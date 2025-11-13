La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía

E.C. Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:17 Compartir

En el inagotable mundo de la restauración, los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia se han convertido en un acontecimiento destacado para quienes forman parte de este sector estratégico tanto para la economía como el turismo. Porque tienen el objetivo de reconocer el esfuerzo, la excelencia y el valor añadido de los hosteleros y sus establecimientos de los 45 municipios.

Estos galardones, que cuentan con una trayectoria consolidada, celebran este 2025 su décima edición, demostrando por qué la gastronomía regional es una de las más vibrantes y brillantes del panorama nacional, además de una destacada embajadora de su potencial, diversidad y riqueza culinaria.

GANADORES Y FINALISTAS Mejor restaurante de cocina creativa. Barahonda (Alejandro Ibáñez).

Mejor barra/taberna. Casa Josico (José Castejón).

Mejor joven talento. Jie Lin Wu (Madre Tigre).

Mejor sumiller/jefe de sala. Esperanza Pérez Andreo (La Gracia bar de vinos).

Mejor proyecto innovador y sostenible. Taller de Sabores (Juana Fernández).

Premio A toda una vida. Pablo Guardiola y Juani Villarín (Restaurante Pablo Guardiola).

Mejor restaurante de cocina tradicional. Tasca Tío Andrés.

Mejor jefe de cocina. Rosalía Bastida Felymar (Restaurante Casino Felymar).

Mejor restaurante de cocina creativa a propuesta y votación del público. Los finalistas son Casa Borrego, Estirpe y Polea. El ganador se descubrirá en la gala de entrega de premios.

Mejor restaurante de cocina tradicional a propuesta y votación del público. Los finalistas son Casa El Alias, La Tasca de Noah y La Tropical. El ganador se descubrirá en la gala de entrega de premios.

Los Premios de la Gastronomía, convocados por LA VERDAD, se dividen en ocho categorías para señalar a los mejores profesionales, restaurantes y proyectos gastronómicos, que ponen encima de la mesa la relevancia y evolución que está viviendo el sector, el cual apuesta por la creatividad al mismo tiempo que profesa un respeto a las raíces.

Más allá del reconocimiento profesional, estas distinciones se han convertido en un escaparate para mostrar el impulso, la diversidad y la riqueza gastronómica de la Región de Murcia, donde el arte culinario se domina con un excelente nivel gracias a las generaciones de chefs, jefes de sala y sumilleres que saben convertir una experiencia gastronómica en un sueño.

Los Premios de la Gastronomía se estructuran en torno a ocho categorías: 'Mejor restaurante de cocina creativa', 'Mejor restaurante de cocina tradicional', 'Mejor jefe de cocina', 'Mejor sumiller/jefe de sala', 'Mejor proyecto innovador y sostenible', 'Mejor barra/taberna', 'Mejor joven talento', y 'Premio A toda una vida', cuyos ganadores serán seleccionados por el jurado profesional.

Este año, por vez primera y con motivo del décimo aniversario, el público también ha podido decidir los reconocimientos a 'Mejor restaurante de cocina creativa' y 'Mejor restaurante de cocina tradicional', permitiendo la participación abierta y la percepción directa de los consumidores. De esta manera, en esta edición se premiarán a dos restaurantes de cocina creativa y a otros dos de cocina tradicional (por los veredictos del jurado y el público).

El jurado de la décima edición de los Premios de la Gastronomía está compuesto por profesionales con más de una década de experiencia en el sector. El panel lo integran: Sergio Gallego, periodista y crítico gastronómico de LA VERDAD; Pachi Larrosa, crítico gastronómico de LA VERDAD y académico de número de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia; Joaquín Reyes, cocinero, diseñador gráfico y director de la revista Gastrónomo; Marta Ceballos, jefa de Relaciones Externas del CCT y 1.001 Sabores Región de Murcia; Laura Meroño, responsable de eventos en Restaurante Miramar; José Ángel Pardo, vicepresidente y CEO de LIWE Española, y Beatriz Rocamora, periodista, historiadora del arte y productora de los Premios de la Gastronomía.

Esta décima edición está organizada por LA VERDAD y cuenta con el patrocinio de Región de Murcia, 1.001 Sabores Región de Murcia, Viñas Familia Gil, Makro, Estrella de Levante y Salzillo Tea & Coffee, además de la colaboración de PhotoFlash.

Las ya famosas, en el mundo de la restauración murciana, 'Sartenes de Oro', representación física de estos premios, serán entregadas a los elegidos de esta edición en una gala que tendrá lugar el próximo lunes 17 de noviembre en los salones de Promenade, gala que se emitirá posteriormente en La7 en día y horario por confirmar.

Premio al mejor restaurante creativo Restaurante Barahonda

Por Pachi Larrosa Un espectacular espacio para un chef de altura

Ampliar Alejandro Ibáñez. Vicente Vicéns/ AGM

Tiene esa aparente timidez de las personas inusualmente altas. Y como muchas de ellas, Alejandro Ibáñez, chef del restaurante Barahonda, en Yecla, es de maneras suaves, como si temiera que un movimiento brusco de ese corpachón pudiera romper a sus interlocutores. Pero detrás de esa aparente placidez se esconde una pasión volcánica: narrar su tierra a través del lenguaje de la cocina.

«Siempre he querido buscar el nexo de unión entre el restaurante y su oferta y los viñedos y su fruto. Nosotros estamos ubicados dentro de una bodega y, aunque hacemos cocina creativa y nuestra oferta es un menú gastronómico queremos estar pegados a la tierra y a las cepas», proclama este chef de 33 años, que ya ha toreado -con éxito- en las dos plazas más señeras del mundo, gastronómicamente hablando: Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika. Alejandro Ibáñez se formó en Maralba de Fran Martínez, en Almansa, y en La Finca, de Sushi Díaz, en Elche. Trabajó en el Bistrò Guggenheim y en Azurmendi, ambos en Bilbao, y desde hace ocho años elabora una cocina colorista, contemporánea, basada en el producto local que usa como lenguaje para narrar esa tierra de viñedos.

Lo suyo viene de pequeño -si es que alguna vez fue pequeño este hombre-: «Después del colegio me iba corriendo a casa de mi abuela para meterme con ella en la cocina. Siempre me apasionó el mundo de los fogones». Y así, al abrigo de la yaya, al calor de la lumbre de una cocina económica, el gusanillo guisandero acabó prendiendo en él de manera irreversible. Y nada menos que en el tercer curso de la carrera de Ingeniería Civil que cursaba, «decidí planteárselo a la familia. Yo no me sentía bien, no me gustaba la carrera», recuerda. Temeroso de su reacción, eligió un escenario «neutral» para soltar la bomba. En una cafetería, sentado con su madre, se lo planteó. «Su contestación me dejó muerto: 'Si ya he estado buscando escuelas de cocina, ya lo veía venir'». Lo que no sabrán ellas, las madres. A partir de ahí arrancó una de las carreras más exitosas en el mundo de la alta cocina regional. En 2026, este cocinero treintañero año será uno de los doce finalistas que, desde toda España, aspirarán al título de 'Cocinero revelación' en el congreso Madrid Fusión.

El restaurante Barahonda es un espectacular espacio en las bodegas Señorío de Barahonda, en Yecla. Como dice la Guía Michelin, forma parte de esa «alta gastronomía oculta tras las puertas de grandes bodegas». Aquí, Ibáñez despliega una cocina muy pegada al terreno con la que traslada un relato preciso del territorio donde se ubica, del carácter fuerte y diáfano de una tierra dura que nutre con unos productos excelentes y una uva fuerte y resistente como la monastrell. Un restaurante gastronómico de alto nivel que fue hace años la fuerte apuesta de los hermanos Candela, propietarios de las bodegas y viñedos y que de la mano de su joven jefe de cocina ha alcanzado un puesto entre los mejores restaurantes de la Región.

«Este es un lugar donde se transforman los productos del campo en vino y, en nuestro caso, un lugar donde también los transformamos en gastronomía», remacha el cocinero.

