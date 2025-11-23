Llegó San Martín

Cada año, en torno al 11 de noviembre, la festividad de San Martín marca en la Región de Murcia un hito estacional y social: el ... inicio simbólico de la matanza del cerdo. Aunque hoy esta práctica ha ido perdiendo presencia directa en los hogares, continúa ocupando un lugar central en la memoria cultural murciana, evocando un tiempo en que el ciclo agrícola, la cocina y la vida comunitaria estaban estrechamente entrelazados.

La matanza era, ante todo, un acontecimiento familiar y vecinal. En la huerta murciana, igual que en muchas áreas rurales de la Península, la llegada de San Martín indicaba que el frío comenzaba a asentarse. Esta bajada de temperaturas era crucial: garantizaba la buena conservación de las carnes y permitía trabajar con seguridad en un proceso largo, intenso y minucioso. «A cada cerdo le llega su San Martín», dice el refranero, recordando no solo la fecha, sino una cierta sabiduría cíclica sobre la vida y el destino. En las casas huertanas, la preparación comenzaba días antes. Se limpiaban los utensilios, se ponían a remojo los tripones, se afilaban cuchillos y se organizaban las tareas para cada participante. La matanza no era una faena individual, sino un trabajo colectivo en el que intervenían familiares de varias generaciones y vecinos que acudían a ayudar, sabiendo que después recibirían embutidos o que, en su momento, ellos también serían asistidos.

El día de San Martín o fechas próximas amanecía con actividad. Tras el sacrificio, realizado tradicionalmente por un matarife experimentado, comenzaba el despiece y la distribución de las carnes. Se elaboraban los embutidos: las morcillas, los chorizos, las longanizas y el blanco murciano, tan característico por su suavidad especiada. El pimentón de Murcia, uno de los grandes tesoros agrícolas de la Región, aportaba su color rojo vivo y su aroma profundo a muchas de estas piezas, convirtiéndose en elemento identitario de la matanza.

Las calderas hervían con las morcillas, mientras el olor a especias impregnaba patios y cocinas. Era un momento de convivencia, en el que se mezclaban el esfuerzo y la fiesta. Se preparaba comida para todos los presentes: arroz y conejo, migas ruleras o una 'fritá' de matanza que aprovechaba los primeros cortes del día. La mesa se convertía en un espacio de celebración de la abundancia, la continuidad y la pertenencia.

Más allá del alimento, la matanza representaba un acto de previsión. Las carnes se curaban y conservaban para asegurar el sustento del invierno. Cada pieza tenía su función: los salazones para los meses de frío, los embutidos frescos para los días inmediatos, los huesos para enriquecer guisos. Todo se aprovechaba, todo tenía sentido.

Con el paso del tiempo, la regulación sanitaria, la urbanización y los cambios en el estilo de vida han reducido la práctica doméstica de la matanza. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en las fiestas gastronómicas, en los recetarios tradicionales y en la identidad murciana, que continúa celebrando en San Martín no solo el sacrificio del cerdo, sino un vínculo profundo entre tierra, trabajo y comunidad.