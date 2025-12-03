Un hostelero de Murcia desvela el origen de la bicicleta

Candela González Díaz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:03 Compartir

La mítica marinera nunca falta en los bares de la Región de Murcia. Nadie discuturía que es un icono, no solo de gastronomía, sino de cultura, socialización y tradición. La simpleza de la ensaladilla posada sobre una rosquilla y coronada con una anchoa fascina con cada bocado, aunque, inicialmente, no llevaba anchoa. Se encuentra tan inmersa y normalizada como tapa, que es habitual no plantearse cuál es su procedencia. Sin embargo, gracias a Pepe 'El Torrao', que ha compartido la historia que su padre le contó, podemos conocer de dónde procede.

Pepe cuenta que, en los años 50, existía un quiosco en la Plaza de Las Flores en el que su padre trabajaba de camarero. En él comenzaron a vender ensaladilla por primera vez, ya que la mujer del que regentaba el quiosco la cocinaba en su casa y decidió llevarla al negocio. Fue tan exitosa que tuvieron que comprar el que fue el primer frigorífico de la Región, para poder conservar la ensaladilla sin que se echara a perder.

Un Viernes Santo, el quiosco estaba muy solicitado y se terminaron los platos para servir la ensaladilla. Por esta razón, decidieron ponerla sobre una rosquilla. Uno de los camareros, que solía poner motes y sobrenombres, entregaba la ensaladilla sobre la roquilla y decía «una bicicleta y a correr». De esta forma nació la bicicleta, antes que la marinera, aunque después se añadió la anchoa encima.