La murciana Paloma Sánchez, finalista del concurso nacional 'Camarero del Año' Consigue la clasificación en el certamen celebrado en Alicante; la serie final se celebrará en marzo

LA VERDAD Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:49 Comenta Compartir

La murciana Paloma Sánchez, del restaurante 'Santa Ana', se ha clasificado para la final de la 16ª edición del concurso nacional 'Camarero del Año'. Un pase que logró en la segunda semifinal del certamen, celebrada este pasado jueves 13 de noviembre en el CdT de Alicante en un evento con 250 invitados, entre profesionales de hostelería, empresarios, periodistas y creadores de contenido.

Junto a Sánchez también se han clasificado otros cinco camareros, que competirán en la gran final que se celebrará el próximo mes de marzo. Será en Alimentaria + Hostelco de Barcelona, la feria internacional más grande de la industria de alimentos, bebidas y gastronomía en España.

«Es una grandísima noticia. Enhorabuena a Paloma porque llegar a la final de este prestigioso certamen es ya un enorme éxito», señala Bartolomé Vera, presidente de HoyTú, que destaca que este concurso valora y reconoce el trabajo y la labor de estos profesionales, considerando su profesionalismo, formación y experiencia como fundamentales en cualquier negocio de hostelería.

Temas

Hostelería