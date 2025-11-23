La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Llegó San Martín

Alberto Requena

Alberto Requena

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:44

Cada año, en torno al 11 de noviembre, la festividad de San Martín marca en la Región de Murcia un hito estacional y social: el ... inicio simbólico de la matanza del cerdo. Aunque hoy esta práctica ha ido perdiendo presencia directa en los hogares, continúa ocupando un lugar central en la memoria cultural murciana, evocando un tiempo en que el ciclo agrícola, la cocina y la vida comunitaria estaban estrechamente entrelazados.

