Cartagena se rinde al sabor del atún rojo
Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:41
Tradición, sostenibilidad y esencia mediterránea. Y ese aroma y sabor inconfundibles, que despiertan el recuerdo de los mares que aprendimos a conquistar en la más tierna infancia, el calor de los primeros veranos a ras de mesa y mantel, el flechazo reconfortante en tonos rojos, transparentes, de corazón oscuro, pero pletórico. El del atún rojo, ingrediente protagonista de 'Cartagena sabor a mar', unas jornadas gastronómicas organizadas por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca (Hostecar) a las que se han sumado seis grandes restaurantes locales: Magoga, Alviento, La Marquesita, Mimare, Eszencia y Varadero.
A continuación, repasamos los menús participantes y sus respectivos precios:
-
Alviento
Ahashimi de atún rojo con salsa unagi y Nigiri otoro flambeado con foie como entrantes; tartar de atún rojo con salsa ponzu y rabanitos y tostas de pan de algas de primero; tataki de atún sobre ensalada wakame y emulsión de zanahoria y sésamo de segundo; ventresca de atún a la brasa con salsa de mango y curry de tercero; y, por último, soufflé de limón. El precio es de 65 euros.
-
Magoga
Un conjunto de entrantes formado por ensaladilla caramelizada, gamba roja y codium, caldo de ave, cítricos y suero de oveja, flor del Campo de Cartagena, sobrasada vegetal y miel y bombón cítrico y hierbas del entorno; y un menú posterior completado por pan brioche acompañado de mantequilla de oveja y sal de San Pedro del Pinatar; quisquilla de la costa, almendra y caviar; bogavante azul del Mediterráneo; pan de masa madre de centeno y trigo acompañado de AOVE hojiblanca ecológico; pescado del día, beurre blanc y pandam; hinojo, anguila ahumada y foie; ventresca de atún rojo e higos en escabeche; cordero lechal de Calblanque; la opción de una selección de quesos; cítricos, almendra y miel; algarroba, regaliz y café; y petit fours Finca El Soto. El precio es de 120 euros.
-
Mimare
Marinera, marinero o bicicleta, tartar de atún rojo del gorguel y arroz de Calasparra, exploradores cartageneros, croqueta de sobrasada y chocolate y taco de panceta crujiente, misho y sardina ahumada como entrantes; dos platos principales y postres a escoger: hamburguesa buey 100% bodega 'El Capricho' o mollete de langostinos del Mediterráneo al estilo tandori y tarta de queso, tarta de chocolate y algarroba, cinnamon roll o pavlova. El precio es de 35 euros.
-
Eszencia
Marinera de atún como aperitivo; dados de atún marinado, berenjena y caviar de cítricos, crujiente de arroz y láminas de tataki de atún y buñuelo de atún como entrantes; ramen de atún con sus callos como principal; y crema de té matcha de postre. La Marquesita: ensalada de tomate raf y pesto de acelga con burrata, tataki de atún rojo o alcachofa con espinacas, piñones tostados y cremita de patata o boletus salteados con huevo, crema de boletus y trufa como primeros a compartir; rabo de buey, carrillera de ternera al vino tinto, entrecot de ternera, risotto de verduras y setas, caldero con mújol, atún a la vizcaína, tartar de atún o bacalao como segundo a elegir; y distintas opciones de postre como torrija con leche de coco y crema inglesa, arroz con leche o leche frita. El precio es de 55 euros.
-
Varadero
Brochetas de atún rojo con verduras y pesto tradicional de la casa de primero; arroz de atún rojo con verduras del campo de Cartagena como segundo; y leche frita casera con helado de vainilla y chocolate de postre. El precio es de 35 euros.
1
Magoga
Características de la elaboración. Ventresca de atún rojo e higos en escabeche. Dirección: Plaza Dr. Vicente García Marcos, 5, 30201.
2
Varadero
Características de la elaboración. Brochetas de atún rojo con un mix de verduras y pesto tradicional de la casa. Dirección: frente a la Lonja de pescado, Pl. de la Isla, S/N, 30202.
3
Alviento
Características. Ventresca de Atún a la Brasa con Salsa de Mango y Curry. Dirección: P.º Alfonso XII, 8, 30202.
4
Eszencia
Características. Crujiente de arroz y láminas de tataki de atún rojo. Dirección: Auditorio el Batel, Planta 1, 30201.
5
La Marquesita
Características.Tataki de atún rojo. Dirección: Pl. Alcolea, 6, 30201.
6
Mimare
Características. Tartar de atún rojo del Gorguel y arroz Calasparra. Dirección: C. Carlos III, 49, 30201.
Estos menús 'atuneros' se podrán disfrutar hasta el próximo 16 de noviembre.
Más información: hostecar.com
