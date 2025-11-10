Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación

M. R. Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Los famosos 'manolitos' amplían la familia en Murcia. La cafetería Manolo Bakes, célebre por su repostería en miniatura, refuerza su presencia en la capital de la Región con la apertura de un nuevo local. La empresa inició su andadura por la Comunidad en mayo de 2024, cuando levantó su persiana en la céntrica plaza de Santo Domingo para servir sus recetas dulces y saladas. Su llegada generó tal expectación que durante los primeros días se formaron colas para probar esos hojaldres que habían conquistado las redes sociales.

El fenómeno viral que ha ocasionado esta marca ha propiciado una expansión casi meteórica: ya cuentan con más de 40 puntos repartidos por toda España. Además, dispone de un par de establecimientos en Lisboa. Su perfil de Instagram refleja a la perfección este crecimiento imparable con publicaciones constantes sobre nuevas aperturas y colaboraciones con otras marcas del sector gastronómico. La última es la alianza con The Champions Burger, el popular campeonato de hamburguesas que recorre distintos puntos del país en busca de la mejor elaboración, y con el que Manolo Bakes busca ofrecer una nueva experiencia.

Dónde está la nueva cafetería

La fiebre por los 'manolitos' y las 'palmitas' desembarca en el centro comercial Nueva Condomina, donde la marca prepara su segunda apertura en Murcia. Los que paseen por la zona de restauración de la segunda planta ya pueden ver la lona corporativa instalada en el local que pronto ocupará la firma. El establecimiento que han escogido para servir sus icónicos hojaldres se encuentra frente a la tienda Fnac.

Sin embargo, la fecha de apertura todavía es una incógnita. La marca no se ha pronunciado en Instagram, donde ya cuentan con más de 150.000 seguidores, ni ha querido desvelar por ahora más detalles sobre esta inauguración en la lona del local. Lo que sí es seguro es que su inconfundible aroma a mantequilla pronto se dejará notar en este rincón del centro comercial, en el que se podrá degustar su extensa carta de bebida, comida y repostería.

