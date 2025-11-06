Arroz y chato, una gloriosa dupla en Lorca

Alberto Frutos Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:06 Comenta Compartir

El arroz de Calasparra y el chato murciano son los grandes y sabrosos protagonistas de las jornadas gastronómicas que han hecho que Lorca se convierta, desde el pasado 31 de octubre -Día Internacional del Arroz-, y hasta el próximo 16 de noviembre, en la particular tierra prometida para los amantes de estos dos productos de auténtica referencia en la Región de Murcia. Las Jornadas Gastronómicas del Arroz de Calasparra y el Chato Murciano, organizadas por la patronal hostelera lorquina, Hostelor, supone además la primera ocasión, a nivel tanto regional como nacional, en la que se unen de manera expresa estos reconocidos y admirados alimentos. Una combinación que ha dado lugar a una serie de elaboraciones que deslumbran desde su mera descripción. Recetas que buscan fusionar estos sabores profundamente reconocibles, pero también respetar el espacio que merece cada uno de ellos, logrando un admirable equilibrio de matices y potencia.

Un enorme reto al que se han sumado con gusto los siguientes establecimientos: Gastrobar Cañarejo; Pizza Esquina; Taberna La Cepa; Restaurante La Peña; Parador de Lorca; Vinoteca El Parloteo; Cervecería Las Columnas; Café-Bar España; Phelans Irish Pub; El Tebeo; Tapería Mimo's; Restaurante Román; Restaurante Los Cazorlos; La Alacena de Plaza Calderón; Restaurante Antonia Navarro (La Hoya); Escuela Hostelería IES San Juan Bosco; y la feria gastronómica y folklórica del Valle de Guadalentín denominada 'La Huertana', que ofrecerá en los horarios de comidas un arroz de Calasparra con chato murciano y verduras de la huerta durante el próximo sábado y domingo. Apunte económico antes de seguir: el precio de la tapa o plato irá marcado, sin excepciones, por lo que decida cada local en función de la elaboración que haya realizado.

Por si fuese poco tener la oportunidad de gozar con todos y cada uno de esta veintena de platos, aquellas personas que participen como consumidores en esta iniciativa podrán conseguir numerosos productos vinculados al arroz de Calasparra y al chato murciano. Para ello, tendrán que degustar cualquiera de las elaboraciones enmarcadas en estas jornadas, las cuales se encuentran detalladas en la web www.hostelor.org, y subir una fotografía correspondiente a Instagram mencionando tanto a @hostelorca como al restaurante que hayan seleccionado y a un amigo/a. Para conocer al afortunado o afortunada de este concurso tendremos que esperar hasta la conclusión del evento.

1 Taberna La Cepa Características. Pastel de arroz de Calasparra con chato murciano. Un glaseado de manitas de chato murciano con crema caramelizada de higos secos, bechamel de sobrasada, garbanzos fritos y brotes de mostaza picante. 2 Pizza Esquina Características. Arancini de morcón y panceta de chato murciano, con rebozado de crespillo. Arroz de Calasparra, morcón de chato murciano, panceta de chato murciano, rebozado de crespillo, Fior di latte y ralladura de Grana Padano DOP. 3 Parador de Lorca Características. Arroz de Calasparra meloso con coulant de carrillera de chato murciano y mayonesa de limón. 4 Restaurante Los Cazorlos Características. Arroz de Calasparra con magra de chato murciano y verduras de la huerta (champiñones, setas, calabacín, espárrago, pimiento). 5 Phelans Irish Pub Características. Paella de arroz de Calasparra con costillejas de chato murciano y un sofrito con verduras.

En ese sentido, el acto final de estas jornadas se llevará a cabo el próximo diecisiete de noviembre por la mañana en la Escuela de Hostelería IES San Juan Bosco. Un desenlace en el que se escogerá la mejor elaboración del evento, premiando con 500 euros al restaurante correspondiente, y donde se reconocerán también el segundo y tercer mejor plato.

Por último, hay que señalar que esta iniciativa se desarrolla con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), bajo la marca '1001 Sabores Región de Murcia'; el Ayuntamiento de Lorca; la Cámara de Comercio de Lorca y Ceclor; el Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra; la Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza; Arroz Flor de Calasparra; Cachamur; Chato Murciano 'José Reverte'; Estrella de Levante; Zambú Higiene; José Díaz suministros hosteleros; y Aguas de Lorca. Entidades, establecimientos y público unidos por el arroz y el chato. Una irresistible dupla para el paladar.

Más información: hostelor.org

