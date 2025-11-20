El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros

Sergio Gallego Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:45 Comenta Compartir

Lo de Nada Escrito parece más una frase de un adolescente que intenta cambiar el mundo que el nombre de un restaurante de menú diario. Pero, a poco que vayas a probar su menú de quince euros más bebida que ofrece el estableciminto -además de la correspondiente carta- puede que entiendas que los chavales que están al frente de este singular local gastronómico se hayan planteado abrir la puerta a un nuevo concepto. Comer por veinte euros en el centro de Murcia, y que en vez de una olla fresca, unas lentejas o un marmitako encontremos una croqueta de arroz a banda con azafrán, una marinera con sardina anchoada o un huevo poché a baja temperatura con bechamel de trufas y foie, convendremos que no es lo más habitual.

El local es un tubo hasta el infinito con mesas a ambos lados del pasillo. La cocina se encuentra al fondo, y las mesas están vestidas con manteles individuales. El menú, dividido por Prólogo, Primer capítulo, Segundo capítulo y Epílogo, premite al comensal elegir un plato entre tres de cada una de las partes del libro. Y además, en carta, llaman la atención el tartar de salmón, un lingote de atún soasado, trampantojo de tomate, rollito de anguila ahumada o risotto a la milanesa, entre otros platos.

Valoración 6 Cocina 6 Calidad/precio 6 Servicio 5 Local 6 Bodega 5 Datos Dirección: Calle Andrés Barquero, 12. Murcia

Teléfono: 968 024 300.

Precio medio: Menú por 14,90 euros sin bebida.

La croqueta a banda con azafrán es cremosa y contundente, así como una primera declaración de intenciones en cuanto a presentación de platos se refiere. Cremita en la base y por encima, flores comestibles y sésamo negro para dar color a las fotos de las redes sociales.

Pero los dos platos que han traído a Nada Escrito hasta esta página son la ensalada César y unos puerros confitados que me ofrecen fuera de carta. La ensalada consta de tres cortes de cogollos de lechuga con todos los ingredientes en la parte superior a modo de burrito mexicano. El cariño por las cosas bien hechas llega en forma de unas gotas de aceite de oliva por encima, un espolvoreo de pimentón y unos brotes verdes. La combinación es la de una ensalada César tradicional, pero con un giro divertido, bien pensado e, intuyo, que bastante práctico para que el plato salga de cocina recién hecho sin mucho problema.

Plato ganador

Los puerros es otro buen ejemplo de mano en la cocina y, sobre todo, cabeza. El coste del puerro lo convierte en un plato ganador que, junto al tuneo de la bechamel, el crujiente con tinta de calamar y la crema de verduras asadas, lo elevan más allá de un menú del día. Termino la parte salada con un entrecot trinchado que encuentro un poco pasado de punto. De guarnición, unas estupendas patatas con salsa y unas escamas de sal.

La ensalada César y los puerros confitados son los que traen el local a esta página

De postre, me decido por probar una magnífica milhojas caramelizada con un refrescante helado con hierbabuena y una macedonia de frutas tropicales en distintas texturas.

En definitiva, Nada Escrito entra a formar parte de mis restaurantes favoritos para comidas entre semana con amigos o compañeros de trabajo por el cariño que le ponen a todo lo que hacen, por el servicio atento y agradable, por la elevación de materias primas modestas a la calidad de platos geniales y, sobre todo, por el precio. Porque la verdad es que cada día es más complicado encontrar un restaurante que ofrezca una experiencia como la de este pequeño local de la capital murciana y no salir con la cartera grapada. Larga vida.

Temas

Restaurantes

Murcia

Garum

Reporta un error