Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses

Sergio Gallego Jueves, 30 de octubre 2025, 02:40 Comenta Compartir

Al entrar a Barra Pomelo, una brisa fresca y mentolada parece golpearme en la cara. No hace falta probar nada para que nos demos cuenta de que estamos ante uno de los locales que más van a dar que hablar en los próximos meses. Lo cumple todo; es un espacio de solo doce asientos, con un diseño muy bonito y cosmopolita, un servicio tan cercano que es fácil entablar una conversación con el cocinero y dueño, Juan Miguel López, y una propuesta gastronómica muy visual con productos bastante reconocibles que López 'tunea' con maestría para convertirlos en bocados divertidos y sabrosos.

Es cierto que los locales de barras con cocinas vistas y con pocos comensales ya empiezan a necesitar un apartado propio. Restar el servicio en mesa a la cuenta de resultados del mes y depender de uno mismo para que el negocio levante o no la persiana es un motivo más que suficiente para apostar por este modelo. Además, mola. Uno se sienta a esperar la comida en la barra de espejo mientras mira embelesado lo que van haciendo los dos cocineros del local.

A ratos, un poco lentos en servir porque todos los comensales vamos a la carta, no con un menú cerrado. La carta dispone de catorce platos, de los cuales once son fríos. Marineras; alcachofas con cebolla balsámica y panceta; mejillones en conserva con sunomono y leche de tigre; vieira con ajoblanco, coco y piñones o ternera con ensalada japo y jengibre son algunas de las propuestas.

Yo comienzo con una especie de gilda que, en vez de anchoa, viene con un corte de bacalao en salazón. El punto salado del pescado es altísimo y ni la cerveza me deja darle paso. Un plato muy recomendable es el de la cecina que llega a mis dominios con una crème fraînche y una mermelada para combinar, y unas patatas fritas con raspadura de limón. Bien tirado.

Valoración 6 Cocina 6 Calidad/precio 6 Servicio 6 Local 8 Bodega 5 Datos Dirección: Calle Manfredi, 2. Murcia

Teléfono: 611 605 078.

Precio medio: Unos 70 euros por persona.

El atún con berenjena y miso pasa por una plancha de tortillas mejicanas para quedar aplastado en forma de carpaccio y la combinación con el fuerte aliño de la verdura y el miso a mí me gusta, pero es muy complicado encontrar el sabor al pescado ante tal aporte de sabor. Del mismo nivel de potencia encuentro unos estupendos puerros confitados -en conserva- con queso stilton y liláceas; y el solomillo con salsa a la pimienta y alcaparras. Todos, como digo, muy sabrosos, pero quizá con cierto desequilibrio entre el producto principal y los condimentos.

Uno de los bocados imprescindibles es el steak tartar de wagyu con portobello sobre un pan cremoso. Textura, sabor y muy saciante.

Cambios semanales

Otra de las características de Barra Pomelo es que los platos de la carta cambian por completo todas las semanas, por lo que uno puede ir a sorprenderse cada siete días y pasar un rato muy divertido alrededor de una cocina. Como el propio Juan Miguel indicaba con todo el sentido del mundo, a pesar de los cambios de carta, algunas elaboraciones de salsas y acompañamientos se van manteniendo y va modificando los productos principales del plato.

En definitiva, Barra Pomelo ha irrumpido entre la oferta gastronómica de la ciudad de Murcia con mucha frescura, valentía y buen gusto a la hora de crear un negocio alrededor de una barra y, excepto algunos toques de intensidad que se irán moderando, creo que estamos ante la apertura del año en cuanto a originalidad se refiere. Por cierto, también puedes ir a desayunar y reservar el local entero para ir con tus colegas a cenar y vivir una Navidad distinta de verdad. Larga vida.

Reporta un error