La auténtica gastronomía brasileña llega a Cartagena: del açai a las coxinhas en un nuevo restaurante La popular fruta amazónica y otros platos típicos ya se pueden probar en este nuevo local

La autética comida brasileña llega a Cartagena. En concreto, aterriza en la ciudad trimilenaria el açai, una fruta amazónica que suele crecer solo en la zona de Brasil, cada vez más famosa entre influencers y en las redes sociales. La pulpa del 'açai' con su color característico, morado oscuro, se suele poner en cuencos con frutas y salsas. Las redes sociales han demostrado su popularidad, ya que muchos dicen que este fruto tiene «propiedades anti vejez y energizantes».

En Brasil las tiendas están repletas de helados de esta fruta. En otras zonas se utiliza como acompañamiento del pescado o lo usan como aderezo. Pero en el nuevo local de Cartagena se prepara en un tazón a base de pulpa de esta fruta amazónica, triturada con otras frutas, normalmente el plátano, consiguiendo una textura cremosa. Como 'toppings' se le suele añadir granola, fruta, semillas de chía o coco rallado.

Otro de los platos típicos que nos esperan en este nuevo local es «la verdadera coxinha»: un plato popular brasileño, parecido a una croqueta, que consiste en pollo sazonado y envuelto en una masa con forma de muslo de pollo, que se reboza y se fríe. Con un masa crujiente, es ligeramente dulce y salada, es fácil de comer y de preparar, de hecho es una comidas callejeras más típicas del país.

Estos dos platos y muchos más se prepararán en el restaurante La Coxitería. La inauguración del local fue el 17 de octubre, que según cuentan en sus redes sociales tuvo una gran acogida. Antes este restaurante se hospedaba en La Manga, pero en octubre de 2025 decidieron trasladarse a otra ciudad después del verano. Ahora se encuentran en la calle Real, con un horario de fines de semana de 10.00 a 22.00; los viernes de 8.30 a 15.00 y de 18.00 a 22.00; martes, miércoles, jueves de 8.30 a 15.00 y de 18.00 a 20.00.