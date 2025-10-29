Mariscos a lo Bestia, una propuesta única que combina gastronomía y diversión a raudales

Pedro Lucas Abellaneda reparte marisco con una pala en la mesa de un grupo de comensales.

¿Preparado para pasarlo bien? Mariscos a lo Bestia tiene la receta perfecta y bien lo saben los miles de comensales que ya han pasado por La Peña Restaurante en Lorca (y que han repetido en la mayoría de los casos) para disfrutar de un 'gastro show' que promete un banquete gastronómico único y diversión a raudales.

Pedro Lucas Abellaneda, conocido popularmente como 'el tío de la pala', porque así reparte el marisco entre los comensales, es el promotor y 'alma mater' de Mariscos a lo Bestia. Se trata de un 'gastro show' ideado para disfrutar de una jornada gastronómica única y singular, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

La filosofía de Mariscos a lo Bestia es garantizar una velada que sacia el estómago en todos los sentidos gracias a las ingentes cantidades de comida que se sirven, al tiempo que se garantiza una jornada de convivencia y sonrisas a través de los diferentes espectáculos que conducen los propios profesionales de La Peña Restaurante y en los que participan los propios comensales.

El menú cerrado de 60 euros por persona (IVA incluido) se compone de Ensalada a lo Bestia y Marisco a lo Bestia para seguir con carne roja y chato murciano con patatas al ajo cabañil con huevos rotos. El postre se compone de uva, guirlache (dulce lorquino) y helado variado. Para terminar, café murciano y el espectáculo de la queimada. Todo ello regado con vino de la casa, cerveza, agua y refrescos. Además, Mariscos a lo Bestia también dispone de menú infantil (de 3 a 12 años) por 20 euros.

Más información Dirección. Carretera de Águilas, 53. 30800 Lorca.

Teléfono para reservar mesa. 608 880 682.

Horario. De jueves a domingo de 14.00 a 18.00 horas.

Web. mariscosalobestia.es

«En Mariscos a lo Bestia vendemos felicidad», asegura Pedro Lucas Abellaneda que, como buen anfitrión, impregna cada rincón del local de su espíritu festivo y de su contagiosa alegría mientras sirve a paladas la comida a los comensales.

La oferta lúdica que propone Mariscos a lo Bestia incorpora ahora un 'pack' turístico para que los clientes puedan visitar Lorca y conocer su patrimonio, y que se desarrolla antes del 'gastro show'.

«Estamos recibiendo la visita de numerosos autobuses, muchos de ellos llegados de Andalucía para disfrutar de nuestra propuesta gastronómica y lúdica», asegura Pedro Lucas Abellaneda.

