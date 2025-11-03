Gastronomía, cultura y naturaleza en 'Cehegín en su punto'

Pachi Larrosa Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Que la gastronomía es uno de los factores clave en el atractivo turístico de un destino es algo evidente. Como lo es la cultura, el patrimonio o la naturaleza. Y en Cehegín han querido unir estos reclamos en un programa de actividades llamado 'Cehegín en su punto'. Todo parte de una propuesta de la asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín que ha contado con el patrocinio de 1001 Sabores Región de Murcia y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, una propuesta que invita a disfrutar de los paisajes, los productos locales y la buena mesa en un entorno privilegiado.

El concejal de Comercio y Hostelería, José Antonio Zafra, y la presidenta de la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, Rosalía Bastida, presentaron este programa que se inicia el domingo, 9 de noviembre con una jornada de naturaleza y gastronomía en el restaurante La Almazara. Continúa los fines de semana del 15 y 16 y del 22 y23 de noviembre con la participación de varios restaurantes que ofrecerán platos micológicos elaborados con productos de temporada - El Sol, Felymar, Utopía, La Almazara y Matavinos-, así como con la celebración de talleres de cocina de hongos, de 'Erótica y vino', de un Show Cooking sobre 'Setas y secretos', y que se cerrará el domingo 30 con una ruta senderista por el Coto de las Maravillas y una comida en el Restaurante Matavinos.

Temas

Gastronomía

Hostelería