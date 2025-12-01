Una murciana, entre los seleccionados para el Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Ana González Carrillo ha sido elegida para competir en este concurso de la prestigiosa escuela

Le Cordon Bleu Madrid publicó este lunes la lista de los jóvenes seleccionados que participarán en la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina. Entre todas las inscripciones recibidas, la escuela seleccionó un total de 50 estudiantes de 30 centros para acceder a la siguiente fase del certamen nacional, entre la que se encuentra la murciana Ana González Carrillo del IES La Flota. Entre todas las candidaturas, dos ganadores conseguirán una beca de estudios valorada en más de 24.000 euros y 9.000 euros, respectivamente. El centro formativo del primer ganador también será premiado con una cantidad de 1.500 euros.

En esta segunda fase, los alumnos de cocina seleccionados competirán a través de vídeo-recetas por una de las 10 plazas para la gran final. Andalucía, con 12 candidatos y Comunidad Valenciana, con 10, son las comunidades con mayor representación en esta edición. También estarán presentes en esta fase del certamen otras autonomías como: Aragón, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra e Islas Baleares.

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.