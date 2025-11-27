Senderismo repleto de sabores

Tabla de jamón, cremoso de setas con huevo, alcachofa rellena de carrillera, migas con tajadas y torrija.

Caminar por paisajes cautivadores que enciendan la mirada, relajen los músculos -ya llegarán las posibles incomodidades y agujetas pasadas las horas o, en el mejor de los casos, los días-, amplíen las estancias de los pulmones, relajen a la mismísima calma, ayuden a relativizar el caos, silenciar el ruido, desatar los nudos, descubran rincones dispuestos a convertirse en espacios infinitos, alumbren recuerdos de infancia y adolescencia, creen nuevas rutinas para la memoria y, por supuesto, abran el apetito. En ocasiones, el estómago habla el último, sí, pero con una contundencia que deja al resto de compañeros sin opción a la réplica. De eso se trata, al menos en gran parte, la última actividad enmarcada en 'Cehegín en su punto', iniciativa organizada por la Asociación de Comercio y Hostelería de la citada localidad, con el patrocinio de 1001 Sabores y la colaboración del Ayuntamiento del municipio.

Y es que, siguiendo la línea marcada por este evento que busca combinar distintos aspectos relacionados con las experiencias sensoriales, el medio ambiente y la gastronomía, el próximo domingo, 30 de noviembre, se llevará a cabo una ruta por el Coto de las Maravillas -existen nombres que resumen la identidad completa de un lugar-, tras la cual se podrá gozar de una extensa y apetitosa comida diseñada por el restaurante Matavinos, ubicado en el número siete de la Plaza de la Iglesia de Valentín, pedanía perteneciente a los municipios de Cehegín y Calasparra.

En lo que respecta a este menú, los platos que lo conforman, así como el orden en el que son servidos, son los siguientes: tabla de jamón y queso con pan tostado regado con aceite de oliva virgen extra para empezar con una apuesta segura; cremoso de setas con huevo a baja temperatura y torrezno; alcachofa rellena de carrillera con salsa de champiñón; migas con tajadas de cerdo acompañadas de melón, -una de esas obras de arte de la gastronomía tradicional con las que resulta imposible fallar-; y, para terminar por todo lo alto, una torrija con sopa de chocolate blanco y helado. El precio completo de esta actividad, es decir, incluyendo la visita y ruta senderista, así como la comida en Matavinos, es de 35 euros. ¿Qué se necesita para participar? Una simple llamada de teléfono al número 685 096 958 y reservar plaza.

Por si fuese poco, esta iniciativa que equilibra el deporte, la comida y la salud con el patrimonio, la historia y la cultura local, puede tener una valiosa recompensa extra. Y es que, entre todas las personas que participen, se hagan una fotografía y la suban a la aplicación 'Cehegín se lleva', se sorteará una visita a la Sala de Catas de Estrella de Levante.

6. Ruta senderista Características de la actividad. Coto de las Maravillas. Zona ubicada a 9 kilómetros del núcleo urbano de la localidad de Cehegín. Se accede al mismo por la carretera del Campillo de los Jiménez. Reconocida como una de las mejores rutas senderistas que se pueden llevar a cabo en el municipio.

Eso sí, a este concurso no solamente accederán quienes realicen la ruta por el Coto de las Maravillas y se deleiten con el menú elaborado por el equipo del restaurante Matavinos, ya que las personas que formaron parte del resto de iniciativas llevadas a cabo a través de 'Cehegín en su punto' también podrán llevarse el premio.

En cualquier caso, más allá de este potente epílogo en forma de brindis con cerveza, lo importante es subrayar el valor que tiene una cita de estas características. Desde su fecha de inicio, el pasado 15 de noviembre, hasta esta última actividad, 'Cehegín en su punto' ha llenado la ciudad de propuestas tan interesantes como talleres de micología aplicada a la cocina, un 'showcooking' de setas y secretos o fines de semana gastronómicos. Iniciativas que suman. Y alimentan, claro.

