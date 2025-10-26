La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tomates. EFE
La columna gastronómica

Tomates más dulces

Alberto Requena

Alberto Requena

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:31

Durante siglos, la domesticación del tomate ('Solanum lycopersicum') ha estado guiada por el deseo de obtener frutos más grandes y de mayor rendimiento. Este proceso, ... sin embargo, ha tenido un coste: la pérdida progresiva de dulzor y aroma, atributos que caracterizan a las variedades silvestres. Ahora, un grupo de investigadores ha logrado un avance que podría cambiar el equilibrio entre tamaño y sabor. Mediante técnicas de edición genética, han desarrollado tomates con un 30% más de azúcar, sin sacrificar su tamaño ni productividad.

