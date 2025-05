Los errores que debes evitar para preparar unas patatas fritas perfectas

Juan Pastor Miércoles, 28 de mayo 2025, 21:11 Comenta Compartir

Pocas experiencias gastronómicas pueden igualar el placer de unas patatas fritas cocinadas como es debido. Doradas, ligeramente crujientes por fuera y tiernas por dentro, con el punto justo de sal, y con la cantidad exacta de aceite, son una deliciosa explosión en la boca y un regalo para los sentidos.

Sin embargo, la enorme sencillez de un plato de patatas fritas resulta engañosa. Cualquiera puede prepararlas de forma aceptable sin ningún problema, pero alcanzar la perfección resulta mucho más complicado. Hay muchos factores que influyen en el resultado final y resulta fácil caer en errores tontos que todos cometemos por simple desconocimiento. La buena noticia es que teniendo unas pocas pautas en mente podrás evitar que tus patatas fritas queden flácidas, aceitosas o quemadas.

Uno de los problemas más comunes a la hora de freír patatas es que el resultado no sea uniforme. Es decir, algunas salen quemadas y otras blandurrias, a medio hacer. El mejor truco para que no ocurra es evitar cortar las patatas de forma desigual. No importa la forma. Pueden ser bastones finos o tiras gruesas, lo importante es que todas sean más o menos iguales, de forma que la cocción sea uniforme.

Otra sencilla pauta que no debes olvidar es que, una vez cortados los trozos, debes lavarlos concienzudamente para eliminar los restos de almidón. De este modo, lograrás evitar que se peguen entre sí en la freidora. Sabrás que están listas cuando el agua salga completamente limpia.

Por lo general, casi todo el mundo echa la sal a las patatas después de freírlas. En su lugar, resulta más recomendable añadirla antes. Así el sabor será más intenso y el agua ayudará a eliminar el exceso de agua, provocando que la textura sea más crujiente. Durante este paso también puedes añadir otro tipo de sazonador, si lo prefieres.

Por supuesto, el aceite empleado para hacer patatas fritas debe de ser de buena calidad, preferiblemente de girasol o de cacahuete, y estar ya caliente antes de sumergir los trozos. Si el proceso de cocción comienza con el aceite en frío el acabado será considerablemente peor.

A la hora de freír, resulta aconsejable hacerlo en dos fases. La primera cocción debe hacerse a fuego medio, removiendo con cuidado para que no se amontonen y velando por el cocinado homogéneo. Cuando se empiecen a dorar será el momento de pasar a la segunda cocción, ya con el fuego en alta potencia, hasta que adquieran ese característico color dorado que nos indica que ya están listas.

Cuando se hayan frito las patatas hay que resistir a la tentación de servirlas diretamente. Antes hay que colocarlas con cuidado sobre papel aboserbente durante unos minutos para eliminar el exceso de aceite. Mientras se enfrían puedes aprovechar para añadir una pizca más de sal o de sazonador, al gusto. Eso sí, sin pasarse, recuerda que ya has añadido en el paso anterior.

Temas

Gastronomía