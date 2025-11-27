El local de Murcia perfecto para el momento vermú

Sencillez. El espacio, que no tiene cocina, es agradable y con buena acústica.

La corriente gastronómica de los que nos acercamos a los cincuenta viene siendo más de tardes que de noches desde hace muchos años. Salir a comer bien sentado y tirarla larga no es opcional, y si nos levantan de la mesa con el gin-tónic a medias se nos tuerce el gesto de la misma forma que para cenar -porque cenar hay que cenar- nos gusta un picoteo informal, sin nada muy pesado y, sobre todo, no tener la sensación de ocupar una mesa un viernes o un sábado por la noche para terminar tomando dos tonterías.

En Todo Passa han sabido crear un espacio perfecto para esas tardes-noches en las que no puedes seguir bailando y escuchando reguetón, pero tampoco te quieres ir a tu casa. También me parece un buen sitio para el momento vermú.

El espacio es muy sencillo, con muy buena acústica y con una contundente declaración de intenciones en la barra, con bebidas de todo tipo. La carta -desarrollada en gran parte por el cocinero Tomás Écija- es tan sencilla que casi me la pido entera.

Hueva de mújol, aceitunas, almendras, marinera nórdica, gildas, quesadilla de salmón y una docena de platos más. Los justos para tomar un 'pica-pica' y terminar con un sándwich o un brownie de chocolate. Ya me entendéis.

Valoración 7 Cocina 5 Calidad/precio 7 Servicio 7 Local 6 Bodega 6 Datos Dirección: C/ Madre Esperanza, 5. Murcia

Teléfono: 601 504 252.

Precio medio: Unos 25 euros por persona.

El caso es que la música, la clientela y el ambiente en general le teletransportan a uno hacia una gran ciudad europea, aunque las mesas del interior del salón -también tienen terraza- son redondas y de aluminio como una típica heladería, y lo que fomentan son los tragos largos como el de Aperol Spritz, el negroni, el mojito o la paloma mezcalera. A mí me apetece un Moscow Mule fresco e hidratante que me acompaña casi hasta el final de la cena.

El ambiente del local le teletransporta a uno hacia una ciudad europea

Gildas con huevo cocido de codorniz y otras con tomate seco italiano; unas tremendas patatas fritas de bolsa tuneadas con mejillones y una mahonesa se su propio escabeche; ricas las quesadillas de salmón con una salsa que empuja al bocado hacia arriba; y muy ricos los bikinis trufados con jamón ibérico y queso; y, especialmente divertido y fresco el ceviche de berberechos de lata con una buena cantidad de cilantro. Más floja encuentro la brocheta de pollo teriyaki con sésamo, aunque va en la línea del local, no las volvería a pedir.

Cambios

El camarero me indica que la carta está en proceso y que van a hacer ciertos cambios, aunque no parece que vaya a haber un rabo de toro estofado o un chuletón de rubia gallega en momento alguno.

Hay que tener en cuenta que el establecimiento no cuenta con cocina y que es un tostador, un microondas y un soplete los utensilios que utiliza el personal para hacer sus preparaciones. Pero aquí uno no va solo por la comida, sino por la experiencia global. Un bar de copas muy cosmopolita, que podría estar en cualquier ciudad del mundo y que en unos días veréis en todas las redes sociales de los 'influencers' de la capital murciana. Para terminar, pido de postre un tiramisú servido en vaso que acaba por endulzarme una noche en la que encuentro en Todo Passa un espacio ideal para ocupar un hueco que cada vez se hace más grande para los que salimos a comer los fines de semana.

Como veis, todo un as en la manga para quienes no quieren cenar porque han comido mucho y mantienen la línea, y también, para los que no quieren acostarse sin hacerlo, aunque no tengan hambre.

