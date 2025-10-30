La Gala de la Hostelería y del Turismo premiará a empresarios y representantes de Región Luís Saorín, Zambú Higiene, La Boca Te Lía, Viva Suecia y Fundación Camino de la Cruz serán los galardonados

El próximo lunes 3 de noviembre a las 13h se celebrará la XXIII Gala de la Hostelería y del Turismo, que la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú). Será en el restaurante El Portón de la Condesa, donde se darán cita numerosos empresarios, profesionales y representantes institucionales del sector. Un evento donde reconocer la excelencia, la innovación y el compromiso de empresas y personas que contribuyen al crecimiento de la hostelería y el turismo regional.

«Los cuatro premiados reúnen los valores, virtudes y talento que son merecedores de estos homenajes. Son premios más que merecidos, que reconocen el impulso al desarrollo económico, social y cultural de la Región de Murcia, y que todo el sector está muy orgulloso de poder entregar», explicó Bartolomé Vera, presidente de HoyTú.

El premio a la trayectoria profesional será para Luis Saorín, del restaurante El Portón de la Condesa, por su dedicación y aportación a la gastronomía murciana. El galardón a la trayectoria empresarial recaerá en la empresa Zambú Higiene, por su constante crecimiento e innovación en el sector de la limpieza profesional.

Por su parte, el reconocimiento a la empresa emprendedora se entregará a La Boca Te Lía, por su modelo de negocio joven, dinámico y en expansión. Además, la patronal de la hostelería otorgará el premio de murciano universal al grupo musical Viva Suecia, por llevar el nombre de la Región de Murcia a escenarios nacionales e internacionales con el mayor de los orgullos y honores. Las entradas para asistir al evento, que será presentado por el televisivo Fran Sáez y amenizado por el grupo musical Sótano 14, ya están disponibles.