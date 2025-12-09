El local de Murcia que imprime tu cara en un café o cóctel: «Prueba una experiencia diferente» Este establecimiento coloca cualquier fotografía o diseño en la parte superior de la bebida

El café es el rey de las bebidas. Se consume desde que amanece y acompaña a lo largo de la jornada: en la pausa del trabajo, como sobremesa, merienda o para mantenerse activo durante las sesiones de estudio. Sin embargo, esta taza ha dejado de percibirse únicamente como un estimulante matutino y ha pasado a ser una experiencia muy preciada. Esta estimación se refleja en el auge de la cultura cafetera, que impulsa nuevas formas de consumo.

Una de las demandas que más ha crecido en los últimos años es la búsqueda de una taza de calidad. Prueba de ello es el aumento de locales de café de especialidad en la Región de Murcia, que responden a un público que prefiere pagar más por disfrutar de este nivel premium. Los consumidores también muestran un interés cada vez mayor por aquellos establecimientos que ofrecen propuestas de valor diferenciadas: café de colores, establecimientos temáticos e incluso acompañados de animales. Lo que está claro es que junto al sabor, prima la innovación y la originalidad.

Un café o cóctel con tu cara

¿Te imaginas beber un café con tu cara impresa en la espuma? Esta tendencia, popularizada en grandes ciudades, utiliza impresoras especiales que reproducen fotografías o diseños en la capa superior de la taza. La buena noticia es que esta curiosa personalización ya ha llegado a Murcia. El local se llama Conjugoo y se encuentra en el centro de la ciudad. Lo mejor es que esta opción también se puede aplicar a los cócteles. «Prueba una experiencia diferente mientras disfrutas de tus bebidas favoritas con tu propia imagen o la de tu acompañante», explican sobre esta propuesta.

Esta moda, llamada 'Selfieccino', se realiza con tinta comestible y consigue transferir las fotos con gran realismo. Se trata de una buena opción para sorprender a tu acompañante o para celebraciones especiales, como cumpleaños y despedidas de soltera. El local también ofrece una amplia carta de comida y cuenta con un Solete de la Guía Repsol.

