Bullas enciende los sabores navideños

Con más de tres décadas de historia a sus espaldas, el mercadillo tradicional de Bullas El Zacatín sigue llenando las calles y plazas de la citada localidad con esa ilusión inconfundible de quienes han encontrado en la generosidad, la tradición, la cultura y el patrimonio una fuente de alegría, pasión y satisfacción perenne. Asimismo, para completar la información con varios honores y méritos que subrayan su importancia, El Zacatín es tanto el pionero de los mercadillos de estas características que se celebran en la Región de Murcia como el único que no detiene su actividad a lo largo de todo el año, celebrándose el primer domingo de cada mes, en horario habitual de 9.00 a 14.00 horas.

Efectivamente, los calendarios no engañan y el espacio para la duda es absolutamente nulo: diciembre ha arrancado esta misma semana, así que, el próximo domingo, por decirlo de la manera más coloquial posible, toca Zacatín. Y uno, además, realmente especial y significativo, ya que, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, así como la forma en la que el espíritu festivo necesita entre poco y nada para agarrarse a nuestro corazón, al popular mercadillo tradicional se le sumará la puesta en marcha de la XVIII Feria Dulce de Navidad.

Las luces que engalanan cada ciudad no engañan. Por eso, aunque los días marcados en el calendario con fosforito -es decir, Nochebuena, Nochevieja, la llegada de los Reyes Magos, la primera jornada del nuevo año y el propio día de Navidad- todavía andan lejos en el tiempo, está claro que esta etapa tan encantadora y mágica (perdón por el tópico), ya está entre nosotros, embadurnando con su calidez multitud de actividades como las que nos ocupan.

1. Mantecados. Ubicados en el puesto de la panadería El Pirre.

2. Suspiros, bollos de chocolate, tortas. Ubicados en el puesto de Trigo y Miel.

3. Toñas. Ubicados en el puesto de la panadería El Pirre.

4. Toñas, bollos suizos, torta de pasas y nueces, suspiros, alfajores. Ubicados en el puesto de Trigo y Miel

5. Mercadillo artesanal El Zacatín. El pionero de los mercadillos de estas características que se celebran en la Región de Murcia.

6. Distintos tipos de palmeras de chocolate, pastelillos de crema, mantecados de almendra, cordiales de almendra y cabello de ángel, selección de tortas. Ubicados en el puesto Trigo y Miel.

Por lo tanto, el próximo 7 de diciembre tendremos la oportunidad de deleitarnos con los sabores clásicos de estas fechas en las plazas Vieja y del Castillo, lugares emblemáticos del casco antiguo de Bullas, con distintas elaboraciones tradicionales desarrolladas según antiguas recetas que no han perdido con los años ni un ápice de su potencial para hacernos recordar con emoción a través del paladar.

Esta jornada, organizada por la Asociación de Artesanos y Productores de El Zacatín, junto a la Concejalía de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de la ciudad y Bullas Bodega Natural, contará con la participación de Trigo y Miel, El Pirre y Pastelería Miguel, reposterías locales que pondrán todo su buen hacer, dedicación, profesionalidad y cariño al servicio de aquellas personas que se acerquen hasta la zona.

Esta actividad supondrá además la última de cuantas se han desarrollado a lo largo de este 2025 que se nos empieza a escapar entre los dedos. Antes de llegar a este punto final, El Zacatín ha llevado a cabo a lo largo del año las siguientes propuestas: recuperación de la música de raíz (enero); mercado medieval y forja de hierro (febrero); migas y vino de Bullas (marzo); destilación de plantas aromáticas (abril); esparto y fibras vegetales (mayo); mercadillo barroco (junio); artesanía de la madera y degustación de cuerva (julio); alfarería y cerámica tradicional (agosto); hilado y tejido artesanal (septiembre); vendimia, uva y degustación de mosto (octubre); y elaboración de queso tradicional (noviembre).

Por último, hay que señalar que, además de su esencia de mercadillo artesanal, El Zacatín también ofrece otras propuestas como animaciones de calle, visitas guiadas por antiguas bodegas o catas comentadas de vinos de la DO Bullas.

