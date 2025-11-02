La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La columna gastronómica

El pan nuestro de cada día

Tomás Martínez Pagán

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:19

Es una evidencia que el pan es un alimento fijo en la gastronomía mundial. El arte culinario ha hecho despertar curiosidad en todos nosotros sobre ... los alimentos, al igual que nos ha aumentado el interés por la procedencia y calidad de los productos que se utilizan y que son complemento en la mesa. Y, por supuesto, nuestro interés es mayor en lo relativo a los beneficios de llevar una dieta saludable, conociendo más al detalle los alimentos que comemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  5. 5 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  6. 6 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  7. 7 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  10. 10

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El pan nuestro de cada día

El pan nuestro de cada día