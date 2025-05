La nueva tendencia gastronómica de TikTok llega a Murcia: este es el local en el que puedes probar las fresas virales

Ana de Dios Viernes, 23 de mayo 2025, 19:40 Comenta Compartir

Plataformas como TikTok han creado necesidades que muchos no sabían que tenían, y no nos referimos solo a aparatos que prometen facilitarte la vida, también desde el punto de vista gastronómico. Esta red social se ha convertido en un escaparate de recetas, platos extravagantes y locales que despiertan la curiosidad de los usuarios. En TikTok no solo se comparten formas creativas de preparar alimentos, sino que también se viralizan establecimientos que ofrecen experiencias culinarias únicas, o al menos diferentes, que los usuarios ansían con probar alguna vez en la vida. Gracias a la visibilidad, conceptos como, por ejemplo, los 'hot pots' o las barbacoas coreanas, antes poco comunes fuera de Asia, han comenzado a asentarse en ciudades de todo el mundo, convirtiéndose en una nueva opción habitual para quienes buscan sabores distintos y experiencias innovadoras.

Ahora, la tendencia más reciente en este tipo de plataformas son las fresas. Sí, aunque esta fruta puede encontrarse en cualquier frutería y probablemente lleves toda tu vida comiéndola en casa, en los últimos meses es innegable el 'boom' que han tenido las freserías. Estos locales han ganado una enorme popularidad gracias a su propuesta: vasos repletos de fresas frescas acompañadas de diferentes salsas, siropes y una gran variedad de 'toppings' que se han hecho virales en redes sociales por su apariencia colorida y apetecible.

Por supuesto, el ingrediente principal son las fresas, pero cada cliente puede personalizar su vaso con los sabores que más le gusten. Se pueden añadir toppings como chocolate blanco, chocolate Dubái, leche condensada, galletas trituradas, coco rallado y muchos más. Esta posibilidad de crear combinaciones llamativas y deliciosas ha hecho que se conviertan en el antojo de muchos. De esta forma tan simple como unas fresas se transforman en una experiencia visual, divertida y viral, pensada tanto para el paladar como para compartir en redes.

Las fresas virales llegan a Murcia

Su éxito ha provocado que, en muy poco tiempo, estos locales hayan proliferado por distintas ciudades de España como Valencia, Madrid, Barcelona o Sevilla. Recientemente, Murcia también se ha sumado a la tendencia con la apertura de un establecimiento que cuenta con esta propuesta gastronómica que tan fuerte esta pisando.

Fresas Kawaii, un local situado en pleno centro, junto a la plaza de Santo Domingo. Su propuesta estrella son los vasos de fresas personalizables, aunque también ofrecen galletas, cupcakes.

