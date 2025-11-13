El bar de tapas que lleva abierto en Caravaca desde 1945

Sergio Gallego Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:42 Comenta Compartir

El 33 es un bar de tapas que lleva abierto en Caravaca de la Cruz desde 1945. No hay ni un alma de la ciudad santa que no haya pasado por aquí alguna vez en la vida. Un clásico de la gastronomía caravaqueña donde todo el mundo es bienvenido. De hecho, quizá sea esa voluntad de servir a todo el mundo, de que no se vaya de esta octogenaria casa nadie sin comer, lo que les lleva, por lo menos en mi caso, a no controlar bien los tiempos de servicio y a hacer esperar más de la cuenta a que lleguen los platos.

En cambio, y a pesar del retraso en la llegada de algunos platos, he de decir que el trato de los camareros, la forma de dirigirse a los clientes a pesar de estar claramente desbordados, es excepcional. Quizá, y solo como sugerencia, un refuerzo en la terraza de camareros o la eliminación de un par de mesas llevaría la experiencia de los comensales a mejor puerto.

Pero en todas las casas cuecen habas. De hecho, en el 33, uno de los platos que podéis encontraros son los típicos michirones, además de tortillas de ajos tiernos, espárragos o patatas; rin ran, croquetas de todos los sabores del mundo, magra con tomate, oreja frita, caracoles, pinchos morunos, patatas con ajo, dátiles con bacon, crujientes de morcilla, caballitos, solomillo a la pimienta, salchicha seca, sesadas de cerdo, y más de una docena de platos combinados del estilo de lomo, huevo y patatas, entre otros tantos.

Dirección: Calle Pilar, 17. Carava de la Cruz.

Teléfono: 968 70 27 19

Horario: De 12 a 16 y de 20 a 23.30 horas. Cierra los miércoles.

Precio medio: Unos 20 euros por persona.

El bocado más conocido del 33 es, posiblemente, la empanada de boquerones que me ofrecen para ir abriendo boca y que disfruto como un crío. La estupenda masa crujiente porta cristales de sal en la parte superior que le dan la chispa necesaria para que la primera cerveza entre casi a trago.

Continúo con el rin ran, un plato a base de cebolla, bacalao seco, ñoras y aceitunas, ideal para poner a trabajar a las papilas gustativas. Encuentro muy ricas las acelgas fritas con ajos y guindilla y el cazón en adobo que la camarera me asegura ser casero, aunque tengo mis dudas. También hace lo propio con las alcachofas con salsa de foie, afirmando que son frescas y, en este caso, son en conserva, aunque pasan por la plancha.

La quinta gama

Obviamente, soy un gran defensor de los productos de quinta gama -listos para servir- de calidad. Creo que dan una magnífica solución a cierto tipo de locales que de otra forma -por espacio y personal- no podrían tener una carta tan amplia. Pero con las alcachofas tengo un problema personal y me cuesta mucho comerlas de bote cuando ya podemos encontrarlas frescas. Manías que tiene uno.

El plato que más disfruto es el de albóndigas en salsa con patatas fritas, pero el rabo de cerdo frito vuelve a corrales

El plato que más disfruto es el de las albóndigas en salsa con una cama de patatas fritas bien empapadas en los jugos del guiso, pero el que vuelve a corrales es el rabo de cerdo frito, que ha salido mucho antes de cocinarse de la freidora y se ha quedado con la piel muy dura. Este tipo de platos tienen ese riesgo, que fríos son imposibles de comer.

En definitiva, me voy con un sabor agridulce de un bar que estoy seguro que, de diez veces, nueve saldría muy contento por el buen trato, la cocina y el precio. Volveré sin duda alguna, porque más allá del par de deslices de mi experiencia, en el 33 se respira buen rollo y la familiaridad de una ciudad que está acostumbrada a tratar bien al turista y al del pueblo.