Premio a la mejor barra Casa Josico

Por Pachi Larrosa Comer de barra, ese gran invento murciano

Ampliar José Castejón, 'Josico'. Vicente Vicéns/ AGM

Al entrar en Casa Josico, un pequeño restaurante ubicado en la calle Mayor de Puente Tocinos, lo primero que salta a la vista es su barra. Doce metros. Al contrario de lo que se podría pensar, se trata de una barra -todo el restaurante lo es- de diseño muy moderno y colorista. Dibujos geométricos, altas y estilizadas sillas de barra con un cómodo respaldo y, atención, manteles individuales frente a cada una y servilletas de tela sobre cada plato de presentación. Señales inequívocas de que es una barra preparada para comer, aunque también para tapear, claro, y de la atención extrema al detalle de la pareja de propietarios.

En el frontal, una genialidad: jamones enteros enmarcados como si fueran cuadros. «Mi pasión siempre fue el corte de jamón -explica José Castejón, 'Josico'- así que cuando se estaba decorando el local le pedí a la diseñadora que hiciera algo especial; y se le ocurrió esto. Pero se ponga como se ponga, aquí los protagonistas no son los jamones. «Casa Josico es un pequeño restaurante que quiere transmitir calidad en el producto y calidez en el trato. Aquí cuidamos el producto hasta la obsesión», declara. Y una de las pruebas de que eso es así es su esposa, Marina Tovar: «Yo me dedico exclusivamente a la gestión, especialmente a controlar la trazabilidad de todo lo que entra en el restaurante, las condiciones de seguridad alimentaria, el control de temperaturas, su correcta recepción y almacenaje, su rotación…».

Cocina tradicional con aportes creativos, guisos, guiños a la gastronomía murciana de siempre, una barra en permanente movimiento y una carta que es una locura, con unas 120 referencias, «más los fuera de carta, aquellas elaboraciones o productos que nos llegan del día de nuestros proveedores o de las lonjas», apunta Josico. Y lo más importante: «Aquí todo es casero de verdad. Aquí no entra ni quinta gama, ni conservas ni salsas precocinadas». Bueno, conservas sí, las que ellos mismos hacen y que utilizan en su cocina y, si algún cliente así lo pide, venden.

En Casa Josico tienen clientes que les mientan a las madres. En el buen sentido: «Le doy mucha importancia a los guisos, me recuerdan a mi madre, y, de hecho, muchos clientes, cuando los prueban, me hablan de sus abuelas y sus madres».

El restaurante abrió en diciembre de 2017, en plena explosión de la crisis económica, y tres años después pasó por el negro túnel de la pandemia del covid. Aguantó, y el calendario le reservaba una buena fecha: en 2022 la Guía Repsol reconoció a Casa Josico con un Solete de Barrio. «Fue una gran sorpresa -dice Marina-; a mí me lo dijo una amiga por teléfono y cuando se lo conté a Josico, no me creía».

En Casa Josico, cuando llega algún cliente famoso, se le pide que firme en unas pequeñas ollitas que están expuestas en un panel del restaurante. A partir de ahora, tendrán también una Sartén de Oro, que es el trofeo con el que La VERDAD acredita el Premio a la Mejor Barra de 2025.

Premio al mejor talento joven Jie Lin

Por Pachi Larrosa El creador de Madre Tigre acerca a Murcia los garitos callejeros de Hong Kong

Ampliar Jie Lin. Vicente Vicéns/ AGM

Érase un restaurante con una cocina más grande que la sala; érase un establecimiento de comida para llevar en el que los clientes se la podían llevar… a medio metro para comérsela; érase una sala con una sola mesa; érase una mesa donde uno podía acabar comiendo con siete desconocidos. Afortunadamente, érase y es: Madre Tigre, un modelo de negocio único en la Región de Murcia y una comida asiática auténtica.

Madre Tigre es obra de dos amigos de instituto que hace más de una década decidieron plantearse un objetivo -un modelo de negocio nuevo- y formarse durante años para conseguirlo. Que ya es anticiparse y tenerlo claro desde la más tierna juventud. Eso es Madre Tigre, la revolucionaria propuesta de Jie Lin, un joven molinense de ascendencia china -sus padres regentaron durante tres décadas el Chinatown, restaurante chino pionero en Molina de Segura-, junto con su socio, David.

Y en este liliputiense restaurante, Lin, un tipo de 29 años con una impresionante formación y un desparpajo encantador, ofrece cocina china -o hongkonesa- de verdad, muy alejada del arroz tres delicias o de los rollitos de primavera. Aquí se cuecen los sabores auténticos de la comida callejera de Hong Kong o de Shanghai. Y además es una cocina fresca. Aquí no entra ninguna salsa preparada o embotellada. «Al principio algunos clientes se desconcertaban, porque ellos buscaban lo de siempre de un chino en España. Pero otros muchos, como el 80%, venían dispuestos a dejarse guiar y la mayoría empezó a repetir», asegura. Y el éxito llegó de forma fulgurante. «Cuando hicimos cuentas antes de abrir -e hicieron muchas- nos decíamos que con 15 servicios al día aguantábamos. Lo fuerte es que el despegue fue brutal. Hoy damos 100», dice aún con cara de incrédulo.

La cosa es que el establecimiento tiene una 'sala' de veinte metros cuadrados con una sola mesa y un mostrador para hacer los pedidos de comida para llevar… o bien, para trasladarlos a la mesa y comértelos allí mismo. En esa mesa para ocho personas te sentarás con desconocidos y acabarás intercambiando teléfonos, porque aquí no hay rollitos de primavera, pero hay muy buen rollo.

Pero ojo. Su socio, David, es un sumiller que ofrece vinos de pequeños productores de toda España -por ejemplo una espectacular sidra asturiana-, otra de las características que lo distinguen de la mayoría de restaurantes de cocina asiática, magros en sus cartas de vinos. Y, sobre todo, ofrece como alternativa varios platos fuera de la carta del 'take away'. Y aquí está una de las claves.

Lin, que viaja con frecuencia a China para traerse productos, se sorprende con la clientela murciana: «Aquí hay mucha educación gastronómica y mucha curiosidad por lo nuevo; mucho más que en lugares como Valencia, por ejemplo, donde también he trabajado». Y ¿de dónde viene lo de 'Madre Tigre'? «En China, las madres suelen ser muy estrictas con sus hijos y allí se les llama así, 'madres tigre'; y aunque la mía ha vivido muchos años aquí, también lo es», asegura con una sonrisa.

Al final, el establecimiento de Lin ha roto varios prejuicios; que la comida china no es buena; que el 'take away' es a lo que acudes cuando no tienes otra cosa que llevarte a la boca, y que en los restaurantes chinos no hay una carta de vinos decente. «Nuestra propuesta está inspirada en los garitos de Londres o Berlín y, desde luego, de las grandes ciudades chinas», concluye.

Premio al mejor sumiller Esperanza Pérez

Por Pachi Larrosa La sumillería vista como un compromiso social y ambiental

Ampliar Esperanza Pérez Vicente Vicéns/ AGM

Tender un puente entre el mundo del vino, el de los alimentos y la sociedad. Ese es el objetivo de la nutricionista, sumiller y analista sensorial Esperanza Pérez, a través de su bar de vinos La Gracia, ubicado en el corazón de Santa Eulalia. Nacida en La Tercia, un pequeño caserío de Baños y Mendigo, los antecedentes familiares ya la vinculaban al vino. «Mi familia viene de Coy y Zarcilla, un terreno de la zona alta de la monastrell llena de viñedos. En mi familia hay viticultores y vinicultores y mi padre estuvo durante muchos años a cargo de una bodega en Francia. Así que para mí el mundo del vino siempre ha sido muy cercano», relata Pérez, que también colabora en Garum.

