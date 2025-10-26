Tomates más dulces

Durante siglos, la domesticación del tomate ('Solanum lycopersicum') ha estado guiada por el deseo de obtener frutos más grandes y de mayor rendimiento. Este proceso, ... sin embargo, ha tenido un coste: la pérdida progresiva de dulzor y aroma, atributos que caracterizan a las variedades silvestres. Ahora, un grupo de investigadores ha logrado un avance que podría cambiar el equilibrio entre tamaño y sabor. Mediante técnicas de edición genética, han desarrollado tomates con un 30% más de azúcar, sin sacrificar su tamaño ni productividad.

El estudio, publicado recientemente en 'Nature', se basa en un análisis exhaustivo del genoma de distintas variedades de tomate, tanto silvestres como cultivadas. El equipo liderado por el Dr. Sanwen Huang del Agricultural Genomics Institute de Shenzhen (China) utilizó un estudio de asociación del genoma completo para identificar los genes que controlan la producción y acumulación de azúcares en el fruto. Hallaron dos genes clave que actúan como verdaderos 'frenos metabólicos': su función consiste en limitar la cantidad de enzimas responsables de sintetizar fructosa y glucosa, los principales azúcares del tomate maduro.

Una vez identificados, los investigadores aplicaron la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9 para eliminar dichos genes. El resultado fue sorprendente: las plantas modificadas produjeron tomates de igual tamaño y peso que los convencionales, pero con una concentración de azúcares que superaba hasta en un 30% el contenido de fructosa y sacarosa. Además, los frutos conservaron sus características agronómicas básicas, como resistencia y productividad.

Curiosamente, las plantas editadas generaron menos semillas, y estas eran más ligeras. Sin embargo, mostraron una germinación completamente normal, lo que sugiere que la modificación no afecta la viabilidad reproductiva. Este hallazgo refuerza la idea de que la manipulación genética puede mejorar la calidad organoléptica del fruto sin comprometer su rendimiento agrícola.

El estudio aporta también una perspectiva más amplia sobre el papel de los azúcares en la biología vegetal. Según los autores, «los azúcares son poderosos reguladores del crecimiento y desarrollo de los órganos, y están entrelazados con el peso de la fruta en una relación compleja y dinámica». Esto significa que incrementar el dulzor sin alterar el tamaño requiere una intervención precisa sobre los mecanismos de control genético, algo que hasta ahora no se había logrado con éxito.

Los resultados podrían tener implicaciones importantes para la industria agroalimentaria. Los tomates más dulces y equilibrados podrían responder mejor a las preferencias del consumidor moderno, que busca productos sabrosos pero también sostenibles. Además, la edición genética con CRISPR evita la introducción de material genético externo, lo que permite facilitar su aceptación regulatoria y social frente a los transgénicos tradicionales.

Han logrado mejorar el contenido de azúcar sin reducir el rendimiento del producto. Una panacea para productores y consumidores. La biotecnología aplicada a la alimentación logra un gran éxito. La reflexión que viene al caso es lo interesante que resultaría que en una Región como Murcia se invirtiera en investigación de este tipo y que no hubiera que ir copiando o pagando royalties a foráneos. Estar en vanguardia es beneficiarse de las ventajas, marcando el ritmo.