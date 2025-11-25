Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin El establecimiento de Yecla, ubicado en una bodega centenaria, ofrece dos menús degustación por menos de 100 euros

Antonio Gil Ballesta Martes, 25 de noviembre 2025, 20:41 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

Poco a poco, premio a premio, la gastronomía de la Región de Murcia sigue acumulando reconocimientos que subrayan su gran estado de forma. El último es significativo, ya que la gala celebrada este martes en Málaga otorgó la primera estrella Michelin a un restaurante fuera de las dos grandes ciudades. Barahonda, con Alejandro Ibáñez al frente, ha conquistado la distinción para Yecla, el municipio del Altiplano que se ha hecho un hueco en el mapa de la élite gastronómica nacional.

Barahonda lleva años trabajando para lograr una distinción así desde un paraje privilegiado. Porque no es solo un restaurante, sino una bodega con una historia centenaria. Llevando siempre Yecla por bandera, la cuarta generación de esta empresa, una de las más consolidadas de esta zona de la Región, ofrece una experiencia doble: cocina de autor rodeada de viñedos. Y todo llevando Yecla por bandera.

Al mando de todo está Alejandro Ibáñez, un yeclano que este año ha sido nominado a cocinero revelación en Madrid Fusión. Pese a su juventud (33 años), aglutina ya la suficiente experiencia a sus espaldas para mezclar en los platos su toque personal con la reivindicación de la gastronomía local. Son las cualidades que, con infinitud de matices, reúnen los dos menús degustación que ofrece Barahonda, sin posibilidad de carta. Estas dos son las opciones.

Ampliar Alejandro Ibáñez, en la cocina de Barahonda. Vicente Vicéns / AGM

75 euros Maridaje opcional de 45 euros por persona Menú Mosto

Los dos menús que ofrece Barahonda están por debajo de los 100 euros, por lo que se trata de un restaurante más accesible de la media entre los que cuentan con estrella Michelin. El más económico es el Mosto, que cuesta 75 euros por persona, con impuestos incluidos. Cabe destacar que, en ambos menús, los platos están sujetos a cambios según la disponibilidad del producto.

Esta opción incluye servicio de pan, siete snacks, cuatro pases salados, digestivo, dos postres y petit fours. La bebida no está incluida, aunque se puede completar con un maridaje de seis vinos y agua, una forma de saborear la experiencia completa de este singular restaurante con tradición vinícola.

90 euros Maridaje opcional de 55 euros por persona Menú Barrica

La alternativa, similar pero más completa, es el menú Barrica. Al igual que el Mosto, cuenta con servicio de pan, siete snacks, digestivo y petit fours. Sin embargo, incluye una ligera variación: seis pases salados, dos más, y tres postres.

Además, el menú Barrica también permite subir la apuesta con las bodegas Barahonda, ya que el maridaje opcional incluye hasta ocho vinos, además de agua. Eso sí, en este caso el precio es de 55 euros por persona. El restaurante apunta que se puede consultar al personal cualquier duda en materia de alergias e intolerancias.

Ampliar Las centenarias bodegas Barahonda. Vicente Vicéns / AGM

35 euros por persona Menú infantil

Como alternativa que diferencia a Barahonda de otros restaurante similares, el restaurante yeclano también ofrece un menú infantil para poder asistir con niños. Por 35 euros por persona, los más pequeños pueden probar dos entrantes, tabla de jamón y queso y croquetas de pollo. También un plato principal a elegir entre caldo con pelotas de relleno, garbanzos y fideos; entrecot de Angus con patatas; y merluza en tempura con salsa de tomate. Y de postre, coulant de chocolate negro con helado de chocolate blanco. En este caso, están incluidas las bebidas y también el pan.