El guajalote, rey de la mesa

Casi se huele ya la Navidad, y con ella empieza el reinado del pavo (guajalote). Así era antiguamente, porque ahora, sus carnes blancas y saludables, ... están al alcance de cualquiera; tienen menos grasa que las del pollo, y cocinadas como es debido, son un regalo del cielo. Nativo de las Américas, vivía salvaje, hasta que dos mil años antes de Cristo lo domesticaron los mayas, aztecas y otros pueblos, que lo llamaban 'huaxolotl' o guajalote. Le atribuían parte en la creación de la tierra, y lo hermanaban con el dios Tezcatlipoca, y las divinidades del sol y la vida. Un ave emblemática, ligada a la agricultura, importante en la cultura americana. Lo comían sobre todo, en el 'paquezaliztli', solsticio de invierno, celebrando el nacimiento del dios Huitzilopochtli.

Una de las cosas ricas que trajeron los descubridores y Europa lo recibió con los pucheros abiertos, desbancando gansos, capones, pavos reales, y hasta cisnes, en los banquetes navideños. Inglaterra, Alemania, todos lo deseaban. No sé en qué momento lo llamaron pavo, pero viene del latín 'pavus' con el que se designaba a la familia Phasandae, especie americana, antepasada de los pavos actuales.

Francia fue uno de los primeros donde triunfaron sus carnes afrodisiacas, inundando las mesas de la aristocracia, y en el siglo XVI ya se había hecho un hueco en los banquetes reales. La primera receta que se conoce es del 1599. Por cierto, que esto de las cenas navideñas se remonta en Europa a la época romana; se celebraban en diciembre, con sacrificios y un gran banquete público.

Si tienen la suerte de que le regalen uno de estos ejemplares en Navidad sepan que es una señal de respeto

España lo aceptó más tarde. Su triunfo en nuestras mesas navideñas llego con el siglo XIX. En las mesas adineradas, claro, que como animal exótico, resultaba bastante caro. Y cruzó el charco. Volvió a su tierra natal con las gentes del 'Mayflower', como cena tradicional. Parece ser que llegaron vísperas de Navidad, mucha gente y con pocos víveres, por lo que el pavo fue una cena de consolación. Y desde primeros del XVII se convirtió en la comida tradicional del Día de Acción de Gracias. En 1863, cuando Abraham Lincoln declaró ese día Fiesta Nacional, pavo y Acción de Gracias quedaron unidos para siempre.

Hoy se come todo el año, en casi ninguna cocina falta, y es la estrella de muchos y ricos condumios. Guisado, asado, empanado, o en nuestro entrañable cocido con pelotas de días pascueros. O los menestrales pavos rellenos con salchichas, ciruelas, pasas, piñones, regados con su poquito de coñac.

Quiero decirles, por si no lo saben, que el negro es el mejor porque se cría en la naturaleza, con comida natural. Su crecimiento es más lento, con lo que es mayor la calidad de sus carnes, pero también el precio. El blanco es de cría industrial. La carne de la pava es mejor y más sabrosa. Si tienen la suerte de que le regalen uno de estos ejemplares en Navidad, sepan que es una señal de respeto y el deseo de fortuna para los días venideros.