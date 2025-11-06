El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina

Al detalle. Manolo, al frente de un equipo de camareros pendientes de todo.

Ni la fachada ni el interior del restaurante Domi Dos tienen nada que ver con lo bien que se come y cómo tratan el producto y a los clientes. No es que el espacio sea viejo, que no. De hecho, hicieron una reforma hace unos años. Quizás, la iluminación blanca y una decoración con un estilo un tanto retro nos sitúa en otro tipo de local más básico, pero nada más lejos de la realidad.

En Domi Dos se come muy bien desde hace muchos años, pero es que, además, es de los pocos restaurantes donde los camareros, aunque vayan de un sitio a otro con rapidez para no hacer esperar a los clientes, es de los que están pendientes de todos los detalles. O por lo menos el camarero que me toca a mí, quien está al quite hasta de ir cambiándome las copas frías para que el cava esté medio grado por encima de la congelación cada vez que le dé un trago, que es como se bebe el vino fresco en la Región.

Yo empiezo con unas almendras marconas recién fritas y una ensaladilla de marisco y palitos de surimi en forma de pinzas de cangrejo y sucedáneo de caviar de beluga. Proporción exacta de mahonesa para que no se haga pesada en la boca, aunque no es nada del otro mundo.

De marisco me recomiendan unas quisquillas de arrastre hervidas de buen calibre y muy bien cocidas. La piel se desprende del cuerpo terso del bicho con solo mirarla y el sabor de la cabeza, una vez que pruebas las de arrastre, las de nasa se ponen muy cuesta arriba. Aunque ciertamente, son las navajas XXL a la plancha las que se imponen entre las recomendaciones del día por su tamaño, su sabor a mar y su inexistente tierra acumulada.

Descansando en hielo picado, las almejas de carril tienen el tamaño justo para comerse media docena. Trago al cava, chorrito de limón y almeja puede ser el triunvirato más exitoso desde que Messi, Suarez y Neymar jugaban juntos.

De los detalles a los que hacía referencia anteriormente es que, por ejemplo, el camarero deja la toallita húmeda para limpiarme las manos abierta en la mesa para que no tenga que hacer el esfuerzo de abrirla. Yo no la uso, porque no me parece que el olor artificial a limón mejore el olor a marisco, pero se agradece.

Valoración 7 Cocina 7 Calidad/precio 7 Servicio 7 Local 6 Bodega 6 Datos Dirección: Avenida. Dr. Meca, 30. Puerto de Mazarrón

Teléfono: 968 595 229

Precio medio: Unos 60 euros por persona.

Rica la ensalada de bonito en escabeche con verduras cocinadas en el propio escabeche, combinadas con unos tristes tomates cherry y hojas de endivias y lombarda en juliana. El pescado un poco seco, para mi gusto, aunque el condimento de vinagres y aceite con las especias está muy equilibrado.

Para terminar, un asado de mero. Viene custodiado por una buena cama de patatas cortadas a rodajas con pimientos asados, piñones, perejil, cebolla, tomate y el propio jugo del pescado y de los condimentos. Todo un espectáculo de plato, de producto y de mano en la cocina.

Valor seguro

En definitiva, el restaurante Domi Dos es uno de los valores seguros que tiene la costa de Mazarrón para quienes quieren disfrutar de los productos del mar y de las elaboraciones tradicionales, aunque también apuestan con fuerza por el mundo de la carne por si te apetece más un buen filete de ternera.

Si os acercáis, no os dejéis guiar por la fachada del establecimiento y confiad en mí. Cuando estéis sentados a la mesa y empiecen a llegar platos, me lo agradeceréis. Si la experiencia en pleno verano fue maravillosa, en los meses de temporada baja será aún mejor. Aseguraros de que está abierto y a disfrutar. Larga vida.

