, tiene menos aditivos y conservantes que el pan comercial, consiguiendo que el integral sea una excelente opción para la pérdida de peso ya que este tipo de masa madre tiene muy poca azúcar y grasa, al igual que más proteína y fibra. Termino con una reflexión sobre nuestro alimento básico: «Comiendo pan y morcilla, nadie tiene pesadilla».