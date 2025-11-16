La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El guajalote, rey de la mesa

María Adela Díaz Párraga

María Adela Díaz Párraga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:48

Casi se huele ya la Navidad, y con ella empieza el reinado del pavo (guajalote). Así era antiguamente, porque ahora, sus carnes blancas y saludables, ... están al alcance de cualquiera; tienen menos grasa que las del pollo, y cocinadas como es debido, son un regalo del cielo. Nativo de las Américas, vivía salvaje, hasta que dos mil años antes de Cristo lo domesticaron los mayas, aztecas y otros pueblos, que lo llamaban 'huaxolotl' o guajalote. Le atribuían parte en la creación de la tierra, y lo hermanaban con el dios Tezcatlipoca, y las divinidades del sol y la vida. Un ave emblemática, ligada a la agricultura, importante en la cultura americana. Lo comían sobre todo, en el 'paquezaliztli', solsticio de invierno, celebrando el nacimiento del dios Huitzilopochtli.