Sus primeros contactos con la hostelería tenían como objetivo «ganarme unas perrillas, pero sin querer ser una profesional; de hecho, me salí del sector para desarrollar mi faceta de nutricionista». Hasta que, de forma natural, llegó un momento en el que en su cabeza se unieron el mundo de la nutrición -la comida- y el vino. Esperanza tiene un concepto amplio del papel de los sumilleres. «No solo son profesionales que venden vino en los restaurantes o que aconsejan maridajes. Un sumiller puede -y debería- tener un papel fundamental, como experto en el análisis sensorial, en sectores como la industria alimentaria y en el campo de la seguridad alimentaria. Debería poder trabajar en una bodega, en una empresa, en una tienda...».

Para Esperanza Pérez, «lo curioso del análisis sensorial es que su fin es la objetivación de la percepción del cerebro humano de los estímulos que recibe a través de los sentidos, que es algo muy subjetivo». Y algo así exige parte de condiciones naturales -la nariz-, de intuición, y mucho de formación. «Mucha y continua. Es una profesión en la que te puedes -y debes- pasar toda la vida estudiando, aprendiendo, entrenando» Y así lo hace ella. Tras hacer prácticas en el Celler de Can Roca y Casa Marcial y trabajar en Bodegas Barahonda consiguiendo un Sol Repsol junto a Cristian Palacios, en 2018 crea la marca La Gracia Encanto Líquido, con la que gestiona el área de bodega de La Gracia Bar de Vinos -por cierto, Solete Repsol desde 2022-. En estos momentos está haciendo un máster de Gestión Vinícola en la Universidad de Barcelona y viene de ganar en dos ocasiones el concurso de Sumillería de la Región de Murcia (2015 y 2016), y el Nacional de Maitres en 2016.

Esperanza Pérez trabaja con vinos naturales, es decir, aquellos exentos de cualquier aditivo. «Me van a saber mejor, me van a sentar mejor y, le van a sentar mejor a la naturaleza, porque esos vinos proceden de campos cultivados de manera sostenible», asegura. En La Gracia hay una carta de comida, naturalmente. Pero aquí el proceso es el reverso del habitual; aquí la comida está al servicio del vino, no al revés. «Elaboramos nuestra oferta en función de sus posibilidades de armonización con los vinos que tenemos».

Su clientela es muy diversa, pero Esperanza se asombra de «la gran cantidad de gente joven que entra». De hecho, la mitad de su clientela está entre los 30-35 años. Y esos clientes se van a encontrar con una atención personalizada: «Hay que acabar con el prejuicio de que hay que saber para disfrutar del vino. Para nada. Esa es una de las grandes barreras que yo procuro romper personalmente con cada cliente».

Premio al mejor proyecto innovador y sostenible Juana Fernández, de Taller de Sabores

Por Pachi Larrosa La cocina de las abuelas hecha por las nietas

Ampliar Juana Fernández. Vicente Vicéns/ AGM

Cuando Juana Fernández le puso el nombre al restaurante que tiene en su pueblo, Bullas, pecó de modestia: Taller de Sabores. Porque este no es un espacio donde acudir a deleitarse con una cocina imaginativa volcada sobre un producto hiperlocal basada en el legado gastronómico de las cocinas de nuestras abuelas y madres. Al menos, no solo. En realidad, la parte culinaria es aquí un medio de transmisión, un lenguaje para plasmar las ideas de una mujer comprometida con su condición de tal, con la cultura y el arte y con sus raíces, con el mundo rural.

Juana estudió algo muy alejado (o no) de aquello de lo que acabó dedicándose profesionalmente: Antropología biológica. Y para pagar sus estudios en Barcelona trabajó de camarera… y el sector la atrapó. Con la determinación que le caracteriza se formó a fondo, y un buen día ella y su mujer decidieron trasladar su proyecto de vida a Bullas. Lo que siempre se ha llamado «volver al pueblo». El aterrizaje fue duro. «Cuando volví a mi tierra, yo era una pija increíble. Llegaba de Barcelona, de trabajar en hoteles de cuatro y cinco estrellas, con una formación muy elevada, con idiomas… y vuelves al pueblo a montar una tasquilla. Lo desaprendí todo».

Aquel primer Taller de Sabores fue un ensayo. Y una imprudencia temeraria, porque lo abrieron en 2008, en plena crisis financiera mundial. «Es que yo creo que aquel año se me quitó el miedo. Todos los miedos». Pasada esta etapa, el restaurante se trasladó a un local más amplio -a menos de 100 metros del original-.

Taller de Sabores es «un lugar donde se come bien pero donde lo importante es también la cultura, el arte, el patrimonio y la memoria… que también son alimentos. Exposiciones -montamos en las paredes rieles de museo porque siempre tenemos obra colgada- , conciertos de cámara, lecturas… ¡Madre mía, en Bullas!». Pero, además, es un espacio donde «reivindicamos, a través de la cocina, el papel de la mujer, el respeto reverencial al entorno, al medio, la necesidad de una economía circular…».

Y es que todo está vinculado: la cocina rural sostenible, la que usa productos cercanos, la que procura no solo mantener sino regenerar la tierra donde se cultivan, la que evita el desperdicio... y que siempre fue la cocina hecha por las mujeres. «Taller de Sabores es la cocina de las abuelas hecha por las nietas», resume.

Ellas cultivan sus patatas -«mi padre me ha dicho que ya no las planta más, que a partir de ahora es cosa nuestra»- las hortalizas, tienen sus propias almendras, elaboran sus propios quesos, hacen su propio vermú artesanal, su propio vino, su propia cerveza, su aceite…

Toda la plantilla del restaurante está compuesta por mujeres. Un equipo que enarbola la bandera de «la nueva cocina de pueblo» en un restaurante donde «cada plato guarda memoria, territorio y comunidad». Para Juana, la gastronomía, la cocina es también una forma de resistencia. «Desde Bullas, hemos convertido nuestro pequeño restaurante en una oda viva a la memoria gastronómica de las mujeres que han sostenido la cocina tradicional murciana durante generaciones», zanja.

Premio a toda una vida Pablo Guardiola y Juana Villarino

por Pachi Larrosa Despedida y cierra hacia una nueva vida

Ampliar Juani Villarino y Pablo Guardiola. Antonio Gil/ AGM

La de Pablo y Juani es una historia de amor… y de sinergia (Léase: «Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales»). Resultado: el restaurante Pablo Guardiola en Los Belones, que el pasado 28 de septiembre cerró sus puertas para siempre. Por detrás, toda una vida sacrificada en el altar del negocio, pasión y sustento familiar. Pero se ha terminado: «Necesitamos descansar, tener una vida, porque esto de la hostelería es muy sacrificado; nos ha dado muchas alegrías, pero es hora de cambiar», asegura Pablo, un hombre que, con su habilidad para las relaciones públicas y sus profundos conocimientos de los mejores productos del Campo de Cartagena y de nuestros dos mares, supo convertir este restaurante en un referente de la gastronomía regional, junto con las mágicas manos de una autodidacta Juani. «No pude disfrutar de mis hijos -dice ella- pero voy a hacerlo de mis nietos».

Terminaba así una historia casi centenaria. El primer restaurante Pablo Guardiola se abrió en 1934 en Los Nietos por Manuel Soler Martínez, tío de Pablo Guardiola Soler. En 2014, Pablo hijo traslada el negocio al comienzo de la calle Mayor de Los Belones, su actual ubicación. Pablo recuerda los tiempos de Los Nietos y a una muchacha de 18 años -Juani, su mujer- procedente de Madrid. Uno tiene que imaginarse su llegada desde Madrid a Los Nietos de aquellos tiempos, todo un 'shock', para compaginar la crianza de sus hijos con el aprendizaje de los secretos de la cocina que nunca había, siquiera, atisbado. Cualquiera que haya comido en el restaurante sabrá que aprovechó las enseñanzas de Pablo padre. Desde entonces han sido numerosos los premios que su cocina ha procurado al restaurante, una cocina casera, en la que no entraba un congelado, una salsa de bote o un alimento preparado. Y ni una freidora. Juani siempre tiró de sartén.

Si se le pregunta a Pablo Guardiola si tiene ya pensado cómo va a llenar los días cuando se jubile, contesta con una amplia sonrisa: «Pues mira, para empezar jugar más al dominó con los amigos, sin estar pensando en que tengo que levantarme para ir a trabajar y, después para arreglar esto», y se señala su prominente abdomen, esultado de muchos años de comidas desordenadas y horarios imposibles.

Cuando a Pablo se le recuerda el homenaje que un centenar de amigos, clientes y proveedores dieron a la pareja el pasado 20 de septiembre, se muestra «muy agradecido por la fidelidad, el cariño y el apoyo que nos han mostrado los clientes, los proveedores, el personal que hemos tenido. Ahora nos toca vivir; que hasta ahora no hemos tenido tiempo para disfrutar de la vida» se sincera. Con la misma emoción pero más entera, Juani reitera las gracias «por haber confiado en nosotros durante tanto tiempo». Atrás queda el legado de uno de los grandes referentes de la gastronomía del Campo de Cartagena y de la Región de Murcia.

Premio al mejor restaurante tradicional La Tasca del Tío Andrés

Por Pachi Larrosa La magdalena de Proust y el hijo de El Gañán

Ampliar Horacio Blanco. Antonio GIl/ AGM

Será la fe del converso, pero cuando la familia Blanco llegó a la Región en 1988 procedente de Extremadura enarboló la bandera de las cocinas tradicionales de la zona. En realidad, tras el restaurante cartagenero hay todo un grupo de restauración que llegó a tener seis establecimientos. Una obra de Horacio Blanco padre, hasta entonces de profesión ganadero, apodado 'El Gañán', que según la Real Academia de la Lengua significa «hombre fuerte y rudo; mozo de labranza».

«Yo, desde pequeño, he pasado por todos los trabajos de un restaurante: friegaplatos, limpiador, pinche, en la plancha, camarero… mi padre me ponía cada año en un sitio. Así que me conozco bien el negocio», asegura Horacio Blanco hijo, uno de los cinco hermanos. Así que, seis años después del nacimiento de La Tasca del Tío Andrés de Cartagena, en 1993 -hubo otro con ese nombre, en La Manga- «mis padres confiaron en mí y me hice cargo del restaurante, junto con mi mujer, Tamara Nieto, que cuando terminó sus estudios de Periodismo se vino a trabajar aquí. Estoy muy agradecido a mi padre, y a mi madre, Matilde Valenti», cuenta Horacio.

Se conoce por 'la magdalena de Proust' al recuerdo de la infancia que le provoca el sabor de una magdalena recién hecha al protagonista de 'Por el camino de Swann' escrita por Marcel Proust. Y la carta -enorme- de La Tasca del Tío Andrés es como un certificado que da fe de ese fenómeno. Y es que manejan una fórmula de éxito: gran producto, materia prima de cercanía, cocina sensata sin artificios, y una apelación constante a las cocinas tradicionales. En pocas cartas se ve ya todo un capítulo denominado 'De cuchara'; u otro con el nombre de 'La alcachofa', la reina de nuestra huerta, con seis referencias; o los tres apartados de frutos de nuestros mares. Pero el primer 'shock' antes de abrir una carta con unas 150 referencias viene de la barra: «Tenemos treinta tapas que renovamos de cero cada día». Todo eso sin contar los fuera de carta que proporcionan las lonjas y los mercados. «Yo llego a la mesa y doy la carta por protocolo. Pero minutos después me acerco y empiezo a cantar. Siempre, adaptando la oferta al tipo de cliente. No se trata de apabullar o de intentar vender por vender».

¿Y el tío Andrés, quién era? Pues ni idea. «Mi padre compró un restaurante en La Manga que se llamaba así y decidió mantener el nombre», dice divertido el hijo de 'El Gañán', un hombre con las ideas muy claras al frente de uno de los templos del comer en Cartagena. «Por aquí han pasado muchos famosos: Ainhoa Arteta, Luis Orozco, la Niña Pastori, Enrique Morente…» Y resume: «Lo que siempre he querido transmitir a nuestros clientes y empleados es la calidad del producto, honestidad y calidez en el servicio… ¡el 60% de nuestros clientes son fijos, de venir a comer tres días a la semana», se sigue asombrando el bueno de Horacio.

Premio al mejor jefe de cocina Rosalía Bastida, de Casino Felimar

Por Pachi Larrosa La valentía de una autodidacta

Ampliar Rosalía Bastida. Vicente Vicéns/ AGM

Cuando la ceheginera Rosalía Bastida y Felipe, su marido, decidieron montar hace 17 años una pequeña tienda de productos gourmet en su pueblo no imaginaban dónde iba a parar la cosa. «Yo entonces no tenía idea de nada relacionado con la cocina, no sabía nada. Aquello funcionaba porque teníamos buen producto», recuerda ahora. Así que decidió que debía formarse. Dicho y hecho. Un carrusel de cursos, ferias y prácticas y una determinación inquebrantable de apuntarse a todo lo que oliera a cocina le fue metiendo poco a poco en ese mundo.

Dos años más tarde montaron un puesto en el mercado de Caravaca donde no vendían un producto que, además, se podía consumir 'in situ'. Todo frío, eso si, salvo lo que fuera necesario calentar en un microondas, única concesión a la tecnología culinaria. Y pese a que ese puestecito fue evolucionando, aquello se les quedaba pequeño. Así que cuando se les ofreció coger la restauración del Casino de Cehegín, se tiraron a la piscina. Y se encontraron con un precioso edificio de estilo modernista, una antigua casa señorial de 1889 con una maravillosa terraza que domina el mar de tejas árabes del casco viejo de Cehegín… y muchos problemas. Y ¿quién dijo miedo? Hoy, dos años y medio después, ese restaurante, el Casino Felymar, es un auténtico referente de la gastronomía de la Comarca del Noroeste.

«Ahora somos ocho personas en cocina; la verdad es que han sido unos años magníficos porque vemos que nuestro trabajo está siendo reconocido», declara orgullosa Rosalía, que desarrolla una cocina de base tradicional con notas innovadoras y creativas, trufadas de picos de sabor, de sorpresas continuas al paladar, y con una carta de 50 referencias . «Y creciendo. Porque yo quiero cambiar, hacer cosas nuevas, sorprender a los clientes, pero los clientes no nos dejan eliminar determinados platos de la oferta, con lo que la carta no para de crecer».

Y el producto: «Yo creo que una de las claves es ofrecer el mejor producto y el producto de aquí, de cercanía. Mi madre, que venía de Francia, estaba acostumbrada a una cocina más evolucionada y su cocina de casa era mi única referencia. De ella aprendí muchas cosas que entendí mucho después. De hecho, cuando recuerdo una salsa que ella hacía me la traigo a la cocina para que me enseñe cómo la elaboraba». Reconocido por la Guía Repsol con un Solete, al Casino Felymar de Cehegín acuden más clientes de fuera que del propio pueblo. «La verdad es que al principio no se entendía mi cocina aquí, donde el cliente busca sobre todo una gastronomía muy tradicional. Pero les estamos muy agradecidos a todos porque cada vez tenemos más clientes locales».

Rosalía asegura ser muy tímida, algo difícil de percibir. «Me cuesta salir de la cocina. Cuando a veces me llaman para salir a la sala y la gente empieza a aplaudir, me pongo muy nerviosa, no se qué hacer». Ante los gestos de escepticismo de su interlocutor remata: «¡Soy muy habladora, eso sí». Y una gran cocinera.

Finalistas del público al mejor restaurante creativo Estirpe, Polea y Casa Borrego

Por Lydia Martín Creatividad en cada elaboración y cada bocado

Ampliar Salvador Fernández, al frente de Casa Borrego. Juan Azorín y Ana Sánchez, de Restaurante Estirpe. Pepa Villa y Alberto Pardo, creadores de Polea. Vicente Vicéns/ AGM

La creatividad no encuentra límites en la cocina mientras la máxima sea sorprender al paladar y llenarlo de sabor. La cocina creativa va ganando peso en la Región de Murcia y por eso el público decide quién se lleva el galardón al 'Mejor restaurante de cocina creativa' en la décima edición de los Premios de la Gastronomía.

Estirpe, en Yecla, es uno de ellos. La idea que Juan Azorín y Ana Sánchez pusieron en marcha en 2022 no deja de crecer y dar sus frutos. Su concepto es de «cocina mestiza con productos arraigados a Yecla, pero con un toque actualizado», cuentan sus fundadores. Creativos por naturaleza, quieren aportar un enfoque diferente al tradicional, pero teniendo este último como base. Esto se plasma en cocinados y emplatados, como una olla gitana o una ensalada de tomate con capellán que ofrece otro punto de vista a la hora de degustarlo. Esta nominación supone para ellos «motivación y reconocimiento» a su labor. «Somos dos y cuesta mucho luchar por esto, así que es como una recompensa», añaden. De hecho, Ana Sánchez recibió el premio a 'Mejor jefa de sala' en 2023.

En Bullas, el Hotel Gastronómico Casa Borrego va más allá de una experiencia de comida o cena: «Es vivir las 24 horas en un restaurante con alojamiento, consiguiendo una inmersión total en un entorno gastronómico». Así lo detalla Salvador Fernández, que ya acumula el premio a 'Mejor cocinero/Proyecto Revelación del Año' en estos premios. Parte de la tradición para innovar y hacer algo diferente, utilizando técnicas actuales y vanguardistas en sabores de toda la vida. Como ejemplo está el caballito y la marinera de su menú degustación, que respeta los ingredientes pero cambia en prácticas y presentación, haciendo que el sabor final sea «el que todos tenemos en la cabeza». «Yo quiero que mi cocina sea reconocible a nivel de sabor para el cliente, pero que abra la mente a verlo de otra forma», señala.

En 2023, Polea se llevó el premio a la 'Cocina innovadora y sostenible' y ahora aspira a completar el palmarés con el premio a 'Mejor restaurante de cocina creativa'. «La creatividad es para nosotros lo que hacemos con los productos, que son 'de andar por casa' o básicos, como las verduras que estamos acostumbrados a ver, pero que le buscamos esa vuelta para aprovechar al máximo el producto de principio a fin, reduciendo el desperdicio, y hacer que algo parezca sencillo sea delicioso», indica Pepa Villa. Junto a Alberto Pardo, están convencidos de que es más fácil agradar al paladar con un producto exquisito, con sabores conocidos pero con nuevos matices, que es justo donde se plasma esa creatividad. Eso les ha llevado a tener un Sol Repsol y estar recomendados por la Guía Michelin. «Si ganamos este premio, para nosotros sería uno de los reconocimientos más grandes, porque el público es el que ha hecho que estemos donde estamos a día de hoy. Sin ellos no existiríamos», concluye la chef.

Finalistas del público al mejor restaurante de cocina tradicional Casa El Alias, La Tasca de Noah y La Tropical

Por Lydia Martín Fieles a la cuchara y al sabor de siempre

Ampliar María Dolores Abellán, cocinera en Casa El Alias. Juan Párraga y Fulgencia Sola del restaurante La Tasca de Noah. Carlos Méndez del Restaurante La Tropical. Vicente Vicéns/ AGM

Hay restaurantes en la Región de Murcia que son auténticos garantes del sabor de siempre, de aquel que va cargado de recuerdos; de infancia y familia. Fieles a los platos de cuchara y las recetas tradicionales, Casa El Alias, La Tasca de Noah y La Tropical aspiran a conseguir en la décima edición de los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia el galardón a 'Mejor restaurante de cocina tradicional', al que le dan especial valor porque es el público, los propios clientes, quienes eligen al ganador.

En Murcia, Casa El Alias lleva 86 años defendiendo producto y tradición murciana, con «sabores de la abuela, los de toda la vida y los de verdad», tal y como indica su gerente, Antonio Murcia Carrilero, segunda generación del proyecto. Una tradición que pervive frente a la innovación y al cambio constante: «Algún restaurante tiene que quedar así, defendiendo lo tradicional, porque cuando las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas?» indica. El negocio lo pusieron en marcha sus abuelos vendiendo vino a granel por las calles, pasando de ahí a montar el bar que a día de hoy se mantiene y en el que cada día elaboran siete guisos y ollas diferentes, además de carnes y pescado salvaje. Si ganan el premio, lo recogerá la tercera generación. «Estamos muy orgullosos porque sería un premio a todo el equipo y a los clientes, ya que gracias a ellos seguimos apostando por este producto», señala, recordando que «en Murcia estamos rodeados de un lujo en cuanto a comida».

En Calasparra, La Tasca de Noah elabora su menú «como se ha cocinado toda la vida», incluyendo la tradición no solo en la elaboración, sino también en la presentación, para que sean familiares. Como hacen con el arroz local, las migas, la olla gitana o las manitas de cerdo, aunque no rechazan la cocina creativa a través de las tapas, que no deja de darle premios tanto dentro como fuera de la Región. «Estas tapas creativas son paralelas a la cocina para no perder esa esencia», cuenta Juan Párraga Lossa, que por primera vez están nominados en estos premios. «Después de conseguir el Sol Repsol hace un año, estamos muy contentos de esta nominación ahora y nos hace mucha ilusión», apunta.

En Los Alcázares, Restaurante La Tropical es todo un emblema gastronómico. El local celebra ahora su 90 aniversario, aunque son 43 años los que lleva la gerencia actual, con Juan Carlos y José Antonio Méndez al frente. Pescados y mariscos conviven con sus famosas carnes, que tienen la brasa como hilo conductor para sacar el máximo sabor al producto: la vaca frisona. No es de extrañar que en 2023 fuera reconocida como la Mejor Parrilla de España. Pero no faltan sus salteados de setas de temporada y guisos que hacen cada día, con tapas de ensaladilla, ensalada murciana o boquerones en vinagre.

Su nominación a este premio supone «un reconocimiento que pone en valor nuestra apuesta por mantener viva la esencia de la cocina tradicional, elaborada con productos de calidad, recetas de siempre y el cariño de nuestro equipo», indican desde el restaurante.

Consejería de Turismo Por S. Triguero Carmen Conesa: «El turismo gastronómico es uno de nuestros principales baluartes»

La Consejería de Turismo patrocina el premio 'Mejor restaurante de Cocina Creativa'. «La gastronomía en nuestra Región, incluso cuando hablamos de la cocina tradicional, está repleta de creatividad, de aprovechamiento, de un uso inteligente de esos productos kilómetro cero de la máxima calidad que nos aportan nuestros mares, huertos y montañas», asegura la consejera Carmen Conesa, que recuerda que «el nivel de la cocina creativa actual nos sitúa como un referente en el sector gastronómico y nos permite cosechar éxitos». Se refiere, por ejemplo, a las cuatro estrellas Michelin que actualmente lucen los chefs regionales.

-¿Qué interés genera para el turismo de la Región de Murcia la ola de cocina creativa regional?

-El turismo gastronómico, ya situado a la misma altura que el turismo de sol y playa, es uno de nuestros principales baluartes para atraer visitantes a la Región, y esos visitantes realizan un gasto anual superior a los 700 millones de euros anuales y permiten al sector sustentar más de 45.000 empleos.

La cocina creativa, por supuesto, tiene un papel fundamental en esa cifras que nos permiten ser una potencia en este campo.

-¿Qué balance hace de los programas específicos que se han desarrollado y se vienen desarrollando desde la Consejería de Turismo y de entidades como el Instituto de Turismo para promocionar la gastronomía regional?

-La gastronomía regional es un producto muy satisfactorio a la hora de plantear sus promociones, porque gusta en todos los lugares del mundo y en todas sus formas. Desde el Gobierno regional, además de apostar por la presencia en ferias nacionales e internacionales, la formación continua, la especialización y el apoyo y asesoramiento directo, desarrollamos acciones como el Plan de Internacionalización de la Gastronomía, el Campus Gastronómico Talento Joven o las Jornadas de Alta Cocina 1.001 Sabores. El balance es más que positivo, no solo por los increíbles resultados obtenidos, sino especialmente porque aún no atisbamos el techo del potencial de nuestros 1.001 Sabores.

-¿Qué aportan estos Premios de la Gastronomía de LA VERDAD en la promoción de la gastronomía regional?

-Sin duda, una nueva y magnífica oportunidad para reconocer y premiar el trabajo constante y de altísimo nivel que lleva a cabo nuestro sector gastronómico, hosteleros, chefs y todos los profesionales involucrados en este éxito que estamos viviendo.

Ayuntamiento de Murcia Por Lydia Martín Jesús Pacheco: «La gastronomía es un pilar fundamental de nuestra identidad»

La defensa de la gastronomía por parte del Ayuntamiento de Murcia no solo se ve reflejada en su respaldo a estos premios, sino también en su impulso a un tejido fundamental para la economía de la ciudad. Una apuesta que se plasma en el Plan Municipal Gastronómico 'Murcia, desde el sabor' en el que están trabajando y que permitirá seguir asociando a Murcia con el sabor.

-¿Qué supone para la ciudad acoger estos premios?

-Que Murcia vuelva a ser sede de los Premios de la Gastronomía es un motivo de orgullo y una muestra de confianza en nuestra ciudad. Supone consolidar a Murcia como un referente gastronómico a nivel nacional, capaz de atraer talento, visitantes y medios de comunicación. Además, es una oportunidad para poner en valor la calidad de nuestros productos, la creatividad de nuestros cocineros y la calidez de nuestro sector hostelero. En definitiva, refuerza nuestra identidad como una ciudad que se saborea.

-¿Está el tejido hostelero unido en el municipio para potenciar este sector a nivel regional?

-Sin duda. En los últimos años hemos visto cómo ha dado un paso adelante, trabajando de forma coordinada con asociaciones, escuelas de hostelería y el propio Ayuntamiento. Existe una clara conciencia de que la unión hace la fuerza y de que solo a través de la colaboración se puede posicionar Murcia como destino gastronómico de referencia en la Región y España.

-¿Cómo se impulsa desde el Ayuntamiento a estos profesionales?

-Impulsamos iniciativas que apoyan la formación continua, la digitalización y la sostenibilidad del sector. Organizamos ferias, jornadas y campañas de promoción que dan visibilidad a nuestros hosteleros, y colaboramos estrechamente con ellos para atraer turismo de calidad. Nuestro objetivo es que los profesionales sientan el respaldo institucional y dispongan de las herramientas necesarias para seguir innovando y creciendo.

-¿Es este respaldo a la gala un nuevo empuje al sector?

-Este patrocinio responde a una convicción clara: la gastronomía es un pilar fundamental de nuestra identidad cultural y un motor económico de primer orden. Apoyar esta gala es reconocer públicamente el trabajo de quienes, con esfuerzo y pasión, elevan el nombre de Murcia. Estamos trabajando en el Plan Municipal Gastronómico 'Murcia, desde el sabor', que potencia la gastronomía como eje diferenciador de la oferta turística. Contempla seis líneas estratégicas orientadas a consolidar la gastronomía murciana como un atractivo turístico exclusivo y sostenible, promoviendo un modelo de turismo de calidad, colaborativo y con experiencias únicas, incluyendo la creación del Centro de Interpretación de la Gastronomía. Con este plan, Murcia reafirma su compromiso con la preservación de su identidad culinaria.

-¿Qué futuro augura a la gastronomía regional?

-Soy muy optimista. La gastronomía murciana vive un momento de esplendor, con jóvenes talentos, chefs consolidados y una apuesta cada vez mayor.

Estrella de Levante Por E. C. Yayo Delgado: «La hostelería hace que nuestras cervezas se disfruten cada día»

En Estrella de Levante brindan por la gente que hace posible que su cerveza siga siendo parte de tantos momentos compartidos y también por el talento joven que asegura que la Región de Murcia siga brillando con luz propia. Este guiño se refleja igualmente en el apoyo de la marca a la categoría 'Joven Talento' de los Premios de la Gastronomía.

-Un año más como patrocinadores. ¿Qué significado tienen los Premios de la Gastronomía para Estrella de Levante?

-Para nosotros, los Premios de la Gastronomía de LA VERDAD son una cita muy especial. Representan la oportunidad de reconocer el talento, la dedicación y la pasión de quienes hacen que la Región de Murcia sea un referente gastronómico. Estamos profundamente vinculados a este sector porque compartimos los mismos valores: el esfuerzo, el cuidado por el producto local y el amor por nuestra tierra. Pero, además, sentimos que sin la hostelería nosotros no seríamos lo que somos. Es nuestro principal motor, quienes hacen posible que nuestras cervezas lleguen a la gente y se disfruten cada día.

-¿Cómo valoran ser uno de los principales apoyos de las nuevas generaciones que buscan su lugar en este arraigado sector?

-Nos emociona poder apoyar a los jóvenes talentos de la gastronomía. Creemos firmemente en ellos, en su energía y en la manera en que reinterpretan la tradición con ideas nuevas y sostenibles. Acompañarlos en su crecimiento es una forma de devolver a la sociedad lo que ella nos ha dado. Nos llena de orgullo ser parte del impulso que les permite abrirse camino en un sector tan apasionante como exigente.

-¿Qué acciones impulsa la marca cervecera para apoyar a los jóvenes talentos?

-Colaboramos de forma continua con escuelas de hostelería, universidades y proyectos gastronómicos emergentes de la Región de Murcia. Promovemos encuentros entre jóvenes cocineros, productores y expertos del sector, fomentando un intercambio de conocimiento y experiencias que fortalece el tejido local. Además, en nuestra Sala de Catas y en otros espacios vinculados a la marca ofrecemos un lugar donde las nuevas generaciones pueden presentar sus proyectos, conectar con el público y hacer visible su talento.

-¿Qué innovaciones han introducido para seguir conectando con su público y atraer a los nuevos consumidores?

-Nos mantenemos fieles a nuestra esencia, pero siempre atentos a los cambios. Hemos reforzado nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, innovando en procesos y materiales. También apostamos por nuevas experiencias cerveceras, ediciones limitadas y un diálogo más cercano con el consumidor, tanto en nuestros eventos como en los canales digitales. Nuestra meta es seguir siendo una marca auténtica, moderna y comprometida con su entorno.

-¿Qué emociones pretende transmitir Estrella de Levante cada vez que una persona elige una de sus cervezas?

-Queremos transmitir alegría, orgullo y cercanía.

Salzillo Tea & Coffee Por E. C. José Gomariz: «Apostamos por la innovación sin perder nuestras raíces»

El café y el té son elementos esenciales de la gastronomía, fundamentalmente porque «realzan sabores, acompañan encuentros y marcan el cierre perfecto de cualquier menú», asegura José Gomariz, gerente de Salzillo Tea & Coffee. La marca, todo un referente en su sector, refrenda su apuesta por los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia.

-¿Qué impulsa a Salzillo Tea & Coffee a apoyar la décima edición de los Premios de la Gastronomía?

-Salzillo Tea & Coffee siempre ha estado comprometido con la excelencia gastronómica de nuestra región. Apoyar los Premios de la Gastronomía es, para nosotros, una forma de reconocer y celebrar el talento, la creatividad y la dedicación de profesionales que hacen crecer nuestro sector. Es un orgullo participar desde el inicio y contribuir a que la gastronomía local siga evolucionando y cosechando éxitos.

-¿Qué papel cree que desempeñan los conceptos de innovación y sostenibilidad dentro de la gastronomía regional?

-La innovación y la sostenibilidad son claves para el desarrollo de la gastronomía de hoy y del futuro. Innovar permite explorar nuevos sabores, técnicas y experiencias; la sostenibilidad garantiza que cuidemos nuestros recursos y nuestro entorno.

-¿Qué consejos dan para transformar los restos del café en recursos útiles?

-Reutilizar los restos del café es sencillo y beneficioso: se pueden emplear como abono para plantas, e incluso como exfoliante casero. En Salzillo Tea & Coffee promovemos la economía circular y compartimos consejos para que nuestros clientes aprovechen al máximo su café, convirtiendo sus residuos en nuevos recursos.

-¿Y qué innovaciones ha introducido la marca en su actividad?

-Nuestra empresa ha apostado por la mejora continua, incorporando nuevas variedades, técnicas de tueste y soluciones sostenibles en el proceso productivo. Apostamos por cápsulas biodegradables, 'packaging' ecológico y avanzamos en tecnología de control de calidad para mantener la excelencia de nuestros productos.

-¿Con qué novedades cuenta Salzillo Tea & Cofee para esta temporada?

-La principal novedad es la puesta en marcha de nuestro nuevo Centro de Interpretación del Café, unas nuevas instalaciones que cuentan con la última tecnología y que aúnan tradición y modernidad. Estarán dotadas de tostadero de café, aulas de formación y tienda para poder adquirir nuestros productos.

-¿Por qué Salzillo es un acierto a la hora de elegir y consumir café? ¿Qué distingue a Salzillo dentro del mercado?

-Nuestro café se distingue por el cuidado en cada paso: seleccionamos los mejores orígenes, trabajamos con maestros tostadores expertos y apostamos por la innovación sin perder nuestras raíces y nuestra tradición. El resultado es un producto exquisito y sostenible, pensado para el consumidor exigente y para quienes valoran la tradición sin renunciar a la modernidad.

-¿Por qué es tan importante saber preparar estas bebidas?

-En nuestras Escuelas del Café formamos a clientes y profesionales para que puedan extraer el máximo potencial de cada producto y vivir la experiencia Salzillo.

Ayuntamiento de Cartagena Por Lydia Martín Noelia Arroyo: «Una tierra dice mucho de sí mismas a través de su gastronomía»

El Ayuntamiento de Cartagena patrocina el premio 'Toda una vida', una distinción que su alcaldesa, Noelia Arroyo, defiende por suponer un reconocimiento al trabajo y contribución de quienes protegen la cultura gastronómica en el territorio. En la ciudad, la gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos.

-¿Qué significa la gastronomía para la ciudad de Cartagena?

-Un destino turístico en España debe mimar su gastronomía. Una tierra dice mucho de sí misma a través de su gastronomía. Habla de sus tradiciones, de los productos autóctonos, y eso es hablar de paisaje, naturaleza y tradición. En Cartagena tenemos el privilegio de hablar de campo y de mar, de la enorme calidad de los productos que cultivan nuestros agricultores y de la tradición marinera. Comer en Cartagena ayuda a entender mejor su historia.

-¿Cómo se contribuye a proteger este patrimonio gastronómico?

-Se protege ayudando a quienes lo mantienen, estando junto a todo el sector, desde los productores hasta los restauradores. Hay que defender el producto local, apoyar a los agricultores en su lucha contra el recorte del Trasvase o la competencia desleal, o a los pescadores y hosteleros que mantienen vivas nuestras recetas y tradiciones. Estamos trabajando en el reconocimiento de denominaciones de origen y las figuras de calidad de productos del Campo de Cartagena, porque proteger lo que comemos es proteger nuestro paisaje y nuestra historia. También promovemos ferias, eventos y colaboraciones con los chefs para que la gente joven conozca el valor de nuestra cocina.

-¿Qué supone para el Ayuntamiento respaldar los Premios de la Gastronomía?

-Es una manera de agradecer y reconocer el esfuerzo de todo un sector que da vida a nuestra ciudad. Detrás de cada plato hay profesionales que innovan, crean empleo y atraen turismo. Respaldar estos premios es decirles que cuentan con nosotros, que valoramos su trabajo y que queremos seguir creciendo juntos como destino gastronómico. Además, nos ayuda a proyectar la imagen de Cartagena como una ciudad donde se come y se vive bien.

-El Ayuntamiento patrocina el premio 'Toda una vida'. ¿Los nuevos profesionales del sector seguirán el pulso que ha marcado hasta ahora el tejido hostelero?

-La cocina que disfrutamos no existiría sin personas que han puesto el alma en recuperar y en crear gastronomía antes incluso de que los chefs fueran estrellas mediáticas. José María de Los Churrascos recibió este premio y Almudena de La Marquesita también; son personas que representan cocinas de excelencia y negocios hosteleros que se han convertido en instituciones en Cartagena. Premiándoles no solo se reconoce su trabajo y su contribución a nuestra cultura gastronómica, sino que también señalamos el camino a los nuevos hosteleros.

-Un deseo para la gastronomía regional.

-Espero que todo el sector sea consciente de lo importantes que son para la vida de nuestras ciudades, que son el recuerdo que se llevan nuestros visitantes. Si siguen el ejemplo de los cocineros veteranos, mantendrán nuestras tradiciones, aportando siempre innovación y calidad para que cada vez más gente venga a descubrirnos a través de nuestros sabores. Mi deseo es que la gastronomía siga siendo orgullo, oportunidad y carta de presentación de Cartagena.

José Díaz Por S. Triguero Carlos Díaz: «El nivel alcanzado por la cocina regional es extraordinario»

La empresa José Díaz será la encargada de entregar el premio al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional. Su gerente, Carlos Díaz, asegura que «el nivel alcanzado por la cocina tradicional en la Región es extraordinario. Es la base de nuestra identidad gastronómica y una gran embajadora de nuestras verduras y hortalizas, en las que somos líderes, además de poner en valor productos autóctonos como el chato murciano, los langostinos del Mar Menor, los vinos de la región, el Café Asiático… Todos estos sabores son nuestra seña de identidad y los que sorprenden al comensal cuando viene a nuestra tierra». Recuerda Carlos Díaz que «los restaurantes gastronómicos y de cocina de autor también parten de esas recetas y productos tradicionales al elaborar sus platos».

-¿Cómo califica la evolución del sector de la restauración y la hostelería en la Región de Murcia?

-Vive un momento brillante, fruto del esfuerzo y la pasión de sus profesionales. Estamos en máximos históricos de reconocimientos: tres restaurantes con una Estrella Michelin y uno con dos Estrellas Michelin, además de numerosos establecimientos con Soles y Soletes Repsol. Nunca ha habido tantos cocineros y tantos restaurantes innovando, sin perder de vista la cocina tradicional, mejorando presentación y sabores. Es bueno que se reconozca nuestra gastronomía, siendo actualmente uno de los pilares del turismo regional.

-¿Qué aporta al sector una empresa como José Díaz?

-Somos una empresa comprometida y parte del sector, junto a proveedores, asociaciones, escuelas de hostelería… Todos pertenecemos al mismo conjunto y tenemos que aportar todo lo que podamos, pues cuanto más lo mejoremos mejor nos irá a todos. Por eso, apoyamos e impulsamos numerosas iniciativas relacionadas con la hostelería. Somos una empresa en continua evolución y mejora, que se adapta a los tiempos con unas instalaciones preparadas para el futuro y con una plantilla cualificada y talentosa que aporta excelencia a nuestros proyectos. Estamos presentes en las principales ferias y eventos gastronómicos nacionales e internacionales, aprendiendo conceptos que trasladamos a nuestros clientes en forma de asesoramiento y soluciones innovadoras.

-Defina la relación histórica de José Díaz con el sector regional. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?

-Este año José Díaz cumple 127 años creciendo junto al sector hostelero. Siempre hemos asesorado a nuestros clientes como si fueran nuestro propio negocio, convirtiéndonos en partner para ellos. Esto nos ha permitido ganarnos su confianza, tratando a todos los clientes con el mismo respeto y cariño, desde el bar más pequeño al más grande de los establecimientos. Esa forma de actuar es la que nos ha permitido cumplir tantos años y estar en plena forma. De hecho, muchos de nuestros clientes los conocimos siendo alumnos de escuelas de hostelería y ahora son jefes de cocina o empresarios consolidados. Hemos crecido juntos y eso crea una relación muy especial que forma parte de nuestra historia.

