Un concurso de marineras en Murcia, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM

Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025

La final del concurso se celebrará el 28 de octubre en el Rincón Huertano y se elegirá los ganadores de las dos categorías: tradicional y reinventada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:43

Dieciséis establecimientos competirán en la final de la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2025, tras recorrer más de 40 localidades, 148 locales participantes y reunir a los aficionados al aperitivo más emblemático de la Región. El encuentro tendrá lugar el próximo 28 de octubre en el restaurante Rincón Huertano de Murcia y coronará a dos ganadores: uno en la categoría de marinera tradicional y otro en la de marinera reinventada.

Finalistas marinera tradicional

  • La Tapa de San Lorenzo Murcia

  • Coronel Bullas

  • Cucü Gastrobar Murcia

  • D´Tomar Murcia

  • La Frontera Cartagena

  • La Lupa Nonduermas

  • Vencedores Cartagena

Esta tercera edición batió récords de participación, registrando más de 2.500 votaciones, un 50% más que en 2024, y alcanzando un total de 150 locales inscritos de toda la Región. Además, el alto nivel de las propuestas provocó un triple empate en la categoría de marinera reinventada, lo que llevará a nueve establecimientos a competir en esta modalidad durante la final.

El jurado estará compuesto por Eva Reverte (directora general de Calidad y Competitividad Turística); Antonio Carmona (Delegado Euro Toques Andalucía); Pedro Rivera (Secretario Club Murcia Gourmet y miembro de la Real Academia de Gastronomía); Pablo Gómez (Secretario Académico del Grado de Gastronomía UCAM); Adrián Riquelme (Jefe de I+D de la Cabaña Buenavista); Natalia Sala (La cocinera de Recetas de Escándalo); Concha Alcántara (directora de la revista Élite y fundadora de The Gastro Times) y Sherezade (creadora de contenido en @bysherezade).

Finalistas marinera reinventada

  • Desaster Garage Cehegín

  • D´Pintxos Mazarrón

  • Moa Archena

  • El Palco Murcia

  • Ideal Gastrobar Yecla

  • La Tasca de Noah Calasparra

  • Paparajote Lounge Murcia

  • La Posada del pez Murcia

  • Syrah Cartagena

Los finalistas, procedentes de más de 40 localidades diferentes entre las que se encuentran Murcia, Cartagena, Yecla, Archena, Calasparra, Cehegín, Mazarrón o Bullas, competirán ante este jurado por los premios de mejor marinera tradicional y mejor marinera reinventada, además de una dotación económica de 1.000 euros para cada ganador.