ElPozo Alimentación Benito Márquez y Emilio Jeannot: Codo con codo con la hostelería

ElPozo, marca referente en el sector, considera la hostelería un aliado estratégico para conectar con los consumidores a través de experiencias gastronómicas. Patrocinar los Premios de la Gastronomía es una muestra de su compromiso con el talento culinario y de su apuesta por momentos que unen, inspiran y celebran lo mejor de la cocina española.

ElPozo Alimentación cuenta con dos responsables especializados en la gestión del canal Horeca, encargados de las áreas de productos elaborados y de carne fresca respectivamente.

Benito Márquez, responsable de Food Service de productos elaborados, subraya la relevancia del sector: «La hostelería desempeña un papel fundamental en la distribución alimentaria en España, no solo como canal de venta, sino también como motor económico, cultural y social. Cada uno de nuestros productos está diseñado como una solución que ayuda al hostelero a generar negocio, ofreciéndoles un surtido eficiente, versátil y adaptado a sus necesidades».

Igualmente, Emilio Jeannot, responsable de Food Service de productos frescos, incide en el compromiso de la compañía con el sector: «ElPozo Alimentación destaca como proveedor de productos frescos por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Su tecnología avanzada y red logística garantizan frescura, sabor y una entrega eficiente, consolidándola como un socio de confianza en alimentación».

Comprender las necesidades del hostelero forma parte del ADN de la compañía y guía la innovación en nuevos productos dentro de todas las familias de su portfolio (jamón curado blanco e ibérico, york, bacon, salchichas, productos de quinta gama, entre otros).

Como proveedor integral, también cuenta con una amplia gama de productos frescos, marinados y elaborados de fresco, las elaboraciones de su marca Extratiernos.

Un gran valor diferencial de la compañía es su modelo productivo CIP (Control Integral de Proceso). Este sistema, que abarca cinco especies -cerdo, cerdo ibérico, pavo, pollo y vacuno-, garantiza la máxima seguridad alimentaria en el consumo fuera del hogar al controlar todos los eslabones de la cadena de valor.

Makro Por E. C. Rafael Arroyo: «Revisamos de forma continua nuestra propuesta de valor»

Makro patrocina la categoría de 'Mejor restaurante de cocina creativa' a propuesta del público de los Premios de la Gastronomía. «Es un sector resiliente, dinámico y con un enorme potencial de crecimiento», asegura Rafael Arroyo, director de la compañía en Murcia, resaltando que «nos enorgullece acompañarle en cada paso».

-¿Qué mensaje busca transmitir Makro apoyando, un año más, los Premios de la Gastronomía?

-En Makro estamos firmemente comprometidos con impulsar el crecimiento de todos los actores del sector, desde futuros hosteleros a clientes y proveedores, y contribuir a su sostenibilidad económica. Por ello apoyamos todas aquellas citas importantes para los profesionales del sector, y estos premios que reconocen el gran talento que hay en la Región de Murcia y en toda España son una cita imprescindible para nosotros.

-¿Qué papel juega la creatividad en la gastronomía regional para continuar a la vanguardia?

-La creatividad es, sin duda, un pilar fundamental para que la gastronomía regional no solo se mantenga, sino que avance a la vanguardia. Permite la innovación constante y la experimentación con nuevos sabores, técnicas y presentaciones y, además, es el motor que impulsa la diferenciación, atrae talento y genera un valor añadido que posiciona a la Región como un referente culinario.

-¿De qué manera actualiza Makro su propuesta de valor para seguir siendo el principal 'partner' de la hostelería?

-Revisamos de forma continua nuestra propuesta de valor para asegurarnos de que todo lo que hacemos, desde el lanzamiento de un nuevo producto de marca propia, hasta el desarrollo de una nueva solución digital o las inversiones que realizamos en nuestro modelo de negocio multicanal, ayudará a los hosteleros en su día a día y, en última instancia, impulsará su crecimiento y sostenibilidad económica.

-¿Cómo ayuda Makro a los profesionales del sector para que sus negocios funcionen diariamente a la perfección?

-Principalmente a través de nuestro modelo de negocio multicanal, nuestros centros cash&carry, el Servicio de Distribución a Hostelería y el canal digital, con el que les ofrecemos la máxima flexibilidad y eficiencia a la hora de proveerse de todo lo que necesitan para su día a día, desde productos de alimentación hasta equipamiento y complementos para hostelería.

-¿Qué importancia tiene para Makro la promoción de los productos locales y sostenibles?

-Una de las grandes fortalezas de Makro a nivel de surtido son los frescos, que incluyen pescados y mariscos, carnes y frutas y verduras. Somos uno de los distribuidores con mayor variedad de producto fresco, disponible de forma constante tanto en tienda como 'online' y, entre ellos, apostamos por los productos de origen local y de temporada, no solo porque son productos de excelente calidad, sino también porque es una forma de apoyar a los proveedores locales y dinamizar así la economía de la Región y de otras comunidades autónomas.

Bodegas Juan Gil-Viñas Familia Gil Por S. Triguero Miguel Gil Vera: «La proyección de nuestra gastronomía no tiene límites»

Viñas Familia Gil entrega el premio 'Cocina Tradicional' votado por el público. Su director asegura que Murcia «ha tenido históricamente una base de cocina de excepcional calidad». Además, «en los últimos años, con mucho esfuerzo por parte de los hosteleros, ha conseguido el reconocimiento de los consumidores de cualquier procedencia». «La proyección de nuestra gastronomía no tiene límites, la calidad de nuestros productos es incuestionable y la formación y proyección de sus cocineros/as sigue creciendo día a día, poniendo de manifiesto dicha cualificación en sus mesas y en las elaboraciones de altísimo nivel de los productos de nuestra tierra», asegura Miguel Gil.

-¿Qué genera para una bodega como Juan Gil el interés del sector de la restauración a la hora de apostar por los vinos de la tierra?

-Siempre hemos considerado que Juan Gil no hubiera sido posible ni habría tenido el reconocimiento que hoy tiene por parte de los consumidores sin el apoyo de los hosteleros murcianos, así que no quiero dejar de mostrar mi enorme agradecimiento a todos ellos. Además, no tengo duda de que la simbiosis entre gastronomía y vino con origen en la misma tierra forman un tándem invencible para atraer a consumidores que quieren disfrutar de la cultura y de la tierra de una región tan interesante, con tantos matices y tantas posibilidades gastronómicas como la nuestra.

-¿Qué presencia tiene Bodegas Juan Gil en el sector de la restauración y la hostelería a nivel regional y a nivel nacional?

-Estamos muy presentes en una buena parte de restaurantes de España, estamos satisfechos y trabajamos muy duramente para no defraudar a nuestros clientes y consumidores. Y estamos muy agradecidos por el trato tan especial que recibimos, de ahí nuestro esfuerzo en mejorar la calidad año tras año.

-¿Por qué cualidades destacan los vinos de Juan Gil y con qué platos tradicionales de la tierra maridan de forma perfecta?

-Juan Gil busca la excelencia. Se ha convertido en un clásico por encima de las modas pasajeras, que gusta a consumidores expertos y a aficionados. Está elaborado pensando en el consumidor, mostrándole la autenticidad de la variedad monastrell y de la tierra árida con ese clima extremo de la que procede, debido a su perfil organoléptico, frutillas frescas rojas y negras, hierbas aromáticas de sotobosque mediterráneo, taninos dulces de uva bien madura y un paso ágil y muy sabroso en boca, de medio cuerpo, con un final largo y especiado. Se puede combinar perfectamente en solitario, con aperitivos, con comidas de cuchara, arroces y pescados, e incluso con los postres.

-¿Qué aportan estos Premios de la Gastronomía de LA VERDAD en la promoción de la gastronomía regional?

-El reconocimiento que tanto se merecen los protagonistas de la hostelería murciana, por su sacrificio, su trabajo y la magnifica labor que da reconocimiento a su tierra, a propios y extraños, gente de la que sentirse orgullosos.